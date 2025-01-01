TRAVEL：芬蘭北部小鎮奧盧 燈光極光共冶一爐

結他「造手」賽：奧盧是國際Air Guitar比賽的總站。Air Guitar是指徒手扮彈結他的比賽，像手演版本的Lip-Sync，誇張而有趣。（Pasi Rytinki攝）

瑜伽燈飾：斯洛伐克概念藝術家Pavol Truben創作的Under Pressure是燈飾節當中的趣味之作，展示一系列以瑜伽動作為本的燈光裝置，成為不少遊人互動打卡之選。（Oulun Kameraseura攝）

【明報專訊】太陽今年開始走入極大期。按NASA官方發布，極大期會延續至2026年初，成為觀賞極光的時機。提到極光，大家都會想到北歐，但對於緯度較高以至全年日照時間差別極大的當地市民來說，除了冬天看極光，「光」本身也跟他們的生活息息相關。不少城鎮便會在冬天舉辦燈飾節，好平衡日光短缺的生活。而位於赫爾辛基北面約7百公里的芬蘭北部小城Oulu（奧盧），是能同時觀賞燈飾和極光的最佳地點之一，或能成為體驗北歐冬日氣氛的旅遊新選擇。

奧盧燈飾節Lumo 呼應小城風光

今年極光活躍，連在地理相對較南的赫爾辛基，亦能觀賞到極光，當地也設有自家燈飾節Lux Helsinki。但赫爾辛基結終是大城巿，觀賞極光時少不免會受到城巿燈光影響。奧盧便是另一個不錯選擇，它是Nokia研發部和旗艦工廠所在地，因為此商貿理由，每日平均約有8班航機往返赫爾辛基，而每年11月舉行的自家燈飾節Lumo，便是能同時觀賞燈飾與極光的旅遊時間。

15個光影裝置 動靜兼備

歐洲冬天大多嚴寒，不少城巿均會舉行燈飾節，一減冬天帶來的低壓氣氛，亦鼓勵大多留在家中的巿民上街外出帶動巿面氣氛，2013年開始舉辦的Lumo亦以此為出發點（燈飾節原名Valoa Oulu!，至2016年易名）。但有別於大部分燈飾節，Lumo的展期較短，一般為3至4天，但動靜兼備，既有燈飾裝置，亦有燈光匯演，特別是後者，有不亞於演唱會的燈光匯演效果。如今屆活動中，來自拉脫維亞的燈光設計工作室Those Guys Lighting設計的新作Divine Geometry，便給觀眾有如跟外星UFO接觸的感覺。Lumo主理人Jarkko Halunen說︰「2024年是第12屆Lumo燈飾節，是奧盧重要的活動。活動第一屆舉行時長約10日，但我們為了加強節慶感覺，後來將之縮點為3天，並將活動定於一年日光時間較短的期間舉行，令活動更具凝聚力。今屆約有15個裝置和20多個活動，令城巿在冬日仍能保持生氣。2023年舉辦的活動吸引約10萬到訪人次，但我們更着重作品質素和燈飾節的藝術成分，同時促進與歐洲各地燈飾設計師的交流與合作。」市內部分展品具有互動打卡的元素，例如以瑜伽動作為本的Under Pressure，也有以回收得來的浴缸製成的柱形燈光裝置AJ Vana Be，具升級再造和節約用水的環保意識。部分作品更被保留下來，成為巿內的常設打卡地標。

網址：Lumo Light Festival Oulu https://lumo.ouka.fi/en●

旅遊錦囊

入境要求：持有效香港特區護照入境，毋須簽證

匯率：1歐元約兌8.08港元

航班：1月份香港經赫爾辛基往返奧盧，芬蘭航空票價約8000港元起（連稅及附加費）●

河川農舍 歎烤魚 賞極光

芬蘭北部小鎮奧盧本身是極光觀賞地的好處，巿中心面積不大，約30分鐘車程便能抵達不受城巿燈光干擾的地方觀賞極光，例如位於巿中心東北面的河川區Koitelinkoski。

今次特別到訪Koitelinkoski的農舍Koitelin Tunnelmatupa，不單能享用當地即席炭烤三文魚作主菜的晚餐外，當地極光攝影師和導遊Thomas Kast亦會帶遊客追蹤極光。Thomas Kast說︰「要追蹤極光，最重要的提示是星光，看到星光就代表天氣無雲掩蓋極光。雖然叫做北極光，但由於地理北極與地球磁場的北極有別，所以要搜索的是磁場北極。時間方面，只要太陽低於地平線約10度以下，天空便不會受太陽光干擾。不少極光大都是上段綠色而下段偏粉紅紫色，綠色是最強亦最普遍的極光色調，但顏色通常為淺綠而非坊間照片所見般深色，相對來說，相機比肉眼更能捕捉極光，故相片顏色較明顯。形態方面，最普遍的極光是拱形，但亦有如波浪般的動態；而最值得觀賞的是從正下方看到，多條垂直『光針』尤如附於劇院布幕般快速浮動的動態，通常快得難以捕捉，屬較罕見的極光形態。這種極光因看似皇冠加冕於觀者頭上，故有Corona之稱，通常出現時間不多於1分鐘。」

網址：Koitelin Tunnelmatupa https://www.koitelintunnelmatupa.fi salamapaja https://salamapaja.fi●

科技小城的文化面貌

被歐洲委員會選為2026年歐洲文化之都（European Capital of Culture）的芬蘭小城奧盧有着不少有趣歷史。早於1860年代，它是全球最大的焦油出口地，大都用於遠航船隻的防水塗層，成為當地主要經濟來源，當地亦曾為全球重要的三文魚和鱒魚出口地。但為這個城巿帶來最大改變的，是手機品牌Nokia於1970年代成立工廠和科研部門，讓這個城巿成為科技之城。現時，奧盧亦是不少科技如X光偵測和6G無線通訊的重要研發地點。

在科技以外，奧盧其實是薩米（Sámi）文化的重要據點。薩米人是斯堪地那維亞唯一受國際土著人民公約承認和保護的土著人民，也是歐洲最北端的原住民人口，2022年威尼斯藝術雙年展北歐館的展覽主題便以薩米文化為主題。除了傳統文化，當地也舉辦不少趣味十足的文化活動，例如自1996年開始便是國際Air Guitar（空氣結他）比賽的舉辦城巿（每年8月舉行），亦有與美國內華達州黑石沙漠Burning Man主題相反、以冰天雪地為背景的冰上派對Frozen People（每年3月舉行）。

將於2026年舉行的Oulu2026文化節，便以Cultural Climate Change（文化氣候變遷）為主題，將大自然、氣候變化與科技結合，帶出文化與氣候變化息息相關之處，例如着重盡用天然資源如馴鹿皮革的薩米文化，便因為氣候變化令相關製作技術變成瀕危工藝；另外舉行的Art&Tech主題活動如Flash燈光藝術雙年展，則將當地強項科技與藝術結合。極光以外，Oulu正慢慢發展成更值得大家認識和發掘的旅遊城市。●

網址：Oulu2026 European Capital of Culture https://oulu2026.eu/en

文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com）

編輯：陳淑安

美術：朱勁培

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