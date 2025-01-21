深圳穿越北宋逛夜市 非遺「打鐵花」賀新歲

穿好全套防火服裝的師傅，將灼熱的鐵水向上輕輕一潑，營造火樹銀花的效果。（綽希攝）

【明報專訊】農曆新年，相信不少人會回鄉探親，或到大灣區旅遊行個大運，剛巧深圳老牌景點「錦繡中華中國民俗文化村」推出全新景點——「錦繡盛市．夢華錄」，結合內地人氣劇集《夢華錄》，重現北宋夜繽紛的繁華一面。而園區經典大型製作《龍鳳舞中華》亦再度升級，加上非物質文化遺產「打鐵花」表演，新春假期來玩就最適合不過了！

1988年開幕的錦繡中華中國民俗文化村是內地主題公園的先鋒之一，多年來，園區不斷推出新節目和景點；近來與人氣劇集《夢華錄》攜手打造約20,000平方米的「錦繡盛市．夢華錄」，重現昔日北宋汴梁夜市的繁華熱鬧一面。

尚未走進園區，遠遠已見張燈結綵的牌樓，如農曆新年到訪，相信氣氛更佳。園區佔地廣闊，今次我們鎖定目標向「錦繡盛市．夢華錄」進發。大門位置設有錦繡樓，穿過這道時光大門，便恍如走進電視城的古裝街一般。這個「盛市」設有劇中幾名女主角經常進出的「半遮面」茶樓，充滿詩意的州橋夜市，江湖藝人賣藝的勾闌瓦肆，置有祈福花燈的夢華園等，場景全都經過悉心佈置。而表演人員更會扮演劇中主要角色，遊客隨時有機會在「半遮面」茶樓「邂逅」劇中主角趙盼兒、宋引章等，又或在皇城司跟顧千帆打個照面。

若你想沉浸式體驗《夢華錄》，大可先在「錦繡西市」挑選華服，甚至選購包含華服的套票入場券，全面沉浸在北宋的繁華鬧市中。各景點均會定時上演各式表演，如舞蹈、雜耍等，而提供餐飲的樊樓就有不少開封名菜，如桶子雞、鯉魚焙麵、胡辣湯、炒涼粉等。想吃新疆美食，可到波斯藩坊品嘗缸子肉等。

升級「龍劇」免費睇 新派熒光醒獅

逛完「盛市」，不要錯過每晚7時45分上演的《龍鳳舞中華》，這個已有20多年歷史的大型表演項目，近期內容亦全新升級，6段劇目包括：〈鴻蒙煙雲〉、〈江河萬古〉、〈四海同醉〉、〈九州神韻〉、〈鯤鵬斬浪〉、〈龍鳳踏雲〉，與舊版相比，新版本加強了舞台燈光效果，像〈四海同醉〉中出現的熒光醒獅就充滿現代和科技感，而演出〈鯤鵬斬浪〉期間會噴出大量泡泡，打造夢幻又震撼的舞台效果。大家只需晚上6時在維吾爾族村寨附近的「龍劇換票處」免費換票便可入場欣賞；若想以最佳位置觀賞的話，可購買前排貴賓票，每張100人民幣（約106港元）。

灼熱鐵水向上潑 火樹銀花IG-able

看畢巨製表演後，還有更精彩的「火壺鋼花」等着大家捧場。其開始時間為晚上9時20分，大家記緊趕到翠湖碼頭霸位睇show。火壺鋼花其實為民間的「打鐵花」，此為河南山西一帶流傳的民間傳統煙火技藝，已被納入國家級非物質文化遺產。

打鐵花始於北宋，在明清期間最為盛行，此技藝是從古代匠師在鑄造鐵器皿時產生的火花取得靈感。在漆黑中，將燒熱至1600℃高溫的鐵水潑向高空之中，便會產生火樹銀花般的綻放效果，璀璨奪目。昔日工匠在每年初開業之時，都會以打鐵花作為傳統習俗，討個吉利之餘，也讓人看得賞心悅目，堪稱古代版煙花。錦繡中華再加入風火輪特技人，令火壺鋼花演出更多元化，與波光粼粼的湖面互相輝映，約10分鐘的表演叫人拍案叫絕，亦為「錦繡」之旅畫上完美句號。●

錦繡中華中國民俗文化村

開放時間：上午10:00至晚上10:00

地址：深圳市南山區華僑城深南大道9005號

網址：www.szjxzh.com.cn

交通：深圳地鐵1號線華僑城站D出口即達

● 旅遊錦囊

證件：有效回鄉卡

匯率：1人民幣約兌1.06港元

文：綽希

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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