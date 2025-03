阿聯酋藝術盛會 沙迦雙年展關注流散與回憶

The Chedi Al Bait--位於市中心Heart of Sharjah的酒店The Chedi Al Bait,從往日的住宅改建而成。酒店保留阿拉伯通風塔,古時在夏天有着通風製冷的功用。非住客亦可前往酒店餐廳用膳,感受舊日的建築特色。地址:Heart of Sharjah, 79 Corniche St, Al Shiokh, Sharjah(作者提供)