「黃金星河」照亮中環新地標

【明報專訊】今年才建成的中環新地標建築The Henderson，其連接金鐘與中環的公共行人天橋，佈置了全新聖誕藝術裝置Glittering Golden Christmas，同樣由大樓的建築團隊Zaha Hadid Architects設計，以25萬塊閃爍的金色珠片打造80米黃金星河長廊。隨風搖曳的珠片在日間熠熠生輝，每日下午5:00至晚上11:00天橋更會亮燈，珠片在燈光折射下更耀眼。

Glittering Golden Christmas

地點：中環美利道2號The Henderson

日期：即日至2025年1月2日

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