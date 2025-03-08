得獎攝影師分享打卡靚位 橋上沉浸魚木花海

由於魚木樹冠較闊及橫，如要拍攝人與大樹的構圖，可讓模特兒站在樹的前方，再用較長焦距（如3倍）拍攝，「壓縮」人與樹的距離。（Howard Tong提供，攝於2024年4月）

被漫天花海包圍的夢幻場景，不止出現在外國旅遊景點中，只需在魚木花盛放時到大角嘴櫻桃街、塘尾道交界，就可拍出如此壯觀的打卡相。（Howard Tong提供，攝於2024年4月）

【明報專訊】每年春夏交替，香港街道上常常看見魚木（又稱樹頭菜）樹上掛滿黃白花球的美景，在眾多適合拍攝魚木的打卡點中，首推大角嘴櫻桃街、塘尾道交界的行人天橋，可以拍出相中人被漫天花海包圍的震撼畫面。趁魚木花期在即，今次邀請了在本地及國際級攝影賽事的手機攝影組別中屢獲獎項的唐浩忠（Howard），教授用手機影魚木的技巧，快人一步在社交平台分享靚相。

打卡點1：櫻桃街與塘尾道交界天橋

花海拍攝效果「獨一無二」

魚木是本地常見行道樹，每年有兩次花期，第一次在3月尾至5月，第二次為9至10月。曾多次拍攝魚木的Howard認為，第一次花期的天氣條件較好，花期長之餘，花量亦較多。而在眾多景點中，他認為在大角嘴櫻桃街與塘尾道交界的天橋位最適合打卡，花海拍攝效果可用「獨一無二」來形容。他說這十字路口位有多條天橋，只得最近奧海城的天橋附近的魚木長得最密集，當來到開花時間，天橋前後的魚木都會瞬間爆發茂密花球。模特兒只要站在面向櫻桃街方向的唯一花海缺口位置，而拍攝者則走至斜對面的天橋上，以遠攝鏡頭拍攝，基本上都能拍出誇張的花海框架構圖。不過，有10多年手機攝影經驗的Howard亦不忘提醒，如果想拍出更佳效果，還要注意以下幾點。

一、3或5倍光學長焦鏡頭

首先啟用遠攝功能時，Howard建議用智能手機的3倍或5倍光學長焦鏡頭，能營造強烈的壓縮感，令照片中的魚木花球好像緊密包圍天橋和模特兒。他提醒最好使用相機App中預設的焦距值拍攝（如iPhone 16 Pro的0.5、1、2、5倍變焦值），或部分品牌經特別優化的AI數碼焦距，拍出來的影像質素較佳；如非預設變焦值或AI數碼焦距，普通數碼變焦只不過是把照片拉大而已，或會出現較多雜訊。

二、避猛烈陽光 免花海變「死白」

另一要注意為拍攝時間。由於魚木花由白、黃兩色組成，Howard說如果拍攝時現場陽光太猛烈，又或光源來自天頂，花瓣會反射強光，令拍出來的花海變成一片「死白」，花與樹葉亦會失去層次。他建議避開正午時段，改在早上8至10時或下午2至4時拍攝，這兩個時段光線較柔和，拍攝效果較佳。拍攝時，可點按屏幕上的花朵位置來測光及對焦，並適當調節曝光補償（EV），保留花瓣細節及確保色彩符合自己要求。

打卡點2：太子道西近聖德肋撒堂

歷史建築伴魚木 構圖豐富

除了大角嘴天橋外，距離櫻桃街約半小時步程，太子道西近聖德肋撒堂約100米範圍內，都屬每年拍攝魚木的熱點。由於街道兩旁種有不少魚木，還有被評為一級歷史建築的天主教聖德肋撒堂，Howard表示，整個構圖十分豐富。

■唐浩忠簡介

˙國際攝影獎（IPA）2024專業組（人文/街頭攝影類別）第2名

˙法國巴黎攝影大獎（PX3）2024專業組（城市建築類別）銀獎

Instagram：hctong

文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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