谷埔發光「稻米」引路 百年客家大宅迎賓

【明報專訊】位於沙頭角地區翠綠山谷的谷埔，假日有不少行山客經過，在榕樹下歎客家菜，與蘆葦田打卡，在堤壩欣賞沙頭角海，短暫停留後便離開；這條有逾300年歷史的客家村，特色遠不止於此。近年村民與保育團體積極活化與保育谷埔，向遊人展現豐富多彩的客家文化。從今個周末起，連續兩個周六日，谷埔將會打開大門，屆時大家將可走入近百年歷史的客家大宅，觀賞消失近30年的谷埔麒麟巡遊，在鄉郊小徑欣賞發光藝術裝置，還有各式工作坊、表演等。曾一度隱沒於歷史洪流的村落，正慢慢重拾人氣。

谷埔曾有約500人聚居，但從1960年代起，因城市發展、人口移出，大宅被自然侵蝕，阡陌農田荒廢，令這條客家村漸漸沒落。近年回流村民與大學、保育團隊聯手復興村落，從修葺村屋、村校，到復耕農田、舉辦導賞團等，保育谷埔歷史與文化。由鄉郊保育辦公室主辦、理工大學設計學院「重聚谷埔」策展的「鄉郊豐年節：谷埔聲—色—味之旅」，展現近年復育成果，引領公眾認識谷埔作為行山勝地以外的另一面。

90年大宅 混合客家與西方建築色彩

每次來到谷埔，對於大門深鎖的客家村屋總是很好奇，鄉郊豐年節期間，終有機會入內參觀，認識昔日莊稼生活。從松記士多繞入村內，經過一大片蘆葦田，與之遙遙相對的何氏大宅、李氏大宅，都是村內少數保存完整的客家宅邸。何氏大宅外表呈現典型客家建築特色，三角屋頂覆上中式瓦片，正立面的女兒牆上有「蘭桂騰芳」牌匾，以芝蘭與丹桂兩種植物，展望子孫顯貴發達。而有90年歷史的李氏大宅，混合客家與西方建築色彩，正立面的三角山花裝飾護牆，令它在一眾村屋中顯得尤其典雅。大宅之內，端正的「壽」字，以及兩側家訓「忍而和治家上策 勤與儉創業良圖」映入眼簾，屋頂主樑還飾有客家祠堂常見的「子孫樑」，寓意百子千孫，顯現客家族群重視家庭的一面。

入夜後的谷埔，對村外人是陌生的。現時村內人口寥寥可數，不難想像晚上即使亮起路燈，仍覺漆黑幽暗。但從村民口中得知，原來昔日曾有夜墟，大家三三兩兩聚在一起欣賞戲法、魔術、功夫表演，一旁又有集市買賣，熱鬧得很。是次鄉郊豐年節特意增添光影元素，不止讓遊人看見谷埔，還可看見晚間鄉村的獨特韻味。夕陽西下，夜幕低垂之際，別趕着離開，燈光閃爍的谷埔，別有一番景致。

圍繞啟才學校、新圍、田心、海下和堤壩約1.4公里的行人路，將放置逾20組藝術裝置，以發光立方體拼砌谷埔不同的人物，如農民、學生、漁夫、足球員等，日間展現鄉村氣氛，入黑後以燈光引路，照亮鄉郊。除此以外，不同藝術單位亦從其他角度演繹谷埔獨有的鄉村故事。在谷埔，金黃稻穗隨風搖曳曾是日常風景，但隨着人口減少，稻田不復存在。藝術家何裕勤以傳統紮作手藝重現谷埔稻田，紮出一盞盞稻米燈「插」在堤壩上；在豐年節期間於新圍設有工作坊，教大家紮出迷你版稻米燈籠，帶回家留念。

麒麟隊30年後重組 黑暗中發光舞動

舞麒麟是村內重要習俗之一，每逢大時大節如農曆新年、婚嫁，就有麒麟巡遊，添上喜慶、吉祥之意。停辦了近30年的谷埔麒麟隊去年重組，招募村民與年輕人學藝，重現客家舞麒麟習俗。今次麒麟頭由鄰村榕樹凹村溫健安師傅紮製，他將傳統手藝結合夜光元素，帶領學員在黑暗中舞動發光麒麟。除此之外，谷埔村民熱愛足球，往日不時舉辦村內足球比賽，即使部分村民早已移居外地，他們仍以書信論球賽。「谷埔夜光盃」將在豐年節期間上演，邀約大人小朋友一同穿梭球場，腳踢夜光波，感受村民對足球的狂熱。當然少不了美味的客家菜，谷埔名物「松記」的客家燜豬肉，讓不少行山客連添兩碗白飯，連「發哥」周潤發都是松記座上客。在新圍舉行的豐年農集不止帶來各式鄉郊農產品，還會有榕樹凹村師傅示範烹調客家美食，即席教煮客家燜豬肉，分享客家人美味故事。

在鄉郊豐年節期間到訪谷埔，除了可從熱門的鹿頸起步，大約45分鐘步程到達谷埔；亦可乘大會安排的免費接駁船，往來沙頭角與谷埔，不消5分鐘就可抵達，有興趣的參加者可預先在網上登記。如取道沙頭角，必須在出發前3個工作天申請禁區紙，當日經沙頭角檢查站時，出示電子版或紙本版通行證及身分證便可進入沙頭角。●

鄉郊豐年節：谷埔聲—色—味之旅

日期︰1月18、19、25、26日（活動）

1月18日至2月16日（展覽）

時間︰中午12:00至晚上7:00

地點︰沙頭角谷埔村

網址：kukpofestival.hk

禁區紙申請連結：bit.ly/4fNfv8t

文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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