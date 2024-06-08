舊區活化注入生氣 釜山「銀行金庫」品味「金磚 」

奚琴藝術村--奚琴藝術村位於釜山影島區大平洞，是早年與造船業有關的村落，自2021年開始以影島文化都市作藝術與文化保育，舊倉庫由當地藝術家繪上壁畫，增添不少活力。（卓惠媛攝）

【明報專訊】釜山的中區和影島是當地著名舊區。釜山舊區活化，除了大部分遊客熟悉的甘川文化村，近年中區和影島區也有不少再生保育項目逐漸成形，好像中區重新活化的釜山近現代歷史館和銀行金庫咖啡廳CASA BUSANO，影島Momos Coffee旗艦店及AREA 6文化區等，大家可以悠閒地感受釜山舊區的文化氛圍。

近年全球各地政府開展不少活化保育項目，釜山也不例外。2021年，釜山將原韓國銀行釜山總部和毗鄰的釜山近代歷史館，打造成全新的歷史複合文化空間，經保育改造的銀行總部改名為「釜山近現代歷史館」，而原先的近代歷史館則改名為「釜山近現代歷史館別館」。

釜山近現代歷史館，原大樓建於1909年，曾是日據時期朝鮮銀行釜山分行，到了1960年代改建成韓國銀行釜山總部。這幢建築物被評為具有極高歷史價值的建築，亦屬釜山市文化遺產之一。2013年銀行搬遷至門峴洞後，釜山市政府收購了原建築，並活化建築物，其後以釜山近現代歷史館亮相。

昔日銀行金庫1樓已變成CASA BUSANO金庫咖啡廳，不過歷史館內仍保留當年金庫空間，金庫左側成了韓國銀行檔案展示室，訪客可了解韓國銀行的歷史；而右側則成了CASA BUSANO甜點空間，客人可以進入「金庫」購買以金磚和金條造型設計的蛋糕甜點，這也是今年最熱門和最具釜山特色的手信之一。來到這間金庫咖啡廳，除了可品嘗各式招牌咖啡和甜品，還有茶飲、期間限定特飲、威士忌等。而歷史館的2樓是兒童綜合文化空間；3及4樓是2個常設展示室和1個企劃展示室，以釜山近現代史的特色內容為主題。

中區百年歐式建築 體驗文化藝術

而釜山近現代歷史館別館，建於1929年的日據時期，屬歐式風格的近代建築，前身曾為東洋拓殖株式會社，屬日本的韓國殖民機關。1945年韓國解放後，曾用作美國新聞署、宿舍、美國文化院等。1999年，建築物正式歸還韓國，改名為釜山近代歷史館。2021年7月休館，重新裝修後成為釜山近現代歷史館別館，並於去年3月重新開館。這裏結合圖書館、紀錄館、博物館，是供市民休閒與體驗文化藝術的複合文化空間，亦會不定期舉辦書展、閱讀工作坊、藝文表演等活動。

影島舊船倉庫歎咖啡

一般遊客到釜山影島，都愛到島上的白淺灘文化村、天空觀景台一帶打卡。島上近年亦增添不少活化項目，其中大平洞一帶（現為奚琴藝術村）正是早年與造船業有關的村落，滄海桑田，造船工業日漸式微。近年為了保留該區歷史，開展活化工程。大平洞是韓國歷史上其中一個最早開始造船與修船的地方，由於修理船隻時會發出「噹噹」響聲，這裏就以韓文「깡깡」來命名。日據時期前後，吸引不少日本船隊來此補給及維修，當時亦因日本人興建了現代化造船廠「田中船廠」，造船修船業變得興盛起來。全盛時間，不論男女都投入修船工作，不過隨着時代改變、需求減少和人口老化等因素，這裏漸漸變得冷清。為了讓本地人和遊客了解釜山歷史，自2021年開始，釜山市政府便以「影島文化都市計劃」作藝術與文化保育，陸續展開大大小小的文化項目，善用空間之餘，也達到文化保育，並以本地藝術重新為這個小區注入生命力。

現時這一帶更吸引不少喜歡藝術、創作的年輕人進駐。2022年開始，釜山影島區沿蓬萊渡口路一帶的舊船倉庫，亦由於著名的Momos Coffee進駐，吸引不少文青品牌等進來，例如以咖啡品牌起家，亦有其他文創設計產品的「無名日記」複合空間，漸漸形成了一條影島咖啡街。Momos Coffee是正宗釜山品牌，在韓國咖啡界中非常著名。從2019年起，它更成了代表釜山的咖啡品牌，因為主理品牌的咖啡師Jooyeon Jeon代表韓國獲得2019年世界咖啡師大賽冠軍。品牌總店位於釜山溫泉川，2022年1月，品牌於影島開設Momos Roastery & Cubby Bar，此店由影島海港舊船倉庫改建而成，故樓底特別高且具空間感，裝潢簡約。這裏採用全落地玻璃設計，客人可以一覽咖啡豆的存放、烘焙、包裝等過程。此店還有一大特色，就是駐場咖啡師會不定時以特選咖啡豆或新的咖啡豆冲泡咖啡，給客人免費試飲。

一睹魚糕製作 感受釜山專屬香氣

於2021年啟動的影島復活計劃文化空間「影島AREA 6」，由釜山著名魚糕品牌「三進魚糕」牽頭，這裏有活化了的舊建築，在弄巷之間匯聚了不少韓國匠人品牌，三進魚糕就是韓國人熟悉的手工品牌，品牌的影島蓬萊總店與釜山魚糕體驗歷史館正設於AREA 6旁邊。

魚糕又稱為韓式魚蛋或魚餅，可放湯，也可煎炸，是韓國的國民美食之一。三進魚糕於影島蓬萊市場起家，有超過60年歷史，總店更設有工場、零售、餐廳、體驗館和歷史館。店內設有透明大廚房，大家可一睹魚糕師傅即場製作，大約每15分鐘就有新鮮魚糕出爐。而到旁邊的釜山魚糕體驗歷史館，則可了解三進魚糕的故事和與釜山的歷史關係。品牌亦設有體驗廚房，歡迎團體體驗魚糕製作。

除了三進魚糕，這裏亦有其他本土優質品牌展示自家產品和歷史故事。始於1949年的韓國毛巾品牌松月，起源自釜山，現成為全國代表毛巾，這裏是品牌的唯一陳列室。此外，Area 6與全新香水品牌Rocarl合作，以Local Scent Rocarl Vibe為主題，品牌的香水設計師為釜山設計出獨特的香氣，讓人瞬間感受到釜山的氛圍氣息，適合買來作手信。●

●旅遊錦囊

入境要求：持有效香港特區護照毋須簽證

匯率：1000韓圜約兌5.7港元

航班：6月份往返香港與釜山，香港快運約1706港元起（連稅及燃油附加費）

釜山近現代歷史館及CASA BUSANO

地址：釜山廣域市中區大廳路112號

釜山近現代歷史館別館

地址：釜山廣域市中區大廳路104號

Momos Roastery & Cubby Bar

地址：釜山市影島區蓬萊洞2街131

無名日記

地址：釜山市影島區蓬萊洞2街145-6

影島AREA 6

地址：釜山市影島區太宗路105號街37-3

三進魚糕總店

地址：釜山市影島區蓬萊洞2街39-1

三進魚糕體驗歷史館

網址：samjinstory.com

文：卓惠媛

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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