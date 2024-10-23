TRAVEL：海之門穿越古今旅程 突尼斯充滿阿拉伯色彩

庫斯庫斯--庫斯庫斯（couscous，又稱北非小米）是突尼西亞主要糧食。燉煮的羊肉或雞肉時，鍋上放上蒸架，將庫斯庫斯蒸熟。（鄭寶華攝）

哈里薩辣醬--用辣椒和香料搗欄而成的哈里薩辣醬是突尼西亞人餐桌上不可或缺的食材，既是前菜，又是醬料，可以塗麵包，伴意粉，百搭各種菜式。（鄭寶華攝）

突尼斯主廚--Belaid Wafik是The Residence Tunis 酒店內突尼斯餐廳El Dar的主廚，曾出現在Jamie Oliver的節目中，推廣突尼西亞菜。（鄭寶華攝）

白牆藍窗小屋--有小希臘之稱的山城西迪布賽爾德（Sidi Bou Said），遍布白牆藍窗小屋，對着一望無際的地中海。（鄭寶華攝）

風景油畫--西迪布賽爾德是突尼斯著名的地中海村落，也是藝術家聚腳點，有不少畫廊，售賣突尼西亞風景的油畫。（鄭寶華攝）

海之門--海之門（Bab el Bhar）又稱為法國之門（Porte de French），是古城和新城的分界。（鄭寶華攝）

富庶城市--古城麥地那（Medina）曾經是伊斯蘭世界中最富庶城市之一，有逾700幢宮殿、清真寺、噴泉、學校等地標，1979年被聯合國教科文組織列入世界文化遺產。（鄭寶華攝）

【明報專訊】踏進突尼斯，我混亂了！

突尼斯位於北非，是突尼西亞首都和最大城市。這裏有充滿阿拉伯風情的舊城區，而與舊城區一「門」之隔，布爾吉巴大街卻恍似法國香榭麗舍大道；再向突尼斯海灣走，地中海岬角上一幢幢藍白色希臘式小屋呈前眼前；車子再轉幾個彎，就看到羅馬帝國留下的歷史遺蹟。一天之內，東西古今同時來襲！

突尼西亞位於北非，北面接連地中海，距離意大利西西里島200多公里，南面則是撒哈拉沙漠。它既有深厚的阿拉伯文化，又長時間受法國保護，更曾經是羅馬帝國的領土，豐富的地理和歷史背景，注定了它的多面向。

踏上首都突尼斯，導遊第一句問：你們懂法文嗎？突尼西亞在1956年獨立前屬法國保護國，法文跟阿拉伯文一樣，至今仍是他們的官方語言，加上當地遊客主要來自法國，所以法文是招呼遊客最常用的語言。不懂法文也不用擔心，導遊說，當地學生基本要學習4種語言，阿拉伯文、法文、英文是強制的，另外可自選一種其他語言，學生們最常選擇西班牙文和意大利文。

導遊自我介紹後，急不及待數列突尼西亞優點：「突尼西亞是一個伊斯蘭教國家，九成人信奉伊斯蘭教，但我們這裏宗教自由、女士可以駕駛、男女同工同酬，實行一夫一妻制，禁止了一夫多妻……阿拉伯和北非地區伊斯蘭國家中的第一位女醫生來自突尼西亞……我們不但可以喝酒，還釀造啤酒、葡萄酒……」對於享有男女平等和自主自由，導遊顯得十分自豪。

古城麥地那 列入聯合國教科文組織

第一站我們來到古城麥地那（Medina），1979年列入聯合國教科文組織保護的突尼斯老城區是阿位伯人聚區地，曾經是伊斯蘭世界最富庶的城市之一，有宮殿、清真寺、學校、噴泉等不同地標；現在成為充滿阿拉伯色彩的市集，也是遊客必經之地，走在縱橫交錯的巷弄中，絕對會迷路。唯有隨心而行，走過一道一道鮮黃彩藍大門，擺滿五色香料、掛着駱駝毛地氈的商店，一嘗小麥粉包着棗泥的突尼西亞傳統糕點makroudh，可以補充一下血糖。

布爾吉巴大街恍似法國香榭麗舍大道

麥地那出入口位置，是地標海之門（Bab el Bhar），又稱為法國之門（Porte de French），是突尼斯市中心一座城門，古城和新城的分界。穿過這道城門，麥地那的阿拉伯色彩瞬間消失，換來眼前一條中央大道，布爾吉巴大街兩旁是一列修剪得整整齊齊的大樹，沿路商店、咖啡廳林立，還有逾百年歷史的聖文生主教座堂（Cathedral of St Vincent de Paul），是市內的繁華路段。突尼西亞曾受法國保護，布爾吉巴大街便被稱為突尼斯的香榭麗舍大道。

離開市中心，車子繞了幾圈，30分鐘後到了突尼斯郊區，來到迦太基羅馬劇院（Roman Theatre Of Carthage）。突尼西亞有大量羅馬帝國留下的遺蹟，這個圓形劇場建於2世紀，用於戲劇演出和文化活動，可以想像，詩人和學者曾在這裏朗誦詩歌或辯論哲學。來到19世紀，迦太基羅馬劇院復修重建，現成為可容納約5000名觀眾的露天演出場地，每年舉辦不少音樂會。

白牆藍窗小屋如飛越到希臘

6月的突尼斯，黃昏時分，艷陽仍然高照。距離市中心約30分鐘車程，位於突尼斯海灣的小山城西迪布賽爾德（Sidi Bou Said）卻帶來另一個衝擊，眼前錯落的白牆藍窗小屋，差點以為自己飛越到希臘聖托里尼（Santorini）。找一家餐廳坐下，一邊等待日落，一邊享受地中海和非洲菜式，配一杯突尼西亞葡萄酒，為一天東西古今旅程，寫上完美句號。●

突尼西亞菜 密封陶壺泥土慢煮

想認識突尼西亞菜，找Belaid Wafik最適合。Belaid Wafik在The Residence Tunis酒店內突尼斯餐廳El Dar任職主廚。為了讓世人認識突尼西亞菜，Belaid Wafik說自己曾經寫了過百封電郵給Jamie Oliver求合作。去年Jamie Oliver拍攝地中海特輯（Jamie Cooks the Mediterranean 2023）時來到突尼西亞，有人介紹他找Wafik，結果兩人一拍即合，Wafik在節目中教Jamie烹調北非肉腸燉蛋（ojja merguez），又一起品嘗陶壺（gargoulette）羊肉。

Wafik說，突尼西亞菜既有地中海特色，有豐富的海鮮，用大量橄欖油和意大利麵。「我們消耗意大利麵的量，世界排名第二，僅次於意大利。」另外也受到阿拉伯和非洲飲食文化影響，當地人愛吃羊、牛、雞，烹調會用很多香料，結果就是味蕾大滿足。用密封陶壺（上圖）埋在泥土裏慢煮是突尼西亞傳統烹調方法，一般用來煮肉，Wafik嘗試用來燉海鮮，將八爪魚、魷魚、蝦、蔬菜、香料放入陶壺後密封，材料味在熱力、蒸氣下翻滾數小時，蝦、魷魚、八爪魚質地軟嫩，番茄、洋葱、辣椒等蔬菜融化，嚴如濃縮了的海鮮湯，拌以麵包、白飯，是精髓所在。●

旅遊錦囊

入境要求：持有效特區護照毋須簽證

匯率：1第納爾（Dinar）兌 2.5港元

機票：香港現時沒有直航往返突尼西亞。可乘阿聯猶航空經迪拜轉機至突尼斯，10月往返票價約$10,887起（連稅）

文：鄭寶華

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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