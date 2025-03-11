四川熊貓野化訓練 無間斷啃竹子賣萌

吃與睡是熊貓的最愛，下方的熊貓原本是坐着吃竹子（圖），突然躺下，握緊竹葉的手卻沒有停下來，原來是換個姿勢繼續吃。（張淑媚攝）

緣分看「天」--探望熊貓要看天氣，熊貓怕熱，到訪時溫度僅得10℃左右，所以不少熊貓都在戶外，輕而易舉就能捕捉到牠們的身影。（張淑媚攝）

【明報專訊】海洋公園港產熊貓龍鳳胎自出生後，為香港掀起一股熊貓熱潮。喜歡熊貓的朋友，怎能不到熊貓故鄉四川走一趟呢？四川有不少地方都可一睹熊貓身影，位於都江堰市的熊貓谷是其中一個廣受遊客歡迎的園區，那裏與大自然相鄰，環境舒適，可以更近距離一睹熊貓吃竹子、玩耍與睡覺那憨態可掬的模樣，讓人不自覺會心微笑。

作為大熊貓的故鄉，四川設有多個基地擔當熊貓保育與研究工作，分別位於成都市、都江堰市、臥龍自然保護區等。初到成都，時間有限，不少遊客安排行程時都會在成都大熊貓繁育研究基地（下稱熊貓基地）和都江堰的熊貓谷二擇其一。

綜合內地網民意見，熊貓基地距離成都市中心較近，交通方便，不少人特地到訪只為一睹現時內地最當紅的熊貓明星「和花」（暱稱「花花」），但亦因此遊客人數較多，遊覽體驗較為擁擠。至於熊貓谷，距離成都市中心車程較長，需時接近1個多小時，但遊客相對較少，自然環境優美。除了大熊貓，這裏不少動物都採放養模式，沒有玻璃阻隔，幸運的話更可與小熊貓、白孔雀等動物擦身而過。如果不是非看花花不可，熊貓谷是個不錯選擇，還可同時遊覽都江堰附近的景點。

群山環抱 接近原始自然生態

位於都江堰市的熊貓谷，是熊貓基地分支，全名為都江堰野放繁育研究中心，新中國成立後於1953年首次發現大熊貓蹤影，正是在這裏。熊貓谷負責為大熊貓提供野化訓練，透過模擬大熊貓在野外生活的環境，訓練牠們野外生存技巧，完成訓練後再將牠們放歸自然。這裏亦有人工圈養10來隻大熊貓和20多隻小熊貓，作自然教育和生態旅遊，每年吸引不少遊客到訪。

熊貓谷的環境接近大熊貓原始自然生態，群山環抱，依山傍水而建。茂密的樹木與竹林相間，潺潺的溪流貫穿整個園區，得天獨厚的自然條件為多種植物、鳥類、昆蟲、動物提供良好棲息地。遊客漫步其中，十分放鬆。園內遊覽路線簡單，基本上沿着主要步道，就能遊遍園內各處，包括集飼養、繁殖與育幼於一身的回歸產房與3間大熊貓別墅。

記者在農曆新年後到訪，天氣嚴寒，正是適合熊貓活動的溫度，不難見到牠們在室外活動。大熊貓最大的樂趣，就是吃與睡，大多數時間看見牠們都是無間斷地啃竹子，以為吃累了，終於要起來動一動，沒料到竟然躺下來，換個姿勢繼續吃；亦有大熊貓把竹子吃到一半，突然停下來，抬起頭嗅一嗅，記者也跟牠一起聞一聞，卻不覺空氣中有什麼異味，然後牠又彷彿沒事發生般，繼續吃竹子，讓人哭笑不得。當然也碰見有各種睡姿的熊貓，趴着睡，坐着睡，亦有熊貓坐着睡到一半突然身子向後跌，卻沒驚醒，依然睡得香甜，不知不覺整個手機相簿都填滿大熊貓的樣子。

小熊貓放養 遊客有機會並肩同行

離開大熊貓居住範圍，往園區深處走，到達小熊貓生態放養區。小熊貓與大熊貓雖然只有一字之差，但牠們卻是兩種截然不同的動物，紅褐色的小熊貓體型比家貓肥大，擁有一束蓬鬆的長尾巴，與臃腫大熊貓不同，牠們身手非常敏捷，喜歡爬樹，到訪時注意樹梢，或許可發現牠們蹤影。熊貓谷對小熊貓採放養式管理，整個山頭都是牠們的家，遊客步道依山而建，牠們可隨意穿行於樹木、竹子與步道間，幸運的話可與小熊貓們並肩同行。由於牠們與遊客距離較近，參觀時記緊保持安靜，以免影響牠們生活。

熊貓谷範圍不大，大約1.5至2小時就可逛完。在回歸產房附近，有咖啡屋和輕食區，咖啡屋提供各式茶飲與咖啡，環顧在座客人幾乎都點熱cappuccino，為的就是咖啡上的熊貓拉花；園區門口還有售熊貓造型雪條，只見胖胖的大熊貓倚在竹子上，如何捨得咬下去呢？遊客中心與紀念品店相鄰，設於出入口附近，售賣各式各樣熊貓精品，最特別是仿6個月大的熊貓寶寶而設計的玩偶，大小恰好與剛滿半歲的港產大熊貓龍鳳胎相近！●

熊貓谷

地址：成都市都江堰市玉堂鎮環山旅遊路408號

門票：成人55人民幣（約59港元，可在「熊貓谷」微信公眾號購票，憑回鄉卡入場）

●旅遊錦囊

入境要求：有效回鄉卡

匯率：1人民幣約兌1.07港元

航班：3月份香港往返四川成都天府國際機場，國泰航空約2002港元起（連稅及附加費）

文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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