上世紀匯豐買辦大宅 廣州最美旋轉梯打卡

在陳廉伯公館展區地庫1層的「千年商都」沉浸體驗，讓人有如回到民初的老廣州。（綽希攝）

3號2樓室還原了當年周恩來和夫人鄧穎超的寢室，反映出1920年代廣州的生活寫照。（綽希攝）

從文德樓的外觀看，或許以為自己身處歐洲住宅區。（綽希攝）

打卡熱點--在荔灣博物館陳廉伯公館展區裏，這條被譽為廣州最美的旋轉樓梯成為不少人的打卡目標。（綽希攝）

【明報專訊】講懷舊講情懷，大家多會即時想起民初的上海灘。其實跟十里洋場的上海一樣，廣州亦有一個傳奇之地，那就是荔灣西關。廣州與外商經貿往來頻繁，廣東人經商有道，做生意手法之靈活亦一點不輸上海幫。民初的廣州市荔灣西關沙地一帶，除了是經商人士常到之地，亦是富人官商聚居之處。上世紀二三十年代，這裏興建了不少歐式大宅建築，為當地添上一份歐陸色彩。

在荔灣西關有一座歷史悠久的地標——荔灣博物館，前身是民初匯豐銀行廣州分行買辦陳廉仲的舊居，3層西洋式別墅，正是當年廣州中西合璧建築的完美演繹。想不到老館近期也有新猷，位於隔鄰是陳廉仲兄長、同樣是匯豐買辦陳廉伯的故居，去年經活化後，成為荔灣博物館的最新展區。

民初政商軍界俱樂部

這座位於荔枝灣旁的洋房，民初時曾是荔灣俱樂部，是粵系丶桂系軍界高官及商紳雲集交流的活動場所，因此館內裝修相當講究，設有法式的半地下室丶巴洛克風格裝飾等。地面鋪設大理石磚丶柚木門窗；最特別是那條被譽為廣州最美的旋轉樓梯，由地下轉上頂層，無論從哪個角度打卡都美不勝收。

除了樓梯，公館內的長期展覽「利通四海義濟天下——廣州商人風貌展」亦介紹了民初時期廣州商人的生活面貌。

參觀周恩來故居保持安靜

另一邊廂，在靜謐的越秀老區裏，看見一幢光鮮醒目的蛋黃色洋樓建築，由5棟3層高樓房連成一體，這就是20世紀初建成的文德樓。

文德樓近日成為遊客的打卡熱點，原因除了擁有拱門式的歐陸建築風格外，這裏的3號2樓更曾是前總理周恩來和夫人鄧穎超新婚時的居所，他們於1925至26年曾短暫入住。兩人的舊居近月亦翻新，吸引不少遊客到訪參觀。不過，提提大家，現時開放公眾參觀的只有周恩來舊居，其他樓房仍有住客，參觀時應保持安靜，以免騷擾別人。●

荔灣博物館陳廉伯公館展區

地址：廣州市荔灣區西關逢源路沙地一巷36號

開放時間：周二至日上午9:00至下午5:00；周一休館

交通：高鐵廣州東站轉乘地鐵1號線至長壽路站B出口，再經寶華路、寶源路、龍津西路及逢源北街，步行約15分鐘

查詢：+86 20 8193 9917

文德樓

地址：廣州市越秀區文德東路25至27號

開放時間：下午2:00至5:30；周六日加開上午9:30至中午12:00；周一休館

交通：高鐵廣州東站轉乘地鐵1號線至東山口站，轉乘6號線至北京路站B出口，再步行約10分鐘

預約參觀：微信上尋找「廣美創展」官方帳號

●旅遊錦囊

入境要求：有效回鄉卡

匯率：100人民幣約兌107港元

交通：高鐵香港西九龍站前往廣州東站，車程最快1小時33分，車費236港元起

文：綽希

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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