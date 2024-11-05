大邱抓住秋日尾巴 紅黃綠交織限定美景

大邱運動場--大邱運動場有一條看不到盡頭的銀杏路，是秋天的另一個「景色」。（卓惠媛攝）

【明報專訊】每年9月底，韓國氣象廳都會公布本年度紅葉由初紅至高峰期（80%轉紅）的預測日期，預測區域包括江原道的雪嶽山至最南的濟州島漢拏山共14座大山，部分大山位於國立公園之中，甚至橫跨幾個道府。今年氣象廳預計11月初是韓國紅葉高峰期。除了往山上走到國家公園賞紅葉，今次記者就特別帶大家到大邱走走，欣賞城市的行道樹和古蹟構成一幅幅獨特的深秋初冬美景，別有一番風味。

要感受深秋初冬景色，最重要是觀賞地點有不同樹種，如楓樹、銀杏樹、櫸樹、橡樹等並排而列，才能營造浪漫氛圍。要說樹木的多樣性，不能不提大邱市。大邱是韓國四大城市之一，位處盆地之中，四面環山，夏天非常炎熱，被韓國人戲稱為「大非洲」（Daefrica，大邱＋非洲），是韓國最熱城市。市政府為緩解都市熱島效應，約在30年前開始有計劃地種植大量行道樹，至今全市共種植了逾23萬棵樹。綠化植樹令大邱夏天平均最高溫度下降1℃至2℃，成為韓國生態改善的成功案例之一。以下是大邱賞秋葉的好去處。

國債報償運動紀念公園 橡樹染紅列陣

上世紀末建成的國債報償運動紀念公園，擁有廣闊的草坪和茂密的樹木，種滿了青松、大山櫻、流蘇樹等30種不同品種的樹木，還有圍繞着整個公園行人道的樹木。每到秋天，一整排變紅的橡樹和滿地的小栗子果實，成了公園一道獨有的風景線，是大邱市民賞紅葉的最佳地點。

地址：大邱廣域市中區國債報償路670

交通：大邱地鐵1號線中央路站2號出口，直走至第2個街口左轉步行約10分鐘

大邱達城公園 鋪上金黃「地氈」

達城公園屬於朝鮮三國時代部族國達句伐的舊城址，日軍在甲午戰爭曾在此紮營，及至高宗光武9年（1905年）正式改為公園，是市內一個歷史最悠久的市民公園。每年10、11月，只見公園內數不清的大大小小銀杏樹，遍佈每個角落，落葉就好像為公園鋪上一張金黃色地氈，美不勝收。園內還有一棵超過300年樹齡的老銀杏，是公園的象徵之一。

地址：大邱廣域市中區達城公園路35

交通：地鐵3號線達城公園站3號出口，步行約10分鐘

漆谷村 古宅體驗貴族生活

漆谷村位於大邱東區屯山洞，有說其名字因位處三面環山的盆地，地形屬凹陷的山谷而得名；也有說這裏四周長滿漆樹而被稱為漆谷村。其中朝鮮王朝時期的學者——臺嚴崔東集搬到此地，在漆谷村裏發展成慶州崔氏的同姓村。由慶州崔氏子孫於1694年修建的古宅——百弗古宅位於村子最深處，是大邱地區裏歷史最悠久的建築；而附近亦保留不少古宅及黃土古道，從傳統石牆仍可感受到朝鮮王朝兩班貴族的生活。這些古宅部分已由當地社團營運，提供韓屋住宿體驗，以及其他茶食、韓服體驗等。特別要留意的是，在進村前的路上，還可看到一棵樹齡逾400年的櫸樹，它被譽為是漆谷村的保護樹。

地址：大邱廣域市東區漆谷路195-5

網址：www.otgol.kr

交通：大邱地鐵1號線芳村站轉乘的士約5至7分鐘到達

壽城池 歎咖啡賞音樂噴泉

壽城池是大邱市區內最大的人工湖，最初建設目的是為確保農業用水，如今成為市民重要的休憩場所之一，每天都有人在這裏運動、散步、玩滑板等。壽城池的四季景色宜人，尤其春秋兩季更加動人。秋天可欣賞銀杏、櫸樹及不同品種的楓葉；晚間設有音樂噴泉表演，附近兩旁設有不少特色咖啡店，方便大家歇歇。

地址：大邱廣域市壽城區斗山洞一帶

交通：大邱地鐵3號線壽城池站，直走5分鐘

大邱運動場 樹下野餐享美景

大邱運動場是一個可容納逾6萬名觀眾的場地，經常舉辦大型國際賽事，主要設施有體育館、棒球場、室內溜冰場、騎馬場、網球場、游泳池、跆拳道場、柔道場、射擊場、攀岩場、滑板場等。體育場外栽種有不同品種的楓樹、水杉、銀杏等，是大邱市民最愛的秋天野餐場地之一。

地址：大邱廣域市壽城區世大運路180

交通：KTX東大邱站乘的士約20分鐘

啟明大學 游走「城西」韓劇場景

啟明大學設有兩個校區，分別為城西校區和大明校區。大明校區每到秋天，校園內外一整排楓樹和銀杏樹，不同層次的紅橙黃青顏色交錯一起，加上建築物的紅磚和藤蔓，營造出雅致的校園特色場景。而城西校區位於距離市政廳約1小時地鐵車程的地方，校園面積比大明校區更廣更闊，也因為學校建築有不少具有異國風情及歷史痕迹，成為不少韓劇的拍攝地，如《花樣男子》、《陽光先生》和《意外發現的一天》等。在秋日還可欣賞銀杏、櫸樹、杉樹、橡樹等。

啟明大學大明校區

地址：大邱廣域市南區明德路104

交通：大邱地鐵3號線南山站2號出口，直走約5分鐘

啟明大學城西校區

地址：大邱廣域市達西區達句伐大路1095

交通：大邱地鐵2號線啟明大站1號出口，或江倉站6號出口直走約10至15分鐘

註：參觀時保持安靜

●旅遊錦囊

入境要求：持有效香港特區護照入境，毋須簽證

匯率：1000韓圜約兌5.6港元

航班：11月香港往返釜山，香港快運票價約1614港元起（連稅及附加費）

往大邱交通：釜山站乘KTX至東大邱站，車程約47分鐘，車費17,100韓圜（約96.5港元）

文：卓惠媛

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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