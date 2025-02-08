達人教捕捉樓群間「鹹蛋黃」 亞皆老街懸日2月底登場

元朗懸日--攝影師Deric Siu於2022年9月拍攝的元朗懸日，當日有少許煙霞，夕陽剛好停留在兩幢大廈天台之間，增添神秘感。最佳拍攝月份：3月底或9月底（Deric Siu提供）

觀塘懸日--新興的懸日景點，可於月華街升降機及行人系統（鄰近港鐵觀塘站D2出口），拍攝停留於觀塘道兩旁建築物之間的懸日。有網民覺得架空路段上的列車酷似日本山手線，令人有置身東京的錯覺！最佳拍攝月份：5月底或7月中（Carlo Yuen提供）

亞皆老街懸日--Carlo在亞皆老街行人天橋上拍攝的懸日照，夕陽金光反射至車頂，互相輝映。最佳拍攝月份：2月底或10月中（約1星期）。建議拍攝器材：70-200mm遠攝變焦鏡頭或配備5倍光學變焦智能手機（Carlo Yuen提供）

【明報專訊】夕陽無限好，當耀眼太陽化身金光「鹹蛋黃」，天空染上橙紅色，教人百看不厭。拍攝夕陽一向受「龍友」歡迎，背景多為大海、大山之間，近年則興起拍攝「懸日」熱潮。懸日是指只在特定日子出現的城市夕陽奇景，落日懸浮在熙來攘往的馬路上方，夾在兩旁密集的高樓大廈之間，景色壯麗迷人。

大熱景點「亞皆老街懸日」將於2月底登場，「打卡遊」特別邀請攝影達人分享本地「懸日」拍攝熱點及實用貼士，讓新手也能捕捉這難得的美景！

「曼哈頓懸日」（Manhattanhenge）是其中一個全球最著名的懸日美景，據悉每年5月及7月初的某兩天，當天空萬里無雲，夕陽剛好落在曼哈頓馬路兩旁的高樓之間，紅球半空懸浮，車輛行駛在筆直馬路上，車頂反射出閃爍的金色陽光，景色迷人，吸引全球許多攝影發燒友前往「追日」。

著名手機攝影師William Shum形容，懸日為「在一條好長好直的馬路，兩邊大廈中間剩下一條縫隙，剛巧你又capture到太陽在（縫隙）中間」，與平時海邊的夕陽景色截然不同，坊間因而視為奇景。而有「天氣達人」之稱的專業攝影師阮智堅（Carlo）認為，懸日的魅力在於讓人發現街道之美，「一條平日看似好普通的街道，但到某個季節，景色會變得不同，帶來好靚的時光，令整個城市景觀完全不同了，讓人aware多些太陽和我們城市的關係」。

特定日子夕陽懸浮建築縫隙

為何夕陽有時會精準出現在高樓大廈之間？Carlo從天文現象規律說起。由於地球的自轉軸心傾斜，當地球圍着太陽公轉至不同位置時，會導致陽光直射地球的位置出現偏差，故每天日落的位置都略有不同。在特定日子，夕陽會剛好落在建築縫隙之間，若能配合天空晴朗無雲、能見度高等因素，便有機會拍攝懸日美景。每個地方出現的懸日時間皆不同，每年一般僅出現1至2次，而剛好停留在高樓之間的時間亦可能只有數分鐘。

這個天文奇景吸引了全球攝影發燒友探索自己的城市懸日。如今，芝加哥、東京、北京以至香港，都有當地人發掘出拍置懸日的好位置，成為打卡熱點。Carlo笑說：「只要有人（將懸日照片）放上網，其他人就會衝去拍攝！」

亞皆老街行人天橋向旺角捕捉

至於香港懸日有何推介？九龍區以「亞皆老街懸日」人氣最高。從港鐵旺角東站附近的亞皆老街行人天橋面向旺角方向，便有機會捕捉到夕陽落於高樓之間的壯麗美景。餘暉映照在車輛頂部，形成金光閃閃的奪目畫面。Carlo分享2月底或10月中為最佳拍攝時間，而據經驗所得，他認為2月底的能見度較高，夕陽更迷人。他表示，早年在天橋上打卡的人數較少，但近年已有人滿之患，「有人更爬上橋上的鐵網拍攝，非常誇張」！他提醒大家拍攝時最重要注意安全，也不要影響其他行人。他透露自己拍攝亞皆老街懸日多年，今年計劃從天橋「畢業」，走到街道上捕捉夕陽下「發光的人們」，從另一角度展現懸日美態。

石塘嘴玩錯視 夕陽變「燈泡」

港島區則以「石塘嘴懸日」最著名，一般出現在每年4月底及8月中。最佳拍攝地點為港鐵香港大學站B1出口，山道的天橋宛如穿插於皇后大道西兩旁的唐樓之間。大部分攝影發燒友熱中於捕捉夕陽在天橋上或下的瞬間。有人耐心等待巴士經過天橋，試圖拍下巴士與夕陽重疊的畫面。Carlo則發揮創意，大玩錯視效果，讓夕陽看似嵌進街燈罩內，化作一盞「夕陽街燈」，畫面充滿玩味。

大熱「元朗懸日」富懷舊氣氛

新界區的「元朗懸日」亦是大熱美景。從元朗鳳翔路走上行人天橋（日落橋），眺望舊稱「元朗大馬路」的青山公路（元朗段），在熙來攘往的馬路上，輕鐵徐徐駛過。夕陽落在兩旁建築物之間，這些樓宇仍保留懷舊廣告及老字號招牌，瀰漫獨特的懷舊氣氛。

新興柯士甸道、衙前圍道

近年本地攝影師亦不斷發掘更多懸日新景點，較受關注的有「柯士甸道懸日」，從柯士甸道與彌敦道交界燈口位拍攝。另外在3月底或9月中，身處九龍城衙前圍道、近嘉林邊道交界拍攝的話，夕陽剛好落在喇沙書院上方，交織出一幅「衙前圍道懸日圖」。其他新興景點還包括月華街升降機及行人系統（近港鐵觀塘站D2出口），而長沙灣廣場附近的大南西街與長沙灣道交界，William亦曾捕捉到夕陽落於兩幢大廈之間的壯麗景象。

Carlo和William均表示，拍攝懸日很容易受天氣影響（詳見「知多啲」），很難一擊即中，所以新手要有耐性。

文：陳麗斯

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

[打卡遊]