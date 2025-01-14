江原道度假村沉浸「神秘世界」 冬日「韓」假 學滑雪練瑜伽

在High 1度假村的Glass Garden可以預約體驗個人香水製作，筆者調配了一種好「韓國」的味道。（卓惠媛攝）

Snow Village雪地村莊雪橇場老少咸宜，其中一條滑道可在工作人員指導下組合雪橇水泡，速度和刺激感倍增!（卓惠媛攝）

High 1度假村的滑雪學校設有教學練習專用的區域，初學者可在教練的指導下學習。（卓惠媛攝）

【明報專訊】今個冬天，韓國降雪量比往年多，對喜歡滑雪的朋友來說絕對是一大喜訊。人人都說要滑雪，但究竟能成功在雪地上馳騁的，又有幾多人？與其每年在雪地上跌完又爬起來，無限輪迴的話，倒不如認認真真跟隨教練學習滑雪。今次介紹江原道三大滑雪度假村，除有國際級滑雪道、滑雪學校，還有優質住宿和水療設施，動靜皆宜。趁韓圜「低水」，為自己安排一個冬日「韓」假。

筆者想起多年前的12月尾，首次和朋友參加旅行團到首爾旅遊，那次乘搭夜機，抵達首爾機場時，大約為清晨5時，首個行程就是到滑雪場滑雪，領隊十分「體貼」，在機場至滑雪場的3小時車程中，播放滑雪教學影帶，所有團友就在半夢半醒之間上滑雪課，想起也啼笑皆非。

教練懂英語或中文 循序漸進教授

今時今日，當然先進得多。江原道的滑雪度假村內均設有滑雪學校，大部分學校提供懂說英語，甚至中文的專業教練。滑雪班課程有提供1對1教授，也有小班教學，小班學員最多7人不等。至於學費，單獨教授為2小時，由20萬至24萬韓圜（約1065至1278港元）不等，而小班教學則每位收費7萬韓圜（約370港元）左右。教練會先介紹裝備，熱身，並教授基本動作，再教實際滑雪技巧，讓初學者循序漸進掌握技巧。大家在滑雪學校專用練習場學習基本技巧、雪板穿戴後，便可隨教練乘坐吊椅纜車到初級滑道，實地練習。對初學者來說，有教練陪同在雪道上練習是很重要，除可得到仔細指導外，也可確保安全。

筆者是滑雪初學者，曾參加過一天滑雪體驗團，學習過雙板（ski）和單板（snowboard），亦曾跟懂滑雪的朋友學習。以個人經驗來說，由富經驗的教練教授，可令整個滑雪體驗更安全，亦更易掌握竅門和技巧，因為教練會從旁觀察學員的滑行表現並個別指導，教導如何正確完成動作，讓學員打好基礎，這的確不是自行在雪地上胡亂滑行而學習得到。

另外，若時間充裕，不妨在滑雪度假村住4、5天，首兩天掌握好滑行竅門和適應運動量，之後可專注於練習，若已熟練的朋友更可在安全情况下體驗晚上滑雪。部分雪場吊椅纜車會開放至晚上10時，晚上人流較少，可以享受更廣闊滑道，玩得更盡興。當然住在滑雪度假村，也不是只有滑雪活動，度假村亦提供水療按摩、汗蒸幕，住客亦可參與不同身心靈體驗，如瑜伽、靜觀、觀星夜行等自費項目，或到附近遊覽和享用江原道鄉土美食。

大人冬奧賽場馳騁 孩子雪橇場放電

今次介紹的江原道三大度假村，其中平昌鳳凰度假村位於平昌郡，曾是2018年冬季奧運會雪上項目賽場之一，距離首爾1小時50分鐘車程，擁有滑雪場、水上樂園、溫泉、住宿設施等。滑雪場擁有21條包括國際滑雪聯盟認證的滑雪道、1線車廂纜車、8線吊椅纜車；另外設有Snow Village雪地村莊雪橇場，場內更有為兒童而設的雪橇道、兒童遊樂場、巨人游泳圈雪橇、波浪雪道、有舵雪橇等，大人小朋友都可以享受玩雪的樂趣！

整個度假村住宿分為酒店、公寓和韓式榻榻米，公寓適合家庭及喜歡自煮的客人，而入住酒店的就必選可眺望滑雪場景觀的房間，如Phoenix Hotel Pyeongchang的裝潢以北歐風格為主，部分客房可透過大玻璃眺望滑雪場，充滿悠閒感。

平昌鳳凰度假村

地址：江原特別自治道平昌郡蓬坪面泰岐路174

Snow Village雪地村莊雪橇場入場費：

全日票35,000韓圜（約186港元），大小同價

網址：phoenixhnr.co.kr/page/main/pyeongchang

全韓最長初級滑道 DIY專屬香氣

High 1度假村滑雪場位於江原道旌善郡古汗邑，擁有滑雪場、高爾夫球場、賭場、水上樂園、溫泉、住宿設施等，場內亦設有由白雲山綿延而下、長達4.2公里的全韓最長初級滑道，共有19線滑雪道，以及3線車廂纜車、7線吊椅纜車，適合初至高級的滑雪者。

除了設有熱門的水療按摩和汗蒸幕，High 1度假村亦加插了近日在首爾非常流行的個人香水製作體驗，提供16種不同基調的香油，每人可選擇3種，為自己製作獨一無二的專屬香水，這些香味均具韓國特色，如韓紙的味道、韓國寺廟香的味道，又或雪松木、紅參、韓藥等味道。至於另一獨特冬日體驗便是觀星，大家可經酒店預約參加，帶備由酒店提供的地氈和毛氈，在領隊帶領下走過一片白樺林，在廣闊小平地上抬頭觀星。

High 1度假村

地址：江原道旌善郡古汗邑海雲街424

Wellness調製個人化的韓國之香價錢：每位15,000韓圜（約80港元）；須預約

網址：www.high1.com

坐纜車登發王山頂 古樹中漫步

龍平度假村滑雪場同樣位於江原道平昌郡，曾舉行2018年冬季奧運會、世界盃滑雪大會、冬季亞運等國際大型冬季賽事，是一個設施完善的國際級滑雪場，擁有28條不同難度的滑雪道，有一條單程長3.7公里的纜車道、韓國最大的Ski House（Dragon Plaza）等。乘坐發王山纜車可直達位於海拔1458米的發王山山頂的Dragon Castle，山頂上有咖啡室和發王山千年朱木林路。滑雪者可由山頂滑至山腳，而觀光客則可在千年朱木林路散步，欣賞平昌開揚的山景。

度假村內的實感影像媒體藝術展示館MUSEUM DEEPDIVE於2023年7月開幕，以「進入神秘世界的旅程」為概念，利用自然元素、幻想、空間和數碼展示方式，加上感官刺激，以及光、聲音和氣味來創造沉浸式體驗。

龍平度假村

地址：江原特別自治道平昌郡大關嶺面龍山里

網址：www.yongpyong.co.kr

MUSEUM DEEPDIVE

地址：江原道平昌郡大關嶺面奧林匹克路787

費用：成人18,000韓圜（約96港元）

網址：www.museumdeepdive.co.kr

●旅遊錦囊

簽證：持香港特區護照毋須簽證

匯率：1000韓圜約兌5.3港元

航班：香港快運1月份香港往返首爾約1600港元起，連稅

交通：雪季節期間，Season Ski Shuttle直通巴士由首爾或仁川國際機場第二航廈往返江原道各大滑雪場度假村

˙仁川國際機場出發（單程）：成人42,000韓圜（約224港元）

˙首爾出發（單程）：成人18,000韓圜（約96港元）

網址：kdtour.rideus.net/en/kdtour

文：卓惠媛

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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