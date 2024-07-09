同場加映：下榻度假村 玉龍雪山伴你入夢鄉

【明報專訊】作為中國最美的旅遊城市之一，麗江擁有豐富的自然風光和深厚的文化底蘊，因而吸引不少著名度假村及酒店品牌在這裏落戶。Club Med中國麗江度假村正是其一，於2021年正式開幕，毗鄰玉龍雪山，一眼望去盡是美景。

度假村以充滿納西族元素的建築風格設計，融合了現代設計理念和傳統元素，如接待處的裙襬裝潢設計，既有當地特色，又不失現代感。房間內的裝飾亦融合了當地的手工藝品，寬敞的空間讓人倍感舒適。每間客房均設有陽台或露台，部分客房更欣賞到玉龍雪山的壯麗景色。而乘搭村內的小火車，更可抵達阿美澤雪山營地免費遊玩，跟玉龍雪山來個最正面的接觸，隨時拍得美照！或只悠閒地漫步休息，沉浸在周邊廣闊與寧靜之間，非常寫意！

度假村內的主餐廳美食豐富，提供早、午、晚自助餐，包括納西族風味美食及世界各地的特色美食。此外，度假村多樣的活動也是賣點，提供各項休閒活動如射箭、攀岩、兒童俱樂部、晚間娛樂派對、雪山營地活動等，客人還可穿上美麗的民族服飾，由專業攝影師帶領下，到度假村户外拍攝。愛茶之人亦可到茶室免費品茶，邊感受茶湯的香氣，邊細聽茶藝師解說茶道。●

Club Med中國麗江度假村

房價：7月份每晚每位約1500港元起，包3餐及酒吧服務

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