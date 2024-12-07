大角嘴海濱玩個夠 穿梭「涼亭」捕捉童真

在海輝道海濱花園最理想打卡時間一般在中午前，既可避開人潮，遇上好天氣時也可以利用和煦陽光，以正光和逆光拍攝出截然不同的風格。記者約在早上10至11時拍攝，陽光從海港那邊照向公園，這時若想拍攝海景，最好以逆光拍攝。有人或認為逆光難以突出人物面貌，但逆光拍攝亦有優點，由於避風塘海景較雜亂，有很多船隻和高樓大廈，以逆光拍攝（圖A），稍微調高曝光值後，會大大減低背景的雜亂程度，照片和人物也變得更柔和。同一位置，我們用正光（另一方向）拍攝（圖B），可見對比度較高，天空亦較藍，感覺完全不一樣。（蘇智鑫攝）

打完卡想找地方小歇，可從海輝道公園步行1分鐘，來到銀海坊的室內運動遊樂場Super Sports Park，附設的SSP Cafe提供pizza、意粉、小食，還有懷舊甜品如香蕉船（圖，$78）、雜果賓治（圖，$38）等。若想落場舒展筋骨，場內也提供逾20種運動設施，入場費每位$180起，包3小時內全場項目任玩。（查詢：5129 9436）（蘇智鑫攝）

海輝道遊樂空間其中一個涼亭設有多個木櫈及桌子，可在這裏稍作休息，或與朋友談談心事。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】近年本地不少公園和遊樂場的設計都甚有特色，如有「蜎山窿公園」之稱的西環We Park內有真渠管遊樂裝置，而東啟德公園的兒童遊樂園則設有彩虹滾輪，讓大小朋友像倉鼠般「滾動」。今年康文署又有新搞作，早前開放的海輝道遊樂空間，以及附近的海輝道海濱花園，提供多個令大人也想瘋狂放電的遊樂設施。今期「打卡遊」就帶大家到大角嘴海濱玩個夠，並以鏡頭喚醒大家心裏的內在小孩。

由奧運站A出口步行約10分鐘來到大角嘴海輝道，這裏設有多元共融兒童遊樂場海輝道公園，旁邊為新油麻地避風塘、海輝道海濱花園，以及2024年初才開放的海輝道遊樂空間。由於附近只有幾個私人屋苑，所以人流不算多，特別在早上只有來晨跑的街坊及上落貨的貨船工人，環境清靜。

黃色「涼亭」分隔設施 搶眼上鏡

海輝道遊樂空間本身是大角嘴櫻桃街箱形雨水渠的旱季截流器上蓋，由渠務署委託智樂兒童遊樂協會為顧問改建而成。據政府新聞處資料顯示，空間佔地約800平方米，設有兒童遊樂和健身設施，包括戶外管鐘、彈牀、親子鞦韆、搖搖板、健身單車和訓練器，並設有涼亭和綠化地區。遊樂空間以「趣緻城市」為主題，每個設施以「涼亭」分隔，涼亭外觀以黃色為主，飾以鏡面設計。

利用交錯柱子 拍出空間透視感

在這裏打卡充滿童趣，亦可讓模特兒和攝影師盡情發揮想像力，例如讓模特兒在彈牀跳起，或坐在搖搖板一端雙腳一躍而起，讓攝影師捕捉動感一刻；又或者讓模特兒在交錯的黃色柱子之間跟鏡頭捉迷藏，拍出空間的透視感。

海輝道遊樂空間

開放時間：上午7:00至晚上11:00

前往方法：港鐵奧運站A出口朝海輝路方向步行約15分鐘

「畫框」構圖特別 傍晚亮燈添浪漫

另一打卡景點海輝道海濱長廊，名為「海輝道海濱花園」，面積約4000平方米，位於新油麻地避風塘旁，設有觀景處、涼亭和小食亭，平日人流較少，喜歡打卡的話絕對任影唔嬲。文創產業發展處電影推廣服務科亦有介紹此處，建議影視製作單位到來拍攝，早前ViuTV劇集《十七年命運週期》便曾在此取景。這裏設了4個巨型休憩位置，設計有如大畫框般，其中兩個更是前後交疊，花點心思即能拍出特別構圖。這些「畫框」傍晚後更會亮燈，晚上來談心更加浪漫。

文：顏燕雯

模特兒：Suet

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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