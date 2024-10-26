維港靚景新角度 長沙灣海濱「波浪」IG-able

【明報專訊】碧海、藍天，從來都是「龍友」喜歡的拍攝場景，不過尖沙嘴、中環、灣仔海濱，大家可能早已「影到爛」，很難拍出新意思。今次「打卡遊」帶大家走到港鐵南昌站附近影海景，這個昔日的碼頭閒置區，如今成為全新打卡熱點，既可飽覽維港及昂船洲景色，亦有如波浪般設計的巨型涼亭和休憩區，輕易拍出IG-able的靚相。最重要的是附近有商場和酒店，隨時可走進去喝咖啡吃甜品，實為打卡的最佳選擇。

提起長沙灣，大家只會想到密集式住宅，哪會與chill、放鬆、慢活這些字詞扯上關係？不過自從政府推動舊區重建，加上南昌站啟用，九龍西近長沙灣一帶逐漸出現新面貌，除了多個新建住宅項目，還有去年建成的長沙灣海濱長廊及本舍碼頭，由港鐵南昌站B出口步行不到5分鐘便可到達。這個公共休憩空間，不但為街坊帶來晨跑、傍晚散步的好地方，更因碼頭獨特的建築和旁邊的咖啡店，吸引不少人來打卡。

波浪形涼亭頂棚 早晚拍出不同味道

去年10月建成的公寓式酒店TOWNPLACE WEST KOWLOON，為提升四周環境，活化了碼頭及海濱一帶，營造一個公眾及寵物友善的休憩空間。碼頭上有一組非常矚目的巨型涼亭，據官方資料，它由西九文化區海濱長廊「香港新晉建築及設計師比賽」得獎建築設計事務所New Office Works設計，以水、船作為元素，頂棚有如海浪起伏，高處更以柱子營造出錯落間隙。當早上陽光灑進時，會出現交錯光影，拍照效果一流；到了傍晚6時，頂棚下照明燈則會亮起，無論遠近觀看也別有風味。最重要是在碼頭的左邊可欣賞西九及維港景觀，右邊則可眺望昂船洲，大家可隨意坐在闊落的階梯上慢慢欣賞美景。

活用「人像模式」模糊路人 突出主角

雖說這裏仍算是個新景點，但每朝也有不少運晨人士到來運動、跳舞和曬太陽，到了傍晚，亦有不少街坊來遛狗或乘涼。若想拍到沒有路人的碼頭相片，只能碰碰運氣。一般來說早上8時前或深夜時分的人流才較少。若要拍攝人像，建議採用手機的「人像模式」，把背景的路人模糊化，突出主角；又或是走遠一點，從海濱長廊那邊拍攝碼頭，那麼涼亭下的路人便會顯得較小及不顯眼。

此外，記者採訪當天，部分中秋大型裝置仍未拆除。據知這裏會不定期與不同機構團體合作舉行各種活動和推廣，例如busking、市集等。出發打卡前，可先在TOWNPLACE WEST KOWLOON官網查詢節目日期，以免影響拍攝計劃。

文：顏燕雯

模特兒：Karlie Ho

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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