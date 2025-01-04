荃灣限時藝術裝置 走進白貓世界玩錯視

藝術裝置《幸福丘比特遊園》除了有多條巨型可愛充氣錦鯉，散落在裝置四周的小噴泉更有互動功能，會出其不意地向途人噴水打招呼。（黃志東攝）

在《幸福丘比特遊園》旁邊的其中一張長椅設有康文署的吉祥物「思文喵」，若從斜前方拍攝（上圖），效果較普通。改由側邊拍攝（下圖），長椅的扶手變成有趣的前後景，構圖更吸睛。（黃志東攝）

【明報專訊】荃灣是新界西的交通樞紐，行人每天行色匆匆，對身邊景物未曾留意一眼。其實，在荃灣鬧市中有不少「唞氣位」，像是港鐵荃灣站附近的西樓角花園，近期便加入了全新限時打卡裝置《荃朋有你》，當中卡通貓貓及其他角色造型可愛，集合了吸睛元素，只要你花點心思在構圖上，保證可以在社交平台上成功吸like。

第一站，來到港鐵荃灣站對面的西樓角花園，這個有30多年歷史的花園是荃灣人熟悉的地標。2016年建築署為公園翻新，打通了港鐵站與公園的連接平台，方便市民到訪，亦令整個花園更開揚，空間感十足。市民只要從港鐵荃灣站B出口便可走到平台花園，往下看已可發現下層花園的樓梯都髹上藍、紅色，地面亦設有許多鮮艷又可愛的卡通造型雕塑及貓貓圖案。

裝置繽紛 模特兒衣著宜素色

這些可愛卡通造型及貓貓，是因應旅遊事務署「#ddHK設計#香港地」計劃而創作《荃朋有你》內的角色，由美國動畫師Coolman Coffeedan設計。主角白貓Spesh及其他角色，大大小小散落在花園不同角落，角色們均入鄉隨俗，參與了各種充滿香港特色的活動，例如學習編織客家紡織品，品嘗菠蘿包、蛋撻與打邊爐等。由於布景豐富、顏色繽紛，隨意均可拍出可愛系照片。不過，亦正因場景色彩豐富，拍攝前更應仔細觀察現場環境及注意衣著，模特兒最好穿著素色衣物，才能突顯其所在，否則穿得像一隻花蝴蝶，反令畫面更雜亂。

利用地形遠攝 拍出巨貓與小矮人效果

西樓角花園設有上下兩層，拍攝前可以先視察環境，能否好好利用這個獨特地形拍攝出較搶眼或新鮮的構圖。以靠牆一邊巨型立體雕塑為例，如模特兒及攝影師都站在同一水平位置拍攝，構圖便顯得較普通；若攝影師走上巨型雕塑旁邊連接富華中心與南豐中心的天橋上，將手機高舉避開前方的植物，以遠攝鏡頭往下拍攝，再教模特兒走位，便可拍出巨貓與「小矮人」互相打招呼的微妙錯視效果。攝影師在同一位置上，讓模特兒走至紅藍階梯上，利用近前方樹枝及樹葉作為前景，拍出帶有植物相框的靚相（圖A）。

提提大家，在拍攝卡通角色之餘，亦不要忽略西樓角花園的有蓋多用途場地。這裏有一個特別設計的玻璃倒錐天窗，目的是為有蓋場地引入自然光，在日照充足時，穿透的日光有如舞台射燈一樣，可將焦點集中在倒錐天窗下方的支柱位置，只要走到正下方舉機拍攝，便可拍出示範圖中的強烈光暗反差效果（圖B）。另外攝影師亦可走到上方往下拍，利用天窗結構作為引導線，同樣可令模特兒更搶眼（圖C）。

白天到西樓角花園打卡固然好看，晚上也有其璀璨一面。花園上層吊橋裝有許多LED燈飾及投影燈，晚上亮起時，整條吊橋如上演幻彩光影show，只要站在吊橋正前方用手機遠攝功能拍攝，就能將不同距離的光管拍出有趣的透視感（圖D）。

巨型充氣噴泉 廣角鏡突顯大小反差

同屬「#ddHK設計#香港地」的最新作品，由澳洲藝術組織ENESS創作的互動裝置藝術《幸福丘比特遊園》，則在鄰近港鐵荃灣西站的荃灣公園裏展出。這是全港首個巨型充氣噴泉，結合描繪丘比特古典雕像和噴泉的裝置。逾6米高的ENESS小愛神，被多條象徵幸福的巨型充氣錦鯉包圍，而散落在裝置四周的小噴泉更有互動功能，當感應到旁人駐足欣賞時，便會噴出水柱問好；加上現場播放的療癒系音樂及流水聲，絕對是鬧市中的綠洲。

由於這組藝術裝置非常大型，一般構圖大概是讓模特兒站立或坐下於鏡頭與藝街裝置之間，才能夠把整個藝術裝置納入構圖範圍內，但無法突顯巨大的裝置造型。建議大家可讓模特兒走進藝術裝置的中央位置，再以手機廣角鏡或超廣角鏡頭從稍低角度拍攝，因廣角鏡產生的邊緣變形效果，可令充氣錦鯉變得更巨大，與模特兒嬌小身軀形成更大反差，相信更易在社交平台呃like。

文：周群雄

模特兒：Sam Sam

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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