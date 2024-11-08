蔣勳師生論經結緣 池上洞穿諸相非相

走走池上--「走走池上」是一間咖啡店、書店，亦是一個半開放文化展覽空間。落戶在古老洋式建築內，保留了舊式建築的紅磚屋頂與水磨石地板，又加入了現代工業風格的吧枱、座位與書櫃，融合出文藝復古的獨特風格。店內亦有獨立出版的刊物、本地藝術品展出與電影放映，若有空閒，可以靜坐店內，在書香、咖啡香中閱讀池上。（走走池上官網圖片）地址：台東縣池上鄉中山路99號

伯朗大道--一望無盡的稻田、霧靄層層的群山、蜿蜒向前的田間道路……因為美麗的風景，錦新三號道路成為台灣伯朗咖啡的廣告拍攝地，並被稱為「伯朗大道」。而在長榮航空的廣告中，影星金城武身著白衣、腳踩單車，在稻田中騎行的畫面，也使伯朗大道成為騎行聖地。清風送爽，不妨仿效金城武去伯朗大道踩單車，感受池上魅力。（網上圖片）地址：台東縣池上錦新三號道路伯朗大道

里山藝術工作室--來自越南大叻的工藝師杜如月與丈夫方振宇，共同開設工作室兼展覽空間。杜如月從越南及池上取材，用紡織、金工等方式呈現自然風景，並邀請池上村民、越南藝術家等共同參與創作。工作室內正展出越南藝術家胡燈禮與杜如月共同創作的池上風光系列版畫，並開設版畫、針織、注連繩等工作坊，供村民及遊客體驗。（台灣好基金會提供）地址：台東縣池上鄉福原村新生路176號

池上穀倉藝術館--成立於2017年，曾是當地居民儲糧的老穀倉，後由村民捐出，改造成為藝術館。改造後的藝術館保留穀倉原有的木結構，並遵從當地農舍斜瓦屋頂、低矮簷口的原型。為引入更多自然光線、加強通風，藝術館在穀倉基礎上增開窗戶，並使用百葉簾漫射光線，以減少燈光使用。行入藝術館，可以感受在地的池上美學。（王梓萌攝）地址：台東縣池上鄉中西三路6號

曾永玲《蒔時一花一世界》以鉢器作為修持的象徵，隨心生成各種不同之花、結不同之果。（王梓萌攝）

【明報專訊】「凡所有相，皆是虛妄，若見諸相非相，即見如來。」大乘佛教經典《金剛經》中所言，認為眼見耳聞皆是虛妄的表象，只有洞穿表象，方可尋見真知。人們常說的「見山非山」，想來也有相似的道理。

穿過海峽、高山與森林；眼見疫情、地震與颱風，台灣作家蔣勳似乎正參悟着這個道理。台東池上穀倉藝術館正展出由他策展，伙拍藝術家曾永玲、董承濂共同參與的「金剛經．諸相非相」展覽，盼引領觀眾從池上的一草一木中，觀透苦痛表象，探尋人之本心。

「尋心」之旅，始於池上。香港旅客訪台，多是流連台北夜市與商場；或是選擇南下，用台南風景「治癒我們的虛無」，相對來說未必有很多人到訪台東，甚至去探訪被山水環繞的池上。然而在香港超市，卻不難尋見「池上米」的蹤迹——良好的水土與氣候，讓池上成為優質稻米的出產地，「池上米」翻山越嶺，走上香港人餐桌。

台東米鄉「穀倉」裏論道

池上與香港，這麼遠，又那麼近。離開高樓林立的香港，走入有着風吹麥浪的池上，彷彿進入另一番天地。走入曾是穀倉的藝術館，空氣更靜，在隱約的稻香中，遊人可靜讀牆上文字——這是蔣勳手抄的18幅《金剛經》，未經裝裱，直接黏貼在長廊上。陽光照射、雨霧侵蝕，亦有觀眾不時碰觸，展品的生命，似乎從展出開始便進入倒數計時。

蔣勳分享，百年前有人在泰山瀑布下的石頭手刻注定會被磨蝕的《金剛經》，「我在紙上寫字，比起在石頭上刻字容易太多了。如果我還計較（這些字）有一天會不會存在，那大概是完全不懂《金剛經》」。初識蔣勳，是閱讀《因為孤獨的緣故》。觀看牆上注定消失的藝術品時，不禁想起他曾寫到「在茫然的境域把最燦爛豐盛的生命獻祭給死亡」，想必有着相同之處。

從長廊轉入展廳內館，牆上油畫正刻劃着另一種「孤獨」——枝葉繁茂的菩提樹下，著紅衣的僧侶或是獨坐靜思，或是相互論道；樹下有白鳥與鹿共同漫步，遠處還有大象踱步而來，儼然一幅萬物共生的「烏托邦」。這是蔣勳畫作《祇樹給孤獨園》，相傳多年以前，名叫祇陀的太子與名叫「給孤獨」的長者，一人捐樹、一人捐地，奉獻給佛陀作講經之用，佛法從此落地生根。蔣勳想像園中場景：「有鳥、有鹿、有孔雀，有貓在打架，有狗在看着河流……池上便是一座『祇樹給孤獨園』，這麼多人一起護佑着這個地方。」

掛牆葉影現佛偈 鉢中荷池生金花

「寒露過後，大坡池一片秋天荷葉，從綠，一夕之間，彷彿雕塑，轉成金屬的古銅色。」蔣勳在悼念詩人瘂弦時，曾寫到池上大坡池的荷花。蔣勳的學生、藝術家曾永玲大概在大坡池見到了相似的風景。她在金工作品《葉影系列》中「借來了大坡池的荷葉與荷花」，金屬荷葉懸掛牆上，上面佈滿鏤空，形似蟲蛀。仔細看去，燈光透過鏤空，竟投影出「諸相非相」四字。曾永玲說：「你直接去看，其實看不出來；反而在投影狀態之下，裏面的文字會跑出來找你。」

同場還展出曾永玲的《蒔時一花一世界》系列作品，靈感同樣來自大坡池荷花。佛家用於盛飯的鉢，在她手中化身荷池，生長出不同姿態的金屬荷花與荷葉，花葉的根則扎在不同的金屬心臟之上。「每一個鉢，都代表着一個個體」。該作品創作於疫情期間，在曾永玲眼中，儘管眾生如鉢，皆有各自特點，但個人心中都會有一顆存着善念的種子，隨時間生長，開花結果，幫助大家面對疫情帶來的恐懼。

漣漪成鏡與光影 感「開悟」如開門

1983年，台灣東海大學美術系創系，蔣勳為首屆導師，曾永玲則是首屆學生；1993年，董承濂成為第10屆學生。董承濂笑說，3人相遇在校園的緣分，令他聯想到佛陀與弟子圍坐討論《金剛經》的場景，「我們或許也是當時那一個由點慢慢擴散開的漣漪，我們相遇在池上，討論同樣的主題，讓這個漣漪可以繼續發散開來」。從《金剛經》中散開的漣漪，在董承濂作品中變成無數面鏡，與鏡中投射的光影。場內展出他的《八十八吉祥》系列作品，其中一幅《開悟的蓮花》靜掛牆面，中間嵌有旋轉的發光體，光線反射在四圍鏡面，宛如童年時把玩的萬花筒。董承濂解說，作品靈感來源於自己對「開悟」的好奇——不同宗教中都有「開悟」一說，「就好像一個必經關卡」。某日，他收到朋友贈送的中古玻璃門把手，突然意識到「開悟也許就像開門——你看到一扇門，門後有不同空間、不同領域，你其實只要將門把轉開，就可以走進去」。

只要將門把轉開，就可以走向「開悟」，出離痛苦。觀看藝術品時，說起開悟彷彿十分輕巧。但將門把轉開，走入藝術之外的現實世界，卻多了幾分艱辛——適逢秋收，卻連日大雨，還有其時即將登陸的颱風，池上鄉民不得不爭分奪秒搶收稻穀。但在鄉民臉上卻未見煩憂，反而聽到不少鄉民分享對於秋收的期待，並邀請遊客欣賞雨中池上之美。或許「諸相非相」的道理便在這場風雨中，就像蔣勳在《池上日記》中寫下「四時這樣輪替，萬物並育，天地真的無私，天地也不仁，不會為任何生命驚叫留連，我走在池上田壟間，直到不應該有多餘的眷戀牽掛。」

金剛經‧諸相非相

日期：即日至2025年3月2日，逢周三至日

時間：上午10:30至下午5:30

地點：台東縣池上鄉中西三路6號池上穀倉藝術館

網址：bit.ly/3YinNOR

文：王梓萌

編輯：譚雅詩

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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