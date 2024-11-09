大館極簡構圖 聚焦水泥建築粗獷美

只要把鏡頭移至欄杆之上，便能避開雜物，簡化畫面。同時模特兒可調整動作，雙手藏於背後，可將皮膚顏色除去，突顯其黑色裝扮，使畫面看來更利落。（賴俊傑攝）

洗衣場石階下的小隧道，攝於對面的樓梯平台上的欄杆之間。但燈、植物等雜物均入鏡，破壞了極簡構圖。（賴俊傑攝）

洗衣場石階雖有欄杆與牆身形成的線條感，亦以模特兒的視線去引導觀者的視覺轉向留白處，惟木色椅子破壞了畫面的黑白灰色調與梯級線條的美感。（賴俊傑攝）

拍攝地點是大館賽馬會立方底部建築，於洗衣場石階往上走的第一個小平台。鏡頭下的巨大建築體線條分明，與纖細的模特兒形成鮮明對比。灰暗的牆身平滑細膩，低調而神秘，適合拍攝帶有冷調質感的文青相片。（賴俊傑攝）

【明報專訊】香港素有「石屎森林」之稱，以形容石屎建築林立的環境。俗稱石屎的混凝土，是由碎石、水泥、水與一些化學物混合而成的建築材料，近年受日本建築大師安藤忠雄的美學影響，水泥建築成為高級感的代名詞。

M+是香港其中一座最著名的水泥建築，其質感鮮明的清水混凝土和外露的承重結構，不止營造出原始粗獷及工業感，更帶一種簡約風；灰色給人寧靜、沉穩，簡約利落的建築線條亦讓拍照時相中人更突出，甚至增添一絲高冷的文藝氛圍。除了M+，本地不少地區都有水泥建築，今次帶大家到中環的打卡勝地大館，配合極簡主義攝影技巧，拍出水泥建築的線條美感。

不少遊人到訪大館，不是選在檢閱廣場拍照，就是在「探監」的路上打卡。今期「打卡遊」帶大家來到位於監獄操場旁的賽馬會藝方與賽馬會立方下的洗衣場石階。這兩幢建築於2018年建成，出自建築師事務所赫爾佐格和德默隆（Herzog & de Meuron）的手筆。事務所曾於2001年獲得建築界最高榮譽的普利茲克獎，早期作品受極簡建築主義影響，風格也體現於大館兩幢建築物上，當中的灰色與分明的建築線條更是其設計語言。帶有相類似建築風格的M+，亦是由同一事務所設計，粗獷自然的建築美學一脈相承，非常適合極簡主義的攝影風格。

背景去除多餘線條

至於攝影上的極簡主義，簡言之就是把照片無用的資訊盡量去除或減低，只保留需要表達的信息。擅長人像攝影的業餘攝影師王小姐分享，要拍出極簡主義不難，只需在構圖上多花心思便可。她指出攝影構圖有五大元素，包括線條、顏色、質感、形狀與光，由於要化繁為簡，質感與形狀不應太突出，顏色亦應盡量簡單，背景和人物衣著最好都以黑白灰淨色為主，只專注於剩下來的線條與光線。

水泥建築的原始粗獷工業風，還有光滑細緻而色調簡單的牆身，都與極簡主義攝影不謀而合。剩下來要處理的便是透過不同拍攝角度，尋找出良好的線條與光線。構圖上，要把照片中多餘線條減去，讓畫面呈現乾淨的空間與利落的線條感，被攝者的線條亦可包含在內。更高階技巧，是把射在牆或地面的光線線條亦納入構圖之中，不過未必適合像今次室內或遮蔭處的拍攝場地。以圖A與圖B比較，若拍攝時取足全景及建築物的所有線條，畫面變得雜亂無章，焦點模糊，故採用極簡攝影手法時，應只取想要的線條部分，突顯主角部分。

黑白灰營造高冷感

為了簡化畫面，她建議拍攝這些強調構圖線條的相片時，被攝者最好穿黑白灰淨色衫，避免穿亮色衣服如紅裙。如場景主色為白，建議穿不同層次的白色衣著，場景為黑則建議不同層次的黑色衣著。而是次的灰色場景，她傾向被攝者穿上純黑服飾。除了顏色，相中人的衣著款式、動作與表情皆有影響，以圖A為例，希望照片以灰色背景表達一種冷清感，故模特兒穿上純黑寬鬆長裙，望向遠方時的動作與平靜表情，營造畫面的憂鬱基調。

最後，王小姐強調攝影並沒有固定方程式，攝影師應視乎想表達的信息而隨機應變，如想強調衝突感可選擇黑景白衣或白景黑衣，突顯對比。她表示，今次只提供在大館拍攝類似風格時的打卡建議，只要明白上述原則，大家便毋須左抄右抄，拍攝出屬於自己的簡約風格。

大館

地址：中環荷李活道10號

網址：www.taikwun.hk

註：洗衣場石階不時舉辦活動，宜先瀏覽官網的展覽及節目舉行時間

文：彭堦琛

模特兒：何伊喬

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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