六十石山茶園好風光 花蓮紅茶變奏有氣冷泡茶

學習泡茶--林俊傑剛念完大學的大女兒（圖）除了有設計和攝影才能，也在學習製茶和泡茶，她背後那張林俊傑茶園宣傳單張正是出自她的手。（卓文慧攝）

【明報專訊】坐上台北往玉里的火車，由城市經過海岸再走進花蓮縣南部花東縱谷中段的平原，抵達玉里車站後，再向富里鄉六十石山進發。香港人可能對六十石山名字有點陌生，然而台灣人都知道六十石山這風景優美的地方——既是賞金針花勝地，山中又有全年皆綠的茶園。富里茶農林俊傑在這裏經營茶園和民宿，機緣下認識了來自英國與香港創辦有氣冷泡茶飲品牌Saicho的Charlie與Natalie，展開一場茶文化的有趣交流與變奏。

此JJ不同彼JJ 奪「美食奧斯卡」三星獎

70後的富里茶農林俊傑（JJ）並非樂迷們認知的新加坡歌手林俊傑，由於撞名關係，為他帶來過一些困擾。早年，林俊傑以自己名字為茶園申請商標註冊，但遭多番拒絕，身邊的人紛紛為他舉證平反——此JJ不僅是台灣土生土長，更比歌手JJ早幾年出生！最終，他成功以林俊傑茶園註冊。在製茶界別，台灣林俊傑一點不輸蝕，去年在被譽為「美食奧斯卡」的英國Great Taste Awards中，他製作的蜜香紅茶奪得最高榮譽三星獎。林俊傑到英國參賽時，遇上當時一同獲得三星獎、氣泡茶飲品牌Saicho的Charlie與Natalie夫婦，互相結緣，今年再在台灣六十石山JJ的民宿與茶園聚頭。

林俊傑茶園和他的民宿益順休閒農莊位於花蓮玉里鎮海岸山脈、海拔約800多米的六十石山上。這裏一直以種植金針為主，JJ年少時亦與金針花田為伴。1980年代，當地政府為了讓農民不止有金針一項農業生產，於是引入種植茶樹，JJ的父親種了兩萬多棵茶樹，令原本愛喝茶的JJ對茶產生更濃厚興趣，開始學茶製茶。經多年努力，JJ儘管掌握了不俗的製茶技巧，奈何台灣本身已有非常多優秀的茶農與製茶商，要突圍而出一點也不易。當年他以傳統老派包裝、大大盒伴手禮式的茶葉在市場上根本不顯眼，銷情不算理想。他開始思量，要花更多心思做好茶園，採用無毒（無毒是指藥用量較低，在採收前不噴灑藥）甚至有機方式種茶，再仔細鑽研製茶步驟，做出他心目中的好茶。

做出特色蜜香紅茶 多得小綠葉蟬

JJ於六十石山上的茶園屬有機茶園，一年有五收，在夏秋3次採收期間，他發現這裏會出現小綠葉蟬，這些綠色蟲子雖然比米粒還要小，但當茶菁（即新鮮茶葉最頂的嫩葉與嫩芽）被牠們啃食過，在自然反應下會令茶葉產生類似天然蜂蜜甚至水果之類的甜香，能製作出特色的蜜香紅茶。JJ說：「小綠葉蟬只啃茶菁，且不是每一棵每一葉都會啃，被啃的茶菁不會出現蛀食的小洞，而是整塊茶菁葉邊帶金黃，葉子向內微捲起。每到採收期，我們都要僱人來挑選採摘被小綠葉蟬啃過的茶菁，只採一心二葉或一心三葉。」JJ一邊用手摘起茶菁一邊說，Charlie和Natalie聽得入神。

酒杯盛有氣冷泡茶 搭配美食

來自英國的Charlie及香港土生土長的Natalie在英國攻讀食品科學博士時結緣，曾從事餐飲業的他們，鍾情飲食研究。然而，Natalie對酒精敏感，無法時時享受美食與美酒的配搭，有時走進餐廳，總覺得有點掃興，喜歡茶飲的Natalie便與丈夫Charlie燃起開發有氣冷泡茶的念頭。「茶文化早已盛行於世界各地，如果可以有些茶飲能用來搭配菜式，像現時流行的葡萄酒配菜，會是一件美妙的事，有氣冷泡茶則正合我們心意，盛在酒杯裏，同於餐桌上出現，甚至可成為香檳的無酒精替代品。」Natalie說，熱泡茶早已有其品茗文化，所以他們專注有氣冷泡茶，突顯單品茶葉的不同風味，能配搭美食之餘，亦有輕鬆優雅的感覺。

憑藉對飲食的熱情和食品科學的知識，夫婦倆在疫情前開始鑽研並尋找合適的單一產地茶園合作製作有氣冷泡茶，他們花了兩年時間試了超過100種茶葉，製作成3款有氣冷泡茶，當中以日本京都的焙茶及福建茉莉花茶製成的有氣冷泡茶，同在Great Taste Awards 2023摘得三星獎。他們在會場中結識了來自台灣玉里的林俊傑，嘗過JJ的三星蜜香紅茶後，他們希望以這款蜜香紅茶，泡製第4款有氣冷泡茶飲。JJ製作傳統茶之餘，也接受合作新派茶的變奏，這次夫婦倆亦專誠帶來了以三星蜜香紅茶的新成品，讓JJ品嘗一下，同時入住了他的民宿益順休閒農莊，並由零開始了解玉里有機蜜香紅茶的本源和故事。

8、9月金針花盛放 天氣佳可賞星河

來到JJ民宿和茶園時，正值採茶季節，六十石山的金針花則還未盛放。JJ說，金針花在每年8和9月開花，遍山橙色的花海非常壯觀，這時民宿的房間都會爆滿，沒訂到房的遊客也會開車來賞花，山路經常出現大塞車。民宿主要由他和家人打理，不忙着製茶時他還會在民宿內辦觀星、茶體驗等活動；在茶季時，他則專注製茶。JJ的大女兒剛大學畢業，茶園的宣傳照更是由她拍攝及設計呢！

除了在採茶時僱用村落的阿姨以人手採茶，其餘工序都不假外求。由把茶葉放在民宿空地上萎凋，在製茶室發酵，殺菁停止發酵，揉捻，作乾燥程序，以人手篩分，以至烘焙，都由JJ及家人一手包辦。茶葉在萎凋時需要不時翻動茶葉，JJ的母親和小女兒更時常幫忙。若你入住民宿期間，遇上製茶季節，亦有機會看見部分工序；而當走近在空地上萎凋的茶葉時，可聞到茶葉的香氣。

JJ的有機茶園主要位於六十石山頂，走上民宿建築的天台，亦可看到屬於JJ的另一片較細小茶園。由民宿徒步數分鐘，便可到達觀景台，眺望六十石山壯麗的金針花田、茶園及玉里的美景。入住民宿，四處被翠綠和茶香環抱；天氣清朗時，肉眼亦可欣賞到晚上的星河。民宿房價只包早餐，JJ可代客訂購當地的便當晚餐，想品嘗地道餐食及安排周邊行程，亦可跟他商議。JJ的民宿裏，還有兩名大使相伴，一個是身形相當龐大，第一眼或許會被嚇倒，卻是極其溫馴的巨犬菲力（據說取名源自菲力牛扒）；還有偶爾會欺負菲力但每當有人碰到牠時，牠就愛倒地討摸兼很會黏人的貓咪花椰菜。

改成客房的三合院是JJ兒時成長的地方，設有2至6人房間，四周裝飾的瓦甕，早年由一名客人朋友繪上猜謎的成語，替民宿多添些好玩點子。在微風、茶香、山間翠綠的環抱下，無論是遊客，還是Charlie和Natalie，呷着JJ種植和製作的茶，享受一兩天的自然寧靜，給生活帶來一點閒逸。●

●旅遊錦囊

入境要求：符合資格的香港居民可網上申請電子入出境許可證，網址：bit.ly/3YTBkef

匯率：100新台幣約兌25港元

航班：9月份往返香港與台北，星宇航空票價約1691港元起（連稅及附加費）

交通：台北車站乘火車至玉里，車程約3小時

益順休閒農莊

房價：雙人每晚由2000新台幣（約500港元）起（包早餐）

地址：花蓮縣富里鄉竹田村二十五鄰15號（六十石山）

查詢：+886（0）3-882-1123

網址：www.goto60.com.tw

交通：由玉里車站開車前往約35分鐘

Saicho

網址：hk.saichodrinks.com

文：卓文慧

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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