湖南鳳凰古城旅拍大熱 沱江吊腳樓交織最美背景

【明報專訊】乘坐高鐵從張家界西站到鳳凰古城站，只需1小時車程，已可欣賞截然不同的風景。張家界以自然風光聞名，鳳凰古城則以人文景色吸引遊客。這個擁有上百年歷史的古城，早期以中國鄉土作家沈從文故鄉而為人所知，環境清幽的水鄉，淳樸無華的小鎮，成為都市人憧憬的一道鄉村風景。近年古城蛻變新面貌，搖身變成內地最火紅的旅拍城鎮，遊客畫上精緻妝容，打扮成苗族姑娘與男兒，在沱江旁定格最美一刻，為這座百年古城帶來新活力。

鳳凰古城位於湖南湘西土家族苗族自治州，是少數民族土家族與苗族的聚居之地。古城面積不大，以沱江為主軸，每隔一段距離，就可看見橋樑與渡口，以江畔兩旁最為熱鬧。沿岸不止有酒吧、餐廳、民宿等，還建有少數民族獨有的建築吊腳樓。吊腳樓驟眼看與大澳棚屋相似，以看似纖幼的木樁或竹穩固地支撐起整間房子，但它其實不限於江河旁，當地人還會依山坡而建。少數民族大多深居山區，地形陡峭，難以開挖地基，因而以吊腳樓形式建屋，將建築融入周遭自然環境，即使遷到江河畔，亦同樣可克服地勢，充分體現民間智慧。吊腳樓大多建有兩三層，但因底層濕重寒涼，不適合居住，多數用作飼養家畜，中、上層才是起居生活空間。鳳凰古城的吊腳樓鱗次櫛比，一戶挨着一戶，形成獨有風景。

逾千旅拍店 $220租民族服兼造型拍攝

每到晚上，華燈初上，吊腳樓與沱江上的橋樑形成美麗夜景，吸引不少人前來打卡。就如到曼谷廟宇穿泰服打卡，遊京都穿和服，鳳凰古城是近年內地其中一個著名旅拍勝地，不少遊客都換上苗族民族服，戴上銀器，在沱江兩岸留下倩影。要數旅拍生意在當地有多興旺，幾乎每幾間店就有一間專門提供旅拍服務，每走幾步就看見攝影師為遊客拍攝沙龍照；據內地媒體報道，單是鳳凰古城已有逾千間旅拍店。店內除提供民族服租借外，還有化妝師替遊客化妝，提供頭髮造型等，記者到訪的店舖，不連拍攝，每位收費58人民幣（約64港元）；亦可選擇與攝影師同行，他們會備齊道具、指導擺pose，拍攝後會修圖，收費約199人民幣（約219港元；包20張底片，5張修圖），大家不妨多比較，多格價。

百年四合院 定格沈從文生活痕迹

鳳凰古城不論日與夜都熱鬧非常，若想感受古城的靜謐氛圍，不妨往巷子鑽。跟隨路牌指示，走在石板小路上，此刻的鳳凰古城終於與沈從文筆下的小說《邊城》有幾分相似。沈從文在此出生，度過童年，直至14、15歲離鄉；當地政府仍保留他的故居，讓文學愛好者前來「朝聖」。沈從文故居（門票45人民幣，約50港元）早於晚清建成，簡樸典雅，是一棟已有百餘年歷史的二進式四合院。屋內不止展示沈從文的舊照、墨寶等，還特地將他在北京使用過的東西搬回此處，如留聲機、收音機等。歲月痕迹烙印在院子內的一桌一椅、一樑一瓦，日光從花格窗透入，照在漸漸褪色的老家具，彷彿將他的生活痕迹定格於此。臨走時，可在故居旁的書店，把沈從文的經典作品帶走，回味他細膩的文字。

鳳凰古城山明水秀，人傑地靈，除出了一個沈從文，他的表侄黃永玉亦是著名藝術家，曾設計中國第一枚生肖郵票。黃以調皮的個性與別樹一格的創作風格為人認識，與香港亦有一定淵源，曾在香港居住，還與金庸共事。城內其中一幢歷史悠久的建築萬壽宮，就被改建為「黃永玉藝術館」，雖然地方不大，作品不多，但勝在可在古色古香的建築內賞畫。早於明末清初建成的萬壽宮（門票45人民幣，約50港元），亦稱為江西會館，是以前江西人的議事、聯誼場所，其建築群別具特色，磚木結構，飛簷翹起，正門後搭建戲台，在台頂天花上，彩繪着雲紋、山水等。●

●旅遊錦囊

證件：回鄉卡

匯率：1人民幣約兌1.1港元

交通：香港西九龍站乘高鐵往來鳳凰古城站，車程約5個半小時；成人單程737港元起

文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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