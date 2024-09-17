同場加映：古宅歎必比登推介 東坡肉啖啖「家中味道」

筑馨居隱身在一所清朝的老宅內，舊物都是由老闆周榮棠蒐集回來，如圖左的木頭車是街邊販賣醬菜用的。（馮柏偉攝）

【明報專訊】上月米芝蓮剛公布台灣最新必比登名單，即是評審員評選出物有所值的店家，顧客以約1000新台幣（約250港元）以下的價位，就能吃到有水準的3道美食。今屆全台共有126間店入選，當中台南就佔31家，以懷舊台菜聞名的筑馨居再度冧莊（2022年起連獲3屆），「食」力有保證，連日本藝術家奈良美智在台南舉辦巡迴特展期間，也曾造訪用餐。

筑馨居位於1846年興建的清朝老宅內，所在的咾咕石街（信義街前稱）甚至有一道圓形城門。店外斑駁的紅磚、深具歷史氣韻的鐵飾木門、三進宅第的格局，讓客人未舉箸已覺得很「對味」。

店家提供無菜單的台菜料理，老闆周榮棠愛好蒐集古物，並放在筑馨居作擺設。清朝時，台南市中西區有5條商用港道，「這裏古稱新港墘港，街上滿是商店。這古宅前身是賣民生用品的，10年前我才頂手經營」，周榮棠說。

筑馨居以「家中味道」的台菜為賣點，周榮棠多選用台南在地食材，講究時令。約8人分量的菜單中，有招牌東坡肉、醬燒虱目魚肚、胡麻鮮蔬沙拉、五柳枝魚、蒜蓉大蝦等，當中的東坡肉是油潤潤的3層肉，燉煮到軟嫩入味。虱目魚肚則選用兩斤半以上的虱目魚，每條魚只有一小塊的魚肚肉，以醃黃瓜炒成，爽脆中帶魚的細嫩。另外那道五柳枝魚，酥炸黃魚，配上由豬肉絲、雞肉絲、金針菇、椰菜、紅蘿蔔燴煮而成的芡汁，魚質外酥內嫩，也是老台南人辦桌時的味蕾回憶！●

筑馨居

地址：台南市中西區信義街69號

查詢：+886 6 221 8890

收費︰每席8位，人均消費約700元台幣（約175港元）