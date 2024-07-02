打卡酒店 房內擁抱長江日出

天空之鏡--酒店61樓可拍攝到「天空之鏡」的畫面。（陳麗斯攝）

特色早餐--自助早餐可嘗到重慶特色的「油茶」（前），味道像帶麻辣味的米糊。（陳麗斯攝）

日出江景--在豪華江景大牀房可欣賞旭日初升的壯麗美景。（陳麗斯攝）

【明報專訊】談到網紅公認的重慶打卡酒店，重慶尼依格羅酒店必定佔一席位。酒店主要位於重慶江北嘴中央商務區的重慶國金中心IFS 1號樓52至62層，玻璃外牆加上位於高樓層，可輕鬆俯瞰長江及嘉陵江一帶美景。

酒店洋溢摩登優雅格調，62層的酒店大堂有《北京女孩》等多件當代藝術品，打卡者絡繹不絕。61樓的落地玻璃窗位置，地面反映出天空倒影，隨便都能拍出「天空之鏡」的美麗效果。

酒店共有252間房間，其中N3豪華江景大牀房的「角房」坐擁270度景觀，能夠眺望長江與嘉陵江的交匯點、洪崖洞、朝天門碼頭或朝天門長江大橋；而面對朝天門長江大橋一帶的房間，更可在清晨欣賞旭日初升的景象網紅更愛在房間對角位置拍攝欣賞無敵大江景的壯麗畫面。

酒店餐廳欣廚提供自助早餐，有重慶人常見的地道早餐如油茶、重慶小麵等。重慶小麵可以配湯或「乾溜」（乾拌），當地人指乾拌要加煎蛋、豌豆、蒜泥等配料拌勻，辣汁和配料掛滿彈牙的麵條，辛辣又冶味！

於酒店官網訂房可享不同優惠，詳情可瀏覽網站。●

重慶尼依格羅酒店（Niccolo Chongqing）

地址：重慶市江北區慶雲路1號國金中心1號樓

房價：N3豪華江景大牀房（不含早餐），每晚2400人民幣起

查詢：bit.ly/4boG1mf