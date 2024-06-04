逛300年金山老街 歎百變地瓜小吃

金山紅的紫地瓜蒙布朗冰淇淋，外層繞上一層口感綿密的紫心地瓜泥，濃滑香甜，非常可口。（100新台幣，約25港元）（梁幹持攝）

走在金山老街上，隨處可見賣地瓜產品的小攤販，每一家都有其獨特風味。（梁幹持攝）

【明報專訊】不知不覺遊了半天花園，腿痠兼肚餓，乘車下山不用半小時，便來到著名的金山老街吃地道小吃醫肚。

金山老街又名金包里老街，為北海岸僅存的清代老街，已有300多年歷史，是金包里住民以前主要的農產、魚獲集散地。老街保留了傳統的理髮店、米店、布莊、雜貨店，同時，亦有不少新開店家進駐，如甜點店、文青咖啡店、手信店等，成為遊客喜歡的美食觀光街。

這裏富有歷史的美食及特產店家不少，像廟口前的「金包里鴨肉」，以一口酥與手工蛋卷聞名的「獅子林餅舖」，以花生芝麻口味的蔴粩最受歡迎的「阿玉蔴粩」，還有現蒸現賣的「顏記」芋粿巧，但要數種類最多的，一定是以金山地瓜製作的小吃。

在金山一帶，每年出產約160萬公斤地瓜，憑着當地富含礦物質的火山黑壤土，加上陽明山泉水的灌溉，以及帶有鹽度的海風滋潤，種植出來的地瓜口感綿密細緻，香甜好吃。

地瓜球、地瓜餅、地瓜片、地瓜酥、地瓜麻糬、地瓜牛奶、拔絲地瓜……林林總總與地瓜相關的古早味小吃，想到的幾乎都可以在金山老街找得到。除此之外，這裏還有許多創意十足的地瓜製品，例如很受年輕人歡迎的「金山紅」，是一家專賣紅地瓜奶酪蛋糕的甜點店，亦有賣造型可愛的地瓜蒙布朗冰淇淋，其採用台農66號黃金地瓜和73號紫心地瓜，細磨成香滑濃郁的地瓜泥作為外層，搭配內裏的香草冰淇淋和燕麥脆皮，無論口味和賣相都相當吸引。

「金山芋圓王」也是深受遊客喜愛的甜點店，在老街附近有幾家分店，經常人潮湧湧。招牌甜點是自家手工製作的超巨型芋圓及地瓜圓，每粒有如湯圓般大。芋圓用上大甲芋頭，地瓜圓則用上金山地瓜製作，口感煙韌彈牙，有濃濃芋頭香及地瓜香，還可以吃到粒粒瓜肉，真材實料。●

金山紅

地址：新北市金山區金包里街40號

查詢：02-2498-6616

金山芋圓王

地址：新北市金山區金包里街94號

網址：taroballking.mystrikingly.com