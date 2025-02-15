東廊下散步好風光 板道延伸維港「踏浪」

東岸板道貫徹共享海濱空間的理念，橋墩下的共享徑，既讓行人散步聊天，也可踩單車、平衡車，不時還有跑手跑過。（黃志東攝）

【明報專訊】作為港島東街坊，每次乘車經過東區走廊，開揚的維港景色、延綿不斷的海岸線在眼前展開時，總會忍不住讚歎維港之美。隨着東岸板道西段開通，這片臨海美景不再只限司機與乘客獨享，自此汽車繼續在東區走廊上奔馳，行人和毛孩可在高架橋下散步、玩樂、運動，拉近大家與維港的距離。

政府近年積極開放維港兩岸的臨海空間，發展重點之一是將港島北的海濱長廊打通，連接堅尼地城與筲箕灣，上月底開放的東岸板道西段正是其中一塊拼圖。東岸板道設於東區走廊下，全長2.2公里，目前已開放炮台山東岸公園主題區至北角糖水道的西段部分，長約1.1公里，至於從北角海濱花園至鰂魚涌海裕街的東段部分，預計今年下半年開放。

巧設海景健身室、釣魚平台

平日記者多在東區走廊上乘巴士呼嘯而過，這還是第一次走在高架橋下，穿梭於巨大橋墩旁，卻絲毫不覺如雷貫耳的車聲，反而不時有涼風吹過，颯爽、愜意。大概與記者有相同想法的人不少，平日午後到訪，這裏仍熱鬧得很。東岸板道貫徹共享海濱空間的理念，照顧不同用家需要，橋墩下的共享徑，既讓行人散步聊天，也可踩單車、平衡車，不時還有跑手跑過，大家互讓互諒。板道中間設有海浪造型的玩樂設施，吸引不少小朋友以各種方式「踏浪」，有些隨着波浪起伏走上走落，有些視海浪為踏腳石，左蹦右跳，在旁觀看饒有趣味。再往前行，隆起的小山丘、圓形隧道都大受歡迎，不單聚滿兒童，亦吸引大人打卡，拍出玩味十足的照片。附近數部健身單車、橢圓機面向維港，邊踩邊欣賞維港美景，儼如「海景健身室」。細心留意，橋墩上的光影投射與橋下遊人身影重疊，散步的、騎車的、遛狗的，實現大眾對橋下生活的想像。

東段「水上步行」下半年開放

北角海旁向來是釣魚好去處，以往不時有釣魚客在橋墩垂釣。東岸板道建成後，糖水道入口附近新設釣魚平台，梯級式設計往水面延伸，其高度稍低於板道，予人感覺更為親近水面。釣魚平台是板道西段唯一沒完整圍欄的地方，改為設置矮身金屬架，除了減少遮擋景色，同時方便釣魚客在架上放置釣竿。橋墩下兩側板道有高低差，靠近維港一側較低，近民居一側較高，無論走在哪一邊，都可看見海面。板道西段設有3個觀景台，在橋墩下直往維港延伸，從中環摩天大樓至尖沙嘴、西九地標，將海岸線美景盡收眼底。黃昏時分，夕陽穿透高樓，靠在觀景台欣賞日落、打卡留影，好不寫意。

板道西段一大突破，是設置於北角和富花園對出的「開合橋」和「轉盤橋」，兩條橋都是首次在維港水域出現。平日兩條橋均會開放讓公眾使用，其中轉盤橋連接和富花園與東岸板道，當有船隻需駛入時，兩條橋就會收起，讓船隻通過，到近岸水域維修或緊急拯救用途。現時板道西段設有飲水機和自動售賣機，待全段板道在今年下半年開通後，將有售賣亭和餐飲設施。據政府宣傳短片早前預告，板道東段部分路段以玻璃設計，猶如在水上行走，讓人更為期待。

東岸板道（西段）

開放時間：

轉盤橋上午6:00至晚上11:00，其他設施24小時開放

前往方法：

1.經糖水道（港鐵北角站A1出口步行約3分鐘）

2.經和富花園及轉盤橋

3.經東岸公園主題區屈臣道入口（港鐵炮台山站A出口步行約15分鐘）

文：張淑媚

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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