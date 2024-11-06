TRAVEL：赫爾辛基 船運脈絡引入新發展 芬蘭木酒店 環保活化臨海體驗

馴鹿他他--頭盤Reindeer and Onion其實是馴鹿他他，賣點除了是馴鹿肉與經特別手法處理的葱蒜外，味道具層次的小量鹿心肉亦是別出心裁的一着。（Dawn Hung攝）

酒店餐廳--Harbore由米芝蓮星級名廚Sauli Kemppainen主理，是筆者近年到訪過水準極高的餐廳之一。以木為本的餐廳設計，亦以港口景觀為賣點。（Dawn Hung攝）

【明報專訊】提起水都，不少人也會聯想到威尼斯或阿姆斯特丹，但其實芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki），亦是有不少天然河道貫穿的城市，也跟香港相似地有半島、港口和不少離島。赫爾辛基因1990年代蘇聯解體而深受經濟低迷影響，近年重新發展貨運港口、船塢地段成旅遊景點，讓水流串連各處歷史，為城市注入活力。

近年香港有不少以海港為本發展的地標地段，如西九及啟德，赫爾辛基亦有類似的發展方向。位於赫爾辛基南部港口的Katajanokka地段以往為貨運活躍地段，甚少向公眾開放，但近年經重新規劃成對外開放的市內新地標，其中芬蘭建築工作室Anttinen Oiva Arkkitehdit主理、四層高的Katajanokan Laituri大樓便是其中之一。整座建築是全國最大型的木結構建築，以零碳排放建造和運作，並考慮到全球水位上升等環境問題，為全球最環保建築之一。大樓一半由可持續素材公司Stora Enso租用為總部，另一半則是剛於今年8月底開幕、由當地室內設計工作室Franz Studio主理陳設的新酒店Solo Sokos Hotel Pier 4。建築設有開放予公眾的連酒吧天台公園，鄰近巿集廣場、摩天輪和聞名的海港泳池Allas Sea Pool，為遊客和當地巿民帶來臨海體驗。

睜開眼 欣賞海港景

酒店共 164 個房間中 40 間為全海景，其餘則能欣賞Katajanokka區內Jugendstil（即德式Art Nouveau風格）的建築景觀或大樓中庭，筆者試住的是向海的Junior Suite，牀尾向海，全木室內素材，讓空間帶來溫暖寧謐的感覺，走簡約奢華路線。主理酒店餐廳、芬蘭浴室和健身室等設施的Franz Studio，亦善用地段座向，房間內的書桌、梳化等均貼近窗外景觀，讓人有種與景觀相連的感覺。

記者到訪過不少四、五星級的酒店，但附設的餐廳未必盡如人意。Solo Sokos Hotel Pier 4的Harbore是近年到訪過水準極高的餐廳之一。行政主廚Sauli Kemppainen解說︰「Harbore讀音貼近Harbour，帶出酒店和餐廳毗鄰港口之意；而拉丁文Arbor一字指樹木，帶出酒店以木為本的特質。」

米芝蓮星廚的一加一配方

出生於芬蘭Oulu的Sauli本身是多次獲得米芝蓮的星級名廚，曾在8個月內為柏林Savu取得一星，亦是廚藝真人騷Hell's Kitchen芬蘭版行政主廚。單點外，菜單亦有三道菜套餐，分海鮮、肉類和素菜三款，約 50 至 70 歐元（約423至592港元）。菜單特色是每道菜只會用上兩類食材，以食材質素一較高下，例如肉類套餐的頭盤Reindeer and Onion便是一例。筆者本身不喜洋葱攻鼻，問Sauli可否換走洋葱，他卻說該能照吃如儀。上桌的原來是他他（tartar）馴鹿，配醋漬紅洋葱、生蒜及洋葱等共 5 種葱蒜，並綴以少量鹿心肉，但馴鹿風味不減，沒被生蒜搶味，反而有種良好的平衡。Sauli說︰「假設全用上生葱蒜，那百份百肯定會掩蓋馴鹿味道，但頭盤用到的葱蒜都經過特別處理，如洋葱以海鹽焗過夜，生蒜以水和牛奶快速汆燙10次。所有工序都讓葱蒜變柔和。我自己亦不是生葱蒜攻鼻味道的擁躉，才有所鑽研。」

主菜上伴着慢煮烤羔羊的是用上如半生熟薯柱等4種不同烹調方式處理的薯類。「我並非用上Sous Vide（真空低溫烹調法），而是自家研發的慢煮方式處理。過去十年大家熱中分子料理，廚師需要面對潮流，以不同方式思考。當然我也有Thermomix（多功能料理機）、甲烷等烹調工具，但我更着重的是萃取本地食材的質素。廚師最重要的是做好鹹、甜、酸之間的平衡，帶出食材味道。每度菜只用上兩類食材，配上合適的葡萄酒便能構成良好的味覺平衡。這種一加一大過二的概念，是我為自己下的戰書，是我希望印證的烹調手法。」除了晚餐，同由Harbore主理的酒店自助早餐，亦是筆者試過最特別的，例如混合沙棘（sea buckthorn）與橙的果汁，混有蒜油的不「嚡口」火雞冷盤切肉，讓人看到Sauli的心機。●

網址：

Solo Sokos Hotel Pier 4

https://shorturl.at/pu0Hu

Harbore

https://shorturl.at/9RMTn

■旅遊錦囊

入境要求：持有效香港特區護照入境，毋須簽證

匯率：1歐元約兌 8.4港元

航班：11月份香港往返赫爾辛基，芬蘭航空票價約5455港元起（連稅及附加費)

editor's pick：繼承名字 重開前船員飯堂

鄰近巿內船塢地段Hietalahti的餐廳Ravintola Laivakoira，名字意指船狗（Ship Dog )，原為不少船員出沒之地，亦是不少破冰船船塢所在地。於1988年創立至2008年結業的原址同名餐廳是該區出名的船員飯堂，見證該區船業歷史。今年8月底開業的新Laivakoira，由Rico Aaltonen、Aura Vanhanen和Kimi Kaplas創立，他們決定繼承名字並接觸餐廳前東主，前東主亦很落意提供照片、T恤等前朝物品作新店裝飾。

菜單方面，除了近海而有不少海鮮菜色，曾於米芝蓮三星餐廳研習意粉的Kimi 親手製作的Agnolotti配牛油牛肝菌和豬油雞油菌，別具秋天風味。主菜Iberico Pork Secreto用上5種不同胡椒和煙熏牛脂製作胡椒汁，是原Laivakoira菜式的現代變奏，像摩登版本的俄羅斯酸奶牛肉（Beef Stroganoff），但個人印象最深刻的是前菜Shrimp Éclair閃電泡芙（圖），用上海蝦和紅蝦兩種素材，帶來與別不同的口感。●

網址︰ Ravintola Laivakoira https://ravintolalaivakoira.fi

遊世遺稜堡 遠眺芬蘭海峽

赫爾辛基與香港相似，以航運為本業，亦有不少離島。當中最聞名的離島區是與島上稜堡同名的Suomenlinna（圖），是重要的軍事要塞，由8個島嶼組成，為瑞典於18世紀為對抗俄國擴展的重要海防據點。稜堡於1991年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。儘管Suomenlinna是世界文化遺產，群島上卻有300多名居民，並開設了一些藝廊，為當地藝術學院畢業生提供駐地藝術家企劃。作為遊客，除了能欣賞稜堡、炮台，和由原本東正教改為新古典主義風格的教堂外，環繞群島一遊亦是個極佳體驗，能遠眺芬蘭海峽景致，這裏也是當地遊客的野餐熱點。博物館以外，群島大部分地區都能免費遊覽，從巿中心出發乘15分鐘渡輪（單程2.95歐元，約25港元）便能到訪，是輕鬆而相宜的世遺體驗。●

網址︰Suomenlinna https://www.suomenlinna.fi

文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com）

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵：lifestyle@mingpao.com