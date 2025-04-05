東京二子玉川一日遊 漫步多摩川變身日劇主角

在「85」找到池田屋推出的「可吃用的鰹魚片」（醬油味），口感像薄的生火腿片，鰹魚味濃郁不腥，可直接吃，或當作酒餚，用來配意粉或湯麵也好吃！（每包777日圓，約40.4港元）（二子玉川rise）（陳麗斯攝）

歸真園--二子玉川公園於2013年啟用，設有正宗回遊式庭園「歸真園」，遊人可在指定日子遊覽歷史建築舊清水邸書院（圖）。（陳麗斯攝）

【明報專訊】假如你在東京，跟當地人說你家住二子玉川，他們必會心想：「不得了！你必定是有錢人！」事關沿「多摩川」而建的二子玉川於20世紀初已被發展為高級住宅區，當地環境優美兼擁有豐富自然生態。隨着城市發展，這裏雖增添大型商場、公園與娛樂設施等，但同時保留老街和自然生態，加上距離澀谷僅20分鐘車程，成為熱門的周末小旅行勝地。今次記者乘東急電鐵探索二子玉川，漫步東京23區內的唯一溪谷，在二子玉川公園裏眺望富士山，在老街商店街購物，探訪隱世甜品店，感受東京另一種風貌！

位於東京世田谷區的二子玉川，其實並非正式地名，只是人們一般統稱東急電鐵二子玉川站周邊地區為二子玉川。追溯歷史，1929年目黑蒲田電鐵二子玉川線（即現時東急電鐵大井町線）的二子玉川站啟用，「二子」源自多摩川對岸的川崎市「二子村」，而玉川則指當時車站所在地的世田谷區「玉川村」。

時光荏苒，隨着城市發展，人們開始泛稱二子玉川站周邊地區為「二子玉川」。如今，這裏已成為東京近郊的高級住宅區，加上新商場和休憩設施等新建設，還有天然美景，而且搭乘田園都市線，由澀谷總站至二子玉川站，僅需20分鐘，因而成為近年當地一日小旅行的熱門之選。

【等等力站】 走入千年古寺 橋上賞溪谷

早上的東京陽光普照，令人格外愉快。記者由澀谷站搭乘東急電鐵到等等力站。一出車站南口，已看見四周種有不少綠色植物，感覺特別醒神。據說這裏擁有東京23區內唯一的自然溪谷——等等力溪谷，全長約1公里，可說是鬧市中的一片綠洲。

當地朋友推介先參觀逾千年歷史古寺「等等力不動尊」。沿目黑街步行約10分鐘即可到達，途中路過一家社企手工甜點店Paiyaki，今年4月才正式開設零售窗口，售賣自家製曲奇和各式磅蛋糕，牛油香撲鼻，質素相當不錯。

「等等力不動尊」寺內靜謐莊嚴，供奉「不動明王」。在寺內漫步，四周景色迷人，是春天賞櫻或秋季賞楓勝地。附近還可探索「等等力溪谷橫穴古墳」、不動瀑布，以及日本庭園和書院，走累了，可到毗鄰古寺的「雪月花」點一杯日本茶歇歇，坐在榻榻米上賞景，多愜意！

離開寺廟後，沿着用賀中町街來到ゴルフ橋（高爾夫橋），站在橋上觀賞溪谷，眼前是層層疊疊的綠意，耳邊是潺潺的流水聲，讓人心曠神怡。時間許可的話，可從橋旁邊的樓梯步行至等等力溪谷公園，探索溪谷深處。這裏的氣溫較低，微風輕拂，很是舒服。但要注意公園內正在處理有倒塌危機的樹木，因此部分入口正封閉，密切留意現場指示。

【二子玉川站】 登「富士山」眺望富士山

結束了等等力的清幽之旅，從等等力站搭乘東急大井町線到二子玉川站。一下車便被眼前的多摩川壯麗美景吸引，非常驚喜。二子玉川站連接兩個綜合型商場，分別是二子玉川rise和玉川高島屋S‧C。rise約有170家商店與餐廳，從時尚服飾至生活雜貨一應俱全，還設有戲院等設施。這裏客群以重視生活品味的家庭客為主，商戶包括蔦屋書店開設的蔦屋家電，以新鮮蔬果口味馬卡龍作招徠的Maccaloöse。若你是Chiikawa粉絲，可在Kiddyland內的Chiikawa專櫃找到不少新品呢！

rise的2樓平台連接二子玉川公園，可欣賞日式庭園「歸真園」，亦可沿多摩川漫步，欣賞河川美景——這裏感覺有點日劇feel，置身其中，你我也成了日劇主角！公園設置了「富士山形」的「富士見台」觀景台，登上「山頂」有機會看到富士山！可惜到訪當日多雲，未能一睹富士山面貌，只能期待下次造訪時遇上好天氣！

玉川高島屋S‧C則走高檔路線，集結CHANEL、Louis Vuitton、Hermès等名牌，也有A.P.C.、BEAMS、snidel等潮牌。喜歡懷舊風的話，可到高島屋附近的二子玉川商店街（大山道）走走。這裏老店林立，包括有1926年創業的手作豆腐店「須田豆腐店」，他們的豆乳和豆腐特別香濃。近年還有一些新潮小店進駐，為老街帶來新氣息，例如以九州蔬果入饌的意式雪糕店Gelato 9.便是其一，其抹茶無花果味，抹茶香濃，又帶點無花果的清甜，必試！

【學藝大學站】 大學區隱藏法式甜點

旅程最後一站來到東急東橫線的學藝大學站吃法式甜點。說起甜點，許多人第一時間會想起自由之丘，其實距離自由丘站約5分鐘車程的學藝大學站，就隱藏了一家法式甜點店Taisuke Endo。店面採用型格灰色主調，內裝則以清新白色為主，由曾遠赴法國學習的遠藤泰介主理，他擅長製作法式烘焙品及甜點。小店供應麵包、常溫糕點、蛋糕及甜品，記者試吃過牛角包，鬆脆且富牛油香；而經典的雲呢拿蛋奶撻（flan）、朱古力芭菲和法式西多士 （pain perdu）統統都不錯！吃畢甜品，也可漫步至東口和西口商店街，由於鄰近學藝大學，這裏有不少親民小店、咖啡店、二手衫店、社企麵包店等，添上不少地道特色。

■旅遊錦囊

入境要求：持香港特區護照毋須簽證，於網上（bit.ly/3TE6mHj）辦理「入境審查」、「海關申報」

匯率：100日圓約兌5.2港元

航班：4月份香港往返東京，香港快運航空票價約1859港元起（連稅及行李）

等等力溪谷公園網址：t.ly/oVt0s

等等力不動尊網址：t.ly/Cpzal

Paiyaki 手工甜點店網址：t.ly/TCe8R

二子玉川公園網址：t.ly/CMvbJ

二子玉川rise網址：t.ly/_O-sq

玉川高島屋S‧C網址：t.ly/bb2M7

二子玉川商店街網址：t.ly/2zvg9

Taisuke Endo

IG：patisserie_taisuke_endo

文：陳麗斯

協力：香港快運航空

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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