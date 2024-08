上海藝倉紙間漫行 窺探霍克尼「情感寄存器」

(1)大衛‧霍克尼於1980年創作Pool Made with Paper and Blue Ink for Book。泳池是他常用的素材,在他眼中,水的表面、內在、底層,每天看起來都不一樣。作品正於上海藝倉美術館展覽「紙間漫行」展出。(Richard Schmidt/藝倉美術館提供)