名古屋Paul Klee畫展 孤獨與團結中找「不一樣」

【明報專訊】「妳告訴我那座城的事。」在新書《城與不確定的牆》中,村上春樹筆下的少女說起那座城,高牆、獨角獸、割掉影子的人與神秘的圖書館……閱讀時,腦內一度浮上與男主角一樣的念頭,「我多麼強烈地想要進到那座城,想去那裏見真正的妳」。

強烈地渴望一座不確定的城實在太難,搭上飛機往另一座城市卻很容易。或許可以將名古屋當作「城」的投射——村上春樹曾在作品《東京するめクラブ 地球のはぐれ方》中形容名古屋是「拒絕故事性的地方」,雖屬大城市,卻彷彿是一個架空的、抽離的空間。適逢名古屋愛知縣美術館正展出保羅‧克利(Paul Klee,1879至1940年)畫展Solitary and Solidary(孤獨與團結),在顏色、線條與不確定的風格中,也許會見到真正的克利。

「在日本,克利是最受歡迎的藝術家之一」,策展人黑田和士介紹,甚至有人製作出以他命名的日文字體クレー(Klee)。1993年,愛知縣美術館亦曾策展,聚焦這名瑞士裔藝術家的職業生涯:有音樂天賦、拉得一手好琴,卻夢想成為畫家;為糊口,寫過劇評,畫過漫畫,也刻過版畫;後來在色彩方面尋得突破,成為孕育眾多設計師、建築師的包浩斯(Bauhaus)學校講師,其撰寫的Writings on Form and Design Theory亦被視作設計師「必讀」之作。

黑田和士分享,在過去諸多展覽中,人們大多將克利視作一個「孤獨且獨特的藝術家」,生於19世紀末至20世紀中期——那個藝術界風起雲湧、新興風格與名家大量湧現的年代,「他卻未參與過任何特定的藝術運動,如表現主義、超現實主義、構成主義等」。在1920年的一次個展中,克利如此自述,「我無法在此時此刻被人理解。因為我既居於死者之間,又居於未出生者之間」。這句話後來被刻在他的墓碑之上,成為他的人生總括。

飛蛾落地或是克利孤獨寫照

今次展覽有克利畫作Dance of the Moth,簡單線條勾勒出的飛蛾與由藍到白的幾何色塊重疊,一隻孤獨的飛蛾看似正奮力向上飛,其後向下的箭頭卻暗示着殘忍的結局——撲火的飛蛾注定落地,「對克利而言,藝術家注定要追求通往天國的境界,但這一追求注定會失敗,因為藝術家不是神,只是人類」,黑田和士說。他補充,有人認為作品參考了美國詩人Frank Miller的詩作The Moth to the Sun,心理學家榮格(Carl Jung)曾引用其中片段,「再一小時——我可憐的生命就要消逝/然而我最後的努力/正如我最初的渴望/只是接近你的榮耀/然後/獲得一瞥的狂喜」,一瞥天國之境,再孤獨死去,是飛蛾的命運,或許亦是克利的寫照。

然而,是次展覽卻在Solitary(孤獨)之後,再加上形似而意思截然相反的詞——Solidary(團結)。黑田和士說,儘管克利看似孤獨、亦希望被視作「孤獨而超凡脫俗」的藝術家,但他仍與許多當代藝術家互動並互相啟發。因此,展覽中亦展出許多與克利有藝術交流的其他藝術家作品,如抽象藝術大師Joan Miró、包浩斯風格的藝術家Lyonel Feininger等。

冷暖色塊呈現異國情調

與其他藝術家的風格交流,亦反映在克利其他作品中。展覽中有其代表作About a motif from Hammamet,用多樣的色塊、多變的色調與線條,勾勒出神秘的異國情調,描繪出一座海濱小鎮的風情,冷暖色的對比與色塊的組合,成為克利留給人們的最深印象。黑田和士解說,這幅畫創作於克利結伴藝術家朋友August Macke和Louis Moilliet的突尼斯之行;畫中內容則啟發自Robert Delaunay作品Window on the City No.3,克利對此作讚不絕口,並撰寫評論,將它比擬為自己喜愛的巴哈複音音樂(polyphony),「Delaunay通過在白色背景上使用透明色彩來產生光的感覺;相反,克利則在黑色背景上『讓光存在』」,黑田和士如此描繪兩幅畫的區別。

撲火的飛蛾,注定走向孤獨的結局;彩色的光,亦無法衝破黑色的背景。同遊突尼斯的朋友August Macke與另一藝術家好友Franz Marc,都在第一次世界大戰中喪生。或是愈發感到孤獨,或是參透世間荒謬,克利的作品在戰爭期間逐漸變得更抽象,剪切與重組成為他常用的創作手段,許多人認為這些作品是「純粹的抽象、非具象的、現代化的」,但黑田和士仍然堅信「它們富有詩意與想像力」。他希望是次展覽讓公眾意識到,克利並不全是孤獨,「而是在其他藝術家和社會事件的影響下創作」。社會事件如何影響藝術家的創作?或許正如克利在日記中所寫,「這個世界愈可怕——例如今天,我們的藝術就愈抽象,而幸福的世界則會產生現代主義的藝術」。

Paul Klee, Solitary and Solidary

日期:即日至3月16日(逢周一休館)

時間:上午10:00至晚上6:00

票價:1600、1800日圓(約82、92港元)

地點:名古屋市東區東櫻1丁目13-2愛知藝術文化中心10樓

網址:bit.ly/3COoWak

