中環新地標打卡 綠洲擁抱奇幻太空艙

在遮打花園，可同時攝下兩幢大師級中環地標The Henderson（左）與中銀大廈（右）。（黃志東攝）

從花園道至美利道橫跨金鐘道的行人天橋下往上拍，流線形的玻璃天橋有如曲線一樣引領出主體The Henderson。（黃志東攝）

遮打花園的旋轉樓梯是不錯的取景點，可巧妙以樓梯弧形邊緣當成框，將The Henderson與模特兒定格在內。（黃志東攝）

【明報專訊】銀色「太空艙」被綠洲包圍，科幻感滿滿。如此超現實場景，竟在中環鬧市出現！一幢全新商廈以奇幻的曲面玻璃幕牆，折射出周遭變形的摩天大廈，猶如太空艙的行人天橋接通四方；我們將鏡頭聚焦其中，可拍出恍如置身未來城市的打卡照。

有時，只需一雙好奇的眼睛，花點心思，添幾分想像力，熟悉的城景中還是驚喜處處。生活副刊全新版面「打卡遊」，周末帶大家漫遊香港不同角落，發掘打卡景點，加送附近食買玩推介。第一期，來到中環最新地標——The Henderson。

無論從哪一個角度看中環城景，擁有弧形建築輪廓的The Henderson都非常矚目。流暢優雅的曲線，為方方正正的中環樓群添上奇幻一筆，打破商業建築的刻板形象。

大廈未建成已引起話題，有人聯想到疊高的礦泉水樽、啤酒罐，有人形容為被綑綁的金屬氣球，總是吸引行人打卡。這商廈由國際知名建築事務所Zaha Hadid Architects（ZHA）設計，外形靈感來自含苞待放的洋紫荊，透過逾4000塊、逾1000種弧度的曲面玻璃，展示花蕾一層一層的結構，像極一件大型雕塑。ZHA建築以未來主義風格聞名，除大量運用曲面玻璃，還以鋁材打造有如銀色太空艙般的行人天橋，分別連接金鐘廊與友邦金融中心，以及美利道至花園道。大廈鄰近琳寶徑休憩花園、遮打花園，設計團隊特別將綠意從公園引到大廈外牆，把The Henderson塑造成未來城市綠洲一般。

利用天橋 拍出有趣構圖

建築破格，人人都打卡，如何別出心裁拍出有趣照片？不妨利用The Henderson附近的行人天橋和高架橋，例如從花園道至美利道橫跨金鐘道的行人天橋下往上拍，流線形的玻璃天橋有如曲線一樣引領出主體部分；晚間時分，在橫跨花園道的行人天橋上，可拍攝到大廈與「車軌」。遮打花園也是取景好地方，可將未來主義與現代主義建築並置，一併攝下兩幢中環地標——The Henderson與中銀大廈；繞到附近的旋轉樓梯，攀爬到一半梯級，往上眺望，以樓梯的弧形邊緣充當框架，把建築與人物框在其中，也是有趣構圖。

至於文首提及那個被綠洲包圍的太空艙到底在哪裏？原來正位於花園道旁、鄰近東昌大廈的天橋一端。這裏較多樹木與植被，模特兒可站在天橋轉角位，伸出頭來，而攝影師從天橋外往回拍，擷取部分天橋，並以滿幅綠意為背景，就拍出一張恍如來自未來綠洲的照片。近琳寶徑的行人天橋橋身呈長橢形，兩側鏤空將外牆植被引入天橋內，靠近植被的一端沒有玻璃阻擋，都是不錯的打卡位。

文：張淑媚

模特兒：舒庭

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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