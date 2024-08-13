夜遊七十二奇樓打卡「掃街」

【明報專訊】張家界多年來以奇山秀水聞名天下，近年亦積極發展夜經濟。2022年就在離高鐵張家界西站約10分鐘車程的地方，開設網紅景點「七十二奇樓」，讓這個曾經被戲謔「白天看山頭，晚上抱枕頭」的城市，搖身一變成為繽紛的不夜城。七十二奇樓斥資10億人民幣（約10.8億港元）建成，位處景區中心的奇樓以土家族的傳統房屋吊腳樓為原型，中間鏤空的門洞與千米之外的天門洞相互呼應，每當夜幕低垂，奇樓亮起燈來，就是遊客打卡的時機。景區內有多條食街，可嘗到來自新疆、天津、西安等地的特色小食，門外的「茶顏悅色」亦是當地人氣的手搖飲品店。

除了七十二奇樓內的小食街，張家界國家森林公園附近的溪布老街也有夜市，規模雖然不大，但可嘗到各式湘菜與小食，愈夜愈熱鬧，其中附近有一家專吃娃娃魚的餐廳。在內地，有「活化石」之稱的娃娃魚（學名大鯢）屬國家二級重點保護野生動物，只有人工繁殖的娃娃魚才可食用和買賣，張家界是全國各地少有可食用人工繁殖娃娃魚的地方。位於溪布街的「印象．鯢宴」以多種方式烹調娃娃魚，從火鍋、清燉、紅燒到配上煲仔飯，呈現娃娃魚的鮮美。●

七十二奇樓

地址：張家界武陵山大道1號

門票：下午4:30前入場，每位20人民幣（約21.7港元）；下午4:30後，每位88人民幣（約95港元）

印象．鯢宴

地址：張家界天子街寶峯橋頭溪布街入口118號