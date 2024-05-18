仁川度假城食買玩住 沉浸極光道 「藍鯨」頭上游弋

【明報專訊】到韓國旅遊，不少人甫下機就直奔首爾，其實仁川國際機場的所在地仁川也是個不錯的旅遊點，相較人山人海的首爾，這裏人較少，生活節奏也較慢，適合想逃離繁囂的旅客。

位於仁川永宗島的迎仕柏度假城（Mohegan Inspire Entertainment Resort）剛於今年3月正式開幕，集住宿、餐飲、購物與娛樂於一身，無論睇show、玩室內水上樂園，抑或逛街打卡，都可於度假城內一站式完成！這裏還佔盡地利，距離仁川國際機場僅10分鐘車程，作為旅程的起始或終點都很適合。初次到訪這個佔地相等於64個足球場大小的度假城，應該從哪裏開始玩起呢？

仁川最新地標迎仕柏度假城，去年11月試業，到今年3月正式開幕，多個主要設施已相繼啟用，包括演出場館迎仕柏綜藝館、Splash水上樂園、沉浸式數碼娛樂體驗「極光道」、外國人專用賭場等。走在度假城內，空間寬敞，設施豐富，且生活機能高，兌換店、便利店、藥房等一應俱全。

來到迎仕柏，幾乎每個人都會在「極光道」前打卡。從度假城南端一直延伸至迎仕柏綜藝館入口，這條長150米的沉浸式數碼長廊從兩側牆身到天花板都覆蓋巨型LED熒幕，投影出綠意盎然的森林景色，讓人恍如置身城市綠洲；每當時間到達00和30分，長廊瞬間幻化成海洋深處，上演沉浸式數碼表演《藍天之下》，抬頭可見魚群游弋，海浪幾乎從巨幕溢出，最震撼的是「藍鯨」那龐大身軀緩緩到來，在場觀眾無一不抬頭舉機拍攝；表演輔以澎湃音樂與聲效，讓人猶如置身其中！位於極光道盡頭的環形大堂，中央處的動態吊燈每到15和45分亦會上演數碼表演，投影出繽紛豐富的視覺效果。

室內水上樂園 全天候開放

度假城內的其中一大賣點，必定是全天候開放的室內水上樂園Splash，無論是炎炎夏日抑或寒風刺骨的冬天，住客均可享受玩水樂趣。水上樂園色彩繽紛，充滿熱帶風情，陽光穿透玻璃穹頂，躺在池畔的日光浴牀曬太陽，又或在旁邊的酒吧點杯酒精飲品，十分寫意！場內設有兒童嬉水池、漂流河等設施，不同年齡的客人都可享受其中。可惜的是，環繞水上樂園一圈的極速水上滑梯暫未開放，愛刺激的客人可能要稍稍等候了。

除了水上樂園，韓版「冒險樂園」Zzang Games在迎仕柏亦有設店，場內有多款遊戲機，包括常見的賽車遊戲、跳舞機、籃球機、夾公仔機等，每局1000韓圜（約5.7港元）起，值得一讚是毋須兌換代幣，非常方便！另保齡球館、兒童室內遊樂場等亦即將開幕。

米高佐敦扒房 歎矜貴帶骨菲力牛扒

到韓國shopping是行程的must have item，與其他度假城相比，這裏的商店不走高檔、奢華路線，反以親民中價位的韓國本土品牌為主，如潮流美妝店Olive Young、文創用品店Butter、即將開幕的大眾服飾店SPAO等，大家可盡情享受購物樂趣。

餐飲方面，度假城內有齊中、日、泰、西餐等多國菜式餐廳，上月美食廣場「綠洲美食村」亦剛開幕。當中特別推薦由NBA球星米高佐敦開設的扒房Michael Jordan's Steak House，迎仕柏是其亞洲首間分店。餐廳主打高級牛扒，最特別的是帶骨菲力牛扒（22萬韓圜/450克，約1265港元），比起一般菲力肉質更軟腍，肉味更香濃，矜貴處在於在一頭牛裏僅能取得4塊。韓食亦有不少選擇，有曾獲米芝蓮必比登多年推介的黃生家刀削麵，其刀削麵的湯頭以牛骨、海鮮熬煮而成，味道清甜，手打麵條煙韌，黃生家的首爾店經常大排長龍，在度假城內就能避開人潮了。

K-pop迷睇show追星熱點

自綜藝館啟用後，愈來愈多韓星、外國歌手到來表演，如Epik High、EXO、Maroon 5等；隨着擁有廣闊草地的「歡聚公園」在這一兩個月內啟用，屆時將有更多室內室外大型活動在此舉行。6月中結合HYBE旗下多組藝人與海外知名藝人的「2024 Weverse Con Festival」將於這裏舉行，香港的K-pop歌迷以後一下機就可即時來看show，非常方便。

度假城現時設有3棟五星級酒店大樓，提供1275個房間，每一棟都以永宗島的景色為設計理念，分別為翠林樓、輝映樓和海洋樓，各大樓從設計到酒店的位置，均是針對不同類別住客的需要。如海洋樓可直通會展設施，方便商務客人，但與度假城的娛樂設施有一段距離；輝映樓則靠近綜藝館、賭場等娛樂設施；至於用色較繽紛的翠林樓，最貼近水上樂園，適合一家大小入住。客房提供大容量沐浴用品，但為配合韓國政府要求，牙刷、牙膏等單次盥洗用品就需住客自行準備。

大家抵達仁川國際機場1號或2號大樓，可轉乘免費穿梭巴士到度假城，每小時1班，大約10至15分鐘即可到達。為方便遊客，度假城亦有營運來往首爾等地的穿梭巴士，明洞便是其中一個上落客點，惟座位較少，班次較疏，車程較長，需花近2小時才抵達度假城，建議乘公共交通工具到機場再轉穿梭巴士前往。●

迎仕柏度假城

地址：仁川中區機場文化路127

網址：www.inspirekorea.com/zh-hant

● 旅遊錦囊

入境要求：持有效香港特區護照毋須簽證

匯率：1000韓圜約兌5.7港元

機票：5月份國泰航空往返香港與仁川，約2321港元起（連稅）

文：張淑媚

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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