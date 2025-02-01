低炒+慢快門 毋懼人山人海 利東街燈籠花海喜洋洋

全身構圖更突顯利東街的新春佈置氛圍，但被攝者比例相對較小（左圖）；半身構圖的人物在畫面中佔比較大，但可能搶走燈籠的焦點（圖）。（黃志東攝）

打卡現場人流眾多，若不想畫面雜亂，除了以「低炒」拍攝燈籠避開人群，亦可使用慢快門拍攝（圖），把移動中的路人虛化，以保持畫面簡潔利落。（黃志東攝）

【明報專訊】過農曆新年當然要喜氣洋洋，熱熱鬧鬧才像樣，尤其看見大紅燈籠高高掛的場面，更叫人感受到中式節慶氣氛。想拍出中西合璧的新春熱鬧感覺，灣仔利東街的紅燈籠海與歐式建築，就能讓你輕易拍出感覺，不過唯一問題是街上遊人眾多，如何能拍出壯觀燈籠海又可避開路人甲乙丙。請來攝影教學資深編輯教你拍出不一樣的利東街。

灣仔利東街昔日印刷店林立，以結婚喜帖等印刷品聞名，又稱「囍帖街」。2013年經市建局及發展商活化改建後，變成歐式建築設計，200米長步行街兩旁設有不少露天茶座與餐廳，感覺悠閒。每逢節慶，街上都會設置應節裝飾。今年利東街以「喜慶燈海迎新春」為主題，在街道半空掛滿逾800個大小不一的燈籠，當夜幕降臨，整條街道更是燈火通明、紅光滿天。今年大會加入金黃色燈籠，寓意財氣滾滾、喜氣盈門，祝願香港百業興旺。為迎接元宵（2月12日）與情人節，利東街中庭亦已設置12棵近4米高的粉紅桃花樹及巨型心心拱門，非常IG-able。

慢快門配合三腳架 免畫面鬆郁朦

由於利東街是旅遊熱點，經常人山人海。為免因街上行人眾多導致拍攝畫面雜亂，很多人來打卡時都會選擇以低角度拍攝半空中的燈籠，雖然可避開人群，但也放棄了歐陸式街景。其實想拍出一片與眾不同的燈籠海，也有其他方法。

嚴浩文（Gensan）是資深媒體編輯，攝影年資逾20年，曾於本地多家數碼雜誌及網站撰寫攝影器材評測及教學文章。他分享在黃昏或晚上拍攝，會令利東街的燈籠海顯得更有新年氣氛。若街上人流太多，除了可在較少人的時段或「低炒」拍攝，亦可嘗試慢快門拍攝，將人流虛化以精簡畫面。慢快門意指利用更長的曝光時間來拍攝，配合低ISO和細光圈設定，能令移動的物體化成虛影，快門愈慢，虛化效果愈強。例如若想突出利東街的歐式建築和壯觀的燈籠海，可把相機ISO調低至50，光圈縮小至f/5，快門速度慢至⅓秒，便能做到街道行人模糊化的拍攝效果。不過，慢快門拍攝時需要維持相機不動，故Gensan建議使用三腳架，否則容易因手震引致鬆郁朦。

人像加景物 宜全身構圖突顯氣氛

想更突出燈籠海的氣勢，Gensan建議使用超廣角或廣角鏡，以低角度往上拍攝，注意畫面構圖需保持左右對稱及對齊水平。若要拍攝人像加景物，他建議採用全身構圖，更能突顯整條利東街的新年氣氛，不過人像比例相對較小；如果採用半身構圖，人物在畫面中佔較大比例，則會分散燈籠作為構圖中的焦點。另外，他建議模特兒別穿著太鮮艷或紅色衣服，否則會與燈籠搶焦點，破壞照片效果；若想有喜氣洋洋的效果，可穿著深紅或暗紅色衣服，又或深色衣服配紅圍巾等新年飾品，既可帶出新春喜慶感覺，亦不至喧賓奪主。

賀年活動方面，利東街將於2月7日（年初十）上午11:00至下午1:00舉行「金龍醒獅舞動賀新禧」，現場有醒獅梅花樁表演和大金龍巡遊。2月8、9日則有「龍鳳姻緣」中式情人節主題活動，大家可即場試穿傳統中式囍服及拍攝即影即有照片，現場更設花轎及傳統婚嫁布景，打卡體驗再升級。

利東街「喜慶燈海迎新春」

日期：即日至3月2日，每日下午5:00亮燈

地址：灣仔皇后大道東200號

網址：www.leetungavenue.com.hk

金龍醒獅舞動賀新禧

日期：2月7日（周五）

時間：上午11:00至下午1:00

地點：利東街中庭

「龍鳳姻緣」中式情人節主題活動之中式囍服試穿及即影即有拍攝

日期：2月8、9日（周六、日）

時間：下午2:00至晚上6:00

地點：利東街中庭

參加方法：只需於利東街消費，並追蹤利東街IG與fb，即可試穿中式囍服，並參加由專業攝影師主理的攝影服務1次及即場打印相片1張

文：彭堦琛

模特兒：Camilla

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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