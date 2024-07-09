東京迪士尼海洋 新園區沉浸3經典動畫 夢幻泉鄉入園搶pass攻略

新園區內的限定小袋仔也是手信好選擇。（每個850日圓，約41港元）（Joyce Auyeung攝）

手信必選！內裏有朱古力球、曲奇及朱古力脆片，味道也不錯！（2200日圓，約106港元）（Joyce Auyeung攝）

晚上在冰雪王國看雪山，有一種特別寧靜的氣氛。（Joyce Auyeung攝）

夢幻泉鄉大飯店由奢華型的「豪華館」（左）和精緻型的「夢幻館」（右）兩棟建築組成，有不同的住宿體驗。（Joyce Auyeung攝）

筆者曾在6月初入園，當天早上6:45在園區外已出現排隊「盛况」。（Joyce Auyeung攝）

小飛俠夢幻島--電影《小飛俠Peter Pan》內的夢幻島呈現遊人眼前，內有巨型海盜船、骷髏岩及鐵鈎船長居住的印第安村莊。島上設有兩個遊樂設施——小飛俠夢幻島歷險記及奇妙仙子妙妙小車。（迪士尼官方圖片）

【明報專訊】迪士尼粉絲期待已久的東京迪士尼海洋最新園區「夢幻泉鄉」（Fantasy Springs），終於在上月初開幕。新園區結合《魔雪奇緣》、《魔髮奇緣》及《小飛俠Peter Pan》3部經典動畫，打造出3大主題區域——冰雪王國、樂佩公主森林及小飛俠夢幻島。一進園區，猶如走入夢幻仙境，難怪每天園區開放前3小時，已有當地人及海外遊客在園外等待入場。

正值暑假，想知如何走進「仙境」，一定要先熟讀以下入園攻略，包保萬無一失！

6月6日開幕的夢幻泉鄉，是東京迪士尼海洋第8個主題園區，亦是2001年開園以來最大規模的擴建，耗資超過2500億日圓（約121億港元）。夢幻泉鄉總面積約14萬平方米，劃分為冰雪王國、樂佩公主森林及小飛俠夢幻島3個主題區，合共有4項全新遊樂設施、3間主題餐廳、1間周邊商店及1間全新酒店。

提提大家，單單手持樂園門票並不能進入夢幻泉鄉園區，還得預先購買或申請入場證。不想望門興嘆，出發前就要熟讀以下入園攻略。

要進入新園區，須符合以下其中一項條件：

一、另買或申請入場證

1.入住最新東京迪士尼海洋夢幻泉鄉大飯店，並購買票券「一日護照：神奇的夢幻泉鄉」（1-Day Passport: Fantasy Springs Magic，成人22,900至25,900日圓，約1110至1260港元）

2.訂購假期套票，並選擇含「夢幻泉鄉入場保證」的方案

3.購買東京迪士尼海洋當日門票，並申請免費「預約等候卡」（Standby Pass，下稱SP），或是購買「迪士尼尊享卡」（Disney Premier Access，下稱DPA ，夢幻泉鄉每項遊樂設施2000日圓，約97港元，大小同價）

二、提早排隊 確保早上8時半前入園

上述第1、2方案花費不少，兼且早早爆滿。大家若跟筆者一樣打算用第3方案，以當日票進入夢幻泉鄉的話，那唯有用「早起的鳥兒有蟲吃」的策略。由東京乘JR出發，最早清晨5時11分可抵達京葉線舞濱站，而由車站步行至迪士尼海洋約需20分鐘，因此5時半已有人在園區門外排隊。筆者今次住在迪士尼海洋附近的酒店，6時半抵達樂園時已人山人海。

日本迪士尼粉絲的狂熱程度，遠遠超乎大家想像，有日本網民分享，夢幻泉鄉的DPA一般在早上8時半前已被搶購一空，所以想進入新園區而又不想花錢住迪士尼酒店，唯有利用早起策略。看到這裏，你或會問官網不是說樂園9時正才開放嗎？其實迪士尼海洋開園時間會因應假日或客量而改動，大家想要多玩幾個項目的話，就必須確保早上8時半前入園。

三、手機App分工搶pass

筆者約早上8時25分入園後，立即跟同行朋友「分工」，用東京迪士尼度假區官方手機App搶pass，筆者負責「搶」SP，取得上午9時55分至10時55分時段進入「小飛俠夢幻島歷險記」；朋友則取得下午4時進入「樂佩公主天燈盛會」的DPA。真的不消一秒後，已聽到旁人說DPA已售罄。綜合各方經驗，晚了入園的朋友要有心理準備，即使取到SP，進入新園區時可能已是黃昏時分。如果取不到，就唯有使用官方App找別人的cancellation。

「搶」到入場證後，手機App會通知你可進入園區3小時，我們即時繼續在App上點選「行動點餐」（mobile order）來選擇餐廳及食物。由於餐飲時段「搶手」（詳見Q&A），真的「手快有手慢無」，故要在數分鐘內為同行家人朋友點好餐飲，一點都不容易。建議入園前先在App內選好餐廳及食物，那就事半功倍了。

四、不斷更新App「執」取消pass

上面提及筆者拿到2項新設施的入場pass，其他的又怎樣取得呢？就是靠不斷更新手機App，看看能否拿到別人的cancellation。如你同行人多，建議分頭行事，因1人的cancellation較易得到。最終筆者就在瘋狂更新下，在傍晚抽到「安娜與艾莎的冰雪之旅」的pass，幸好朋友們也相繼拿到，可以一同入場。

●旅遊錦囊

入境要求：持有效香港特區護照毋須簽證

匯率：100日圓約兌4.9港元

機票：7月份香港快運航空來回香港與東京，約3100港元起（連稅）

東京迪士尼海洋夢幻泉鄉

位置：園內阿拉伯海岸及失落河三角洲之間的通道

地址：千葉縣浦安市舞濱

網址：tokyodisneyresort.jp

文：Joyce Auyeung

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

[旅遊]