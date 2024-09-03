流浪劉慈欣科幻星球 深圳沉浸電影級場景

【明報專訊】早前Netflix的科幻劇《3體》掀起一輪科幻劇熱潮。原著作者劉慈欣的作品除了小說《三體》，還有2019年改編成電影後狂收47億人民幣票房的《流浪地球》，不少書迷、影迷都為當中的情節着迷。深圳人氣商場「深業上城」正舉行劉慈欣主題展覽，粉絲可沉浸於劉慈欣的科幻世界中，不要錯過！

每當提起深圳的深業上城，大家必然會想起無印良品酒店及超大間的無印良品店。其實除了無印良品，整個商場的佈局亦十分特別，其中以L3樓層的Loft小鎮最有趣，整個戶外小鎮的建築物，都以工業風幾何彩色Loft設計為主，甚得愛打卡的年輕人歡心。「見所未見．劉慈欣科幻宇宙主題展（深圳站）」，則在小鎮裏的國際藝術中心舉行。

300手繪原畫 重新詮釋15經典作

劉慈欣自1980年代開始創作，1999年起在《科幻世界》雜誌發表多篇科幻小說和科幻隨筆，也寫過多部長篇科幻小說，代表作有《超新星紀元》、《球狀閃電》、《三體》系列、《流浪地球》、《鄉村教師》等。他是首名在雨果獎（被譽為科幻文學界的諾貝爾獎）贏得最佳長篇小說獎的亞洲得主，也是內地最有影響力的科幻作家之一。

雖然今次展覽沒有港人較熟悉的《三體》，但亦首次結集了他15部授權科幻作品的有關漫畫，31名漫畫藝術高手來自13個不同文化背景的國家，包括中國、美國、法國、阿根廷、意大利、西班牙、比利時等，創作超過300張手繪原畫，重新詮釋劉慈欣15部經典作品，包括被形容為開啟中國科幻電影元年的《流浪地球》、曾獲中國動漫金龍獎的《鄉村教師》等。漫畫家們將書中結合了浩瀚星際、人工智能、外星生物等場景一一繪出，大家可以一邊看，一邊回憶書中情節，發揮無限想像。

5大場景 重現《流浪地球》行星發動機

除了多幅珍貴漫畫手繪外，最精彩的自然是展現電影級的美術場景，讓大家有如置身其中！5大場景包括《圓圓的肥皂泡》中的超大圓形泡泡群，《鄉村教師》拯救地球文明的簡陋鄉校課室，《吞食者》裏的「巨型世代飛船」，《流浪地球》中為地球提供推力的行星發動機，以及在《山》裏外星來客與地球人對話的場景等。這些製作全部來自專業的電影佈景團隊，更加入擴增實境（AR）、混合實境（MR）、聲光電及煙霧效果，由道具、服裝、燈光和聲效都一絲不苟，營造一個如幻似真又震撼的科幻世界。●

見所未見．劉慈欣科幻宇宙主題展（深圳站）

日期：即日至11月9日

時間：上午10:30至 晚上9:30

門票：單人89人民幣、雙人148人民幣；可於貓眼微信小程式或大麥網購票

地址：深圳市福田區皇崗路5001號 深業上城B座L3 Loft小鎮國際藝術中心

交通：深圳地鐵10號線至冬瓜嶺站E出口即達

查詢：+86 755 2196 1111

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文：綽希

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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