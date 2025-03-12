TRAVEL：訪沙特阿拉伯聖城前哨站 揭開「帷幕」探索伊斯蘭文化

聖家天梯--天房具有「禮聖」地位，其入口離地約2米，需要圖中來自印度的天梯（madraj）來走入天房。設計附有車輪，方便推動這個5米長4米高、飾有巴洛克風格圖案的宗教聖物。（Dawn Hung攝）

羅勒天堂--整個Islamic Arts Biennale除室內展館外，亦有由Muhannad Shono策劃的戶外亭園當代藝術展，為當地文化作摩登演繹。圖中Fatma Abdulhadi的作品I wish you in heaven，以羅勒小徑展現這種香草與當地天堂和葬禮文化的關係。（Dawn Hung攝）

青花葡萄--除了伊斯蘭文物，展內亦有不少展示國力的作品。圖中的明朝景德鎮青花瓷碟由明朝永樂帝所贈，特別地以葡萄而非傳統中式圖騰點綴，屬Al Thani Collection藏品。（Dawn Hung攝）

編織祈禱室--主辦單位Diriyah Biennale Foundation成立了發掘新設計的AlMusalla Prize，如圖中的流動祈禱室，由 East Architecture Studio與AKT II和Rayyane Tabet合作設計。作品不單注入編織元素，亦用上棕櫚剩材來建築，集工藝與環保於一身。（Marco Cappelletti攝，Diriyah Biennale Foundation提供）

鐵粉朝聖--除了文物，展內亦有不少對伊斯蘭教作另類演繹的作品，如沙特阿拉伯藝術家兼物理學家Ahmed Mater的Magnetism（2009），作品體積不大，以磁石比喻天房帷幕的黑色，並將「鐵粉」比作信徒，帶出宗教的引力。（Dawn Hung攝）

巨著《可蘭經》--展內有不少珍貴版本的《可蘭經》，如圖中的Monumental Qur'an，約139.7厘米長，77.5厘米闊，以特別紙張製作，原為印度贈予回教三大聖地之一麥地那（Al-Madinah al-Munawwarah）先知寺之禮。（Dawn Hung攝）

天房帷幕--Islamic Arts Biennale中最令人震撼的，是能看到完整版本的麥加天房帷幕。此帷幕在2024年取下後，從未在麥加大清真寺以外地方完整展示，是現今唯一一套被完整保留的舊帷幕。（Dawn Hung攝）

【明報專訊】沙特阿拉伯聖城麥加（Mecca），是不少伊斯蘭教信徒朝聖之地；作為全國第二大城巿吉達（Jeddah），幾乎是到訪聖城之前的必經之城，例如乘搭飛機前往吉達時，能看到不少信徒在機上紛紛換上朝覲服（ihram，巡禮聖地時穿著的衣物）。由於聖城內的克爾白天房（Kaaba）只限信徒到訪，大家未必能夠親歷其境，但如果對伊斯蘭文化有興趣的話，就算未能踏入麥加大清真寺，在吉達也能一睹其神秘面紗。

經濟轉型 發展旅遊業

吉達被視為聖城麥加的前哨站，由於吉達位處港口，是沙特阿拉伯中較為國際化的城巿。沙特阿拉伯一向以石油為主要產業，是僅次美國的全球最大原油國家。但一如其他中東國家，沙特阿拉伯近年也開始轉型，當地政府在2018年開始推動Saudi Vision 2030，讓當地經濟多元發展，旅遊業是當中重點之一。除了建立不少新博物館外，由Diriyah Biennale Foundation主理、讓公眾免費參觀的Islamic Arts Biennale（今屆展出至5月25日），也是重要企劃。

珍貴文物 集全球大成

單看名字，會以為Islamic Arts Biennale是一個以藝術為本的雙年展。但細看名字是Arts而非Art，便能明白展品以綜合文化如工藝、建築、文化和古籍等為本，親身到訪雙年展時，可說是一覽了來自全球各地的伊斯蘭文物，不少更是原本只限於聖城麥加才有機會看到的珍品。

整個Islamic Arts Biennale分為7個展館，以And All That Is In Between為主題，源於《可蘭經》「神創造了天與地之間的一切萬物」（And God created the Heavens and the Earth and all that is in between），別具宗教神彩。展覽在阿卜杜拉．阿齊茲國王國際機場（吉達國際機場全名）的西朝覲客運大樓（Western Hajj Terminal）舉行，由Skidmore, Owings & Merrill設計，並由荷蘭建築工作室OMA設計展覽空間。

當中最特別的展品是原本只限在聖城才能看到、覆蓋麥加克爾白天房的黑布帷幕（Kiswa）。每年朝聖月（Dhu al-Hijjah，即伊斯蘭曆12月）的第9天，舊帷幕會被拆下換上新布。而按當地傳統，舊帷幕會被分拆成小塊，分贈予政要、博物館和相關組織。Islamic Arts Biennale內展出的是首次被整個保留的帷幕，紀念帷幕生產商King Abdulaziz Complex成立百周年。●

■旅遊錦囊

入境要求：持有效香港特區護照入境須網上申請電子簽證或落地簽證

匯率：1里亞爾（SAR）約兌2.07港元

航班：4月份香港經多哈往返吉達，卡塔爾航空票價約5830港元起（連稅及附加費）

網址：Islamic Arts Biennale https://biennale.org.sa/en

文：Dawn Hung

（mr.misterdawn@gmail.com）

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