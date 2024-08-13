天門山「凌空」漫步挑戰膽量

漫步在凌空棧道上，一步一驚心，低頭只見綠叢，向外眺望只有峭壁。（天門山國家森林公園提供）

【明報專訊】如果說張家界國家森林公園以奇峰異石聞名世界，以視覺奇觀征服各地遊客，天門山國家森林公園則更進一步，將奇景配上驚險刺激的體驗方式，在遊客心中留下難忘回憶。

天門山最標誌的景象，必定是位於山腰的天然穿山溶洞「天門洞」，它高131.5米、寬57米、深60米，每當雲霧繚繞，霞光穿透洞口之際，一瞬間予人直通天界的錯覺。因着這自然奇觀，天門山是極限運動愛好者的冒險勝地，無論是身穿「飛鼠裝」從高空躍下，極速滑翔至天門洞穿山而過，抑或在上下山的999級樓梯作飛躍道，都為此山更添不可思議之感。

作為一般遊客，鼓足勇氣走過盤龍崖的玻璃棧道（每位5人民幣，約5.4港元），已是一大成就。玻璃棧道設於海拔1430米高的山崖邊，全長100米，寬1.6米，因可俯瞰99道彎的盤山公路而得名。漫步在凌空棧道上，低頭只見綠叢，向外眺望只有峭壁，有如膽量挑戰！離開玻璃棧道，可乘穿山自動扶梯（每位32人民幣，約34.8港元）下山。全長12段的扶手電梯分為兩部分，其中5段往來山頂與山腰的天門洞，剩下7段則與999級天梯並行。電梯全程在山體隧道內運行，乘坐全部12段電梯，需時近20分鐘。

規劃天門山行程，官方分3條路線，遊客大多選乘近30分鐘的天門山索道上山，遊覽後乘穿山自動扶梯至山腰，然後行999級天梯下山，最後坐約3分鐘的天門山快線索道回市區，完整體驗天門山魅力。●

天門山國家森林公園

門票：成人套票278人民幣（約302港元）起（包兩程纜車）

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