珠海版長洲逍遙遊 淇澳島鑽老街小店

愛心樹--在淇澳大橋附近的海岸公園裏，有一棵愛心樹矗立在偌大的草地中央，吸引不少人打卡。（綽希攝）

【明報專訊】港珠澳大橋開通以來，特別是「港車北上」推出後，珠海成為不少港人內地短線遊的目標城市。與繁忙擁擠的深圳相比，珠海多了一份恬靜悠閒，更適合情侶拍拖、文青暢遊。今期介紹3個珠海景點，各有特色，不論是自駕遊還是搭金巴到口岸轉乘的士去遊覽都非常方便。

被形容為千島之城的珠海，除了大家熟悉的橫琴外，還有不少島嶼可供尋幽探秘；其中最方便的就是淇澳島，從唐家灣鎮經淇澳大橋可直達。島嶼面積達23.8平方公里，近10個長洲般大。經淇澳大橋後，沿海邊車路一直駛進島中心——白石街。白石街原來有段古，1833年，淇澳島民曾與外國的鴉片商爆發衝突，經島民奮力抵抗，對方最終要支付賠償金來平息事件，島民便用賠償金建了白石街。時至今天，在窄窄的石板街兩旁有不少特色小店、餐飲舖和民宿，不少商品都充滿淇澳特色，例如是白石街牌坊外形的手工雪條、刻有「淇澳」二字的椰子等，讓大家盡情打卡。

這裏不少店子都頗有特色，如牌坊旁邊有一家「老撾冰咖啡」專賣店，這裏所謂的老撾冰咖啡，其實是指在老撾、泰國非常盛行以膠袋盛載的冰咖啡，店家索性稱為老撾冰咖啡。除了膠袋之外，店家還為咖啡附送一個圖案手抽紙袋，增加打卡指數。如果想再「文青」一點，可走進由村屋改建而成的咖啡店，在懷舊樸實的氛圍下歎一杯手冲咖啡。此外，這裏亦有不少村屋改裝成的特色小店，例如「有風小院」，賣的是雲南白族紮染，遊人亦可以付費體驗。悠悠閒閒，體驗多多，淇澳予人的感覺就像「珠海版長洲」。

在長洲，遊人及居民多以單車代步，淇澳島則有電動單車，而且它們的造型千奇百怪，例如是復古綿羊仔、卡通狗，部分電動單車更設有sidecar（側車），相當可愛。

淇澳島

交通：港珠澳大橋珠海口岸乘的士前往，車費約80元（人民幣，下同），車程約45分鐘；或乘3號巴士（1元）前往唐家，再轉85號巴士（1元）前往淇澳島，車程約1.5小時

海岸公園行草地 愛心樹打卡

一場來到淇澳，還可順道一遊位於淇澳大橋附近的海岸公園，園內最著名景點就是「愛心樹」。這棵特別修剪成心形模樣的大樹，矗立於大草地中間，無論是情人、家人，還是朋友，一場來到都總要跟它合照一番。在樹下吹吹風，在遼闊的草地中漫步，與大自然親密接觸。

海岸公園

地址：珠海市高新區情侶北路

交通：港珠澳大橋珠海口岸乘的士約70元，車程約35分鐘

橫琴遊「歐洲」賞建築

澳門有充滿異國風情的「威尼斯人」，珠海橫琴也有勵駿龐都廣場。廣場面對橫琴口岸，從口岸過關後先經行人隧道，到達城軌橫琴站出口，眼前便是歐陸風情十足的勵駿龐都廣場。廣場於2019年開業，由澳門著名建築師馬若龍設計，參考17世紀葡萄牙曼努埃爾式（Manueline）風格建造，建築類似歌德式，但又融入西班牙、意大利及摩爾人的建築風格，圓柱、精細的雕飾及繁複的窗框等，典雅又具氣派，難怪一直是熱門打卡點。商場裏有中外美食、大型超市，也有戲院、酒吧、spa館等，食買玩一應俱全。●

勵駿龐都廣場

地址：珠海市香洲區琴政路38號

交通：

1. 橫琴口岸步行約10分鐘

2. 港珠澳大橋珠海口岸乘「拱北專線」巴士（10元）前往城軌珠海站，再轉城軌至橫琴站（9元）即達；或乘的士前往約80元

●旅遊錦囊

證件：回鄉卡

匯率：1人民幣約兌1.1港元

文：綽希

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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