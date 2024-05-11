深圳穿越1980s 神還原九龍寨城感覺

這種昔日在內地常見的破落樓房，現已因都市重建而變得相當罕見，因此吸引不少人前來打卡。（綽希攝）

【明報專訊】電影《九龍城寨之圍城》在內地和香港均大收旺場，拳拳到肉之外，觀眾還被那一絲不苟的「神還原」寨城場景吸引。看過電影後，大家或許想走入寨城打卡，惟電影中斥資3億元，分別在屏山公立達德學校及西貢成豐片場搭建的場景已經拆卸。想尋找寨城風光，遠的可到東京「澀谷近未來會館」，同樣以寨城作藍本；近的則不妨到大灣區內公認最似九龍寨城的地方——深圳文和友。

主打餐飲美食 裝潢亂中有序

位於深圳地鐵老街站附近的「深圳文和友」，於2021年開幕。原址是4層高的百貨公司，發展商重建成為主打餐飲美食的大樓，裝潢布局以1980、90年代的懷舊市井文化為主題，設計成一個時光倒流的穿越歷程。場內霓虹燈牌和手寫招牌處處可見，還有塗鴉、纏繞的電線、斑駁的紙皮石牆、1990年代港星海報和雜誌彩頁。那種雜亂無章又亂中有序，有點像1994年清拆前的九龍寨城。

一度傳結業 網紅店「救活」

深圳文和友雖在疫情期間開業，當時仍吸引不少人前來打卡，食肆生意暢旺。「文和友」品牌源自湖南長沙，於2011年誕生，當時先開設文和友老長沙油炸社，然後文和友龍蝦館、文和友老長沙大香腸等相繼出現。到2018年，文和友更於當地海信廣場開設美食主題商場，自此成為長沙的一大熱點，至今依然旺場，也是港人近年乘高鐵到長沙旅遊時的必到打卡景點。

然而文和友進軍廣州及深圳後，都未能延續佳績，深圳文和友甚至一度傳出會結業。經過去年一輪整修，深圳文和友重新出發，將從前主打深圳、廣東美食，換上在長沙文和友賣得最街知巷聞的湖南湘菜，如小龍蝦、臭豆腐等。發展商亦將商場縮減，最頂兩層目前停業，烏燈黑火，但又好像為「寨城」增添了一點神秘感。

今年初「復活」的深圳文和友，似乎比整修前的狀况好得多，主因是引入了一間網紅店、有「排隊王」之稱的笨羅卜。此店主打湘菜之一的瀏陽菜，招牌菜有原創醋蒸雞，以及蒸排骨、蒸臘鴨、山茶油蒸土雞蛋等，人均消費70人民幣左右。該店早前爆出了誤將回收剩飯給顧客的「地溝飯」醜聞，惹來負評，但現場所見卻仍是客似雲來，排隊入座動輒要等半小時以上。除了笨羅卜，場內尚有其他燒烤、小龍蝦、鉢鉢菜、熱鹵等特色菜館，例如地面的楊裕興是創建於清光緒年間（1893年）的長沙百年老店，主打肉味濃郁的牛骨粉，非常吸引！●

深圳文和友

地址：深圳市羅湖區解放路3002號

交通：深圳地鐵羅湖站乘1號線至老街站（2人民幣）G出口，沿解放路步行約3分鐘

● 旅遊錦囊

證件：回鄉卡

匯率：1人民幣約兌1.1港元

文：綽希

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

[旅遊]