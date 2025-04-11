聽黑沙、長腿動物「隱秘絮語」 換角度認識澳門

澳門藝術博物館--博物館正展出回顧展「新像——藝博館藏現當代藝術展」。其中黃駿傑的作品《澳門人，澳門夢》讓記者好奇。照片下方，被攝者梁晞晴寫下希望留歐發展。她希望政府支持本地藝術界，但支持的方式，會否亦是到海外尋路，而非本地扎根？地點：澳門新口岸冼星海大馬路（梁景鴻攝）

impromptu:projects「即興櫥窗」--這間在複合式書店bookand旁的建築師事務所與藝術家合作，定期展出公共藝術作品。櫥窗曾有德國攝影師Candida Höfer的照片，現在則在準備新裝置，看起來像變形的網格。地點：澳門鵝眉橫街/意那韶白的士打巷 14號善祥樓地下A室（梁景鴻攝）

蓮花藝術空間--黃霐雴的Nocturnal系列，是在疫情期間拍攝形狀像人體的樹木以自娛。（梁景鴻攝）

【明報專訊】往澳門參加策展人林小雯與常嬋為「蓮花藝術空間」開幕策展的展覽「隱秘的絮語」前，記者到了書店「边度有書」觀摩澳門出版書籍；店員對香港媒體關注澳門藝術驚訝，探問「其實香港人是不是不太在乎澳門」？記者迴避了代表750萬港人答話，但在心中留着這條問題。直至在展覽中看到攝影師黃霐雴（Rusty Fox）拍攝澳門黑沙海灘的照片，反覆詢問黑沙在哪區？南邊？得不到答案，才發現對澳門了解之少。而論在乎，不如先認識。

紀實攝影 思考自然與人工廢物關係

小雯說澳門人一般不會把黑沙海灘的位置稱呼為「南邊」。澳門特區由澳門半島、氹仔、路氹及路環4個「區域」所組成，行政劃分為多個「堂區」；觀乎地圖方位，黑沙海灘在南邊，但亦屬堂區「路環」範圍。在當地人習慣中，少為此海灘分南劃北，會說是在「路環」那邊。

黑沙海灘的沙是黑色的，卻又不似香港屯門南龍鼓灘黃沙中漸增的黑沙般，後者乃「海灘缺氧層」外露所致。黑沙海灘是澳門八景之一，黑沙來自次生礦海綠石，被海浪長年冲刷帶到岸邊——黑才是原本的形態。

Rusty Fox在海邊以閃光燈拍攝Dark Specimen系列，解釋黑沙會吸收掉閃光燈的光，但沙灘上後來人工添加的黃沙，與人類留下的廢物，則會反光。近年黑沙海灘水土流失，當局為免旅遊景點消失，以黃色新沙補充，幾年過去，黑沙看起來比新沙要少。

喜歡紀實攝影的他，旅居英國生活及留學11年，曾在英國從事動物標本攝影。他說自己對無機物和人類之間的關係感興趣。香港龍鼓灘受堆填區和淤泥焚化爐等厭惡的設施包圍；澳門黑沙海灘上，讓人反胃的無機物包括煙頭、香檳瓶蓋、膠袋、即棄餐具和紙巾。習慣用小書呈現不尋常的日常，或日常中不尋常的他，參與展覽，還是少有機會的嘗試。

澳門與香港的關係微妙，同說廣東話，澳門人口音卻顯得自在鬆弛（不似香港的緊繃）。Rusty的鏡頭下不少光影記錄的雖然是澳門，但他笑指自己經常往返港澳——與不少澳門藝術圈好友一樣。疫情間，他開始拍攝形狀像人體的樹木，在局促社會情勢中自娛，作品以Nocturnal為主題，也在此次展覽展出；他曾在2023年接受《明報》的《星期日生活》「圖文城市」採訪，談及此主題的攝影書，他發現澳門買不到周日的《明報》報紙，兩地還是有一點差異。

蝕刻版畫創作變異動物 探索欲望衝突

啟發雙人展中另一名藝術家黃穎祥的地點，是位於「花地瑪堂區」的澳門屠宰場，在澳門較北面。黃穎祥曾參與第60屆「威尼斯國際藝術雙年展」澳門展區「佐貝伊德之上」，與策展人常嬋合作，以裝置為媒介，展出虛構世界設定中，變異的羊、兔等動物和身處的末世景象。這些作品正在澳門藝術博物館展出，黃早期的作品，則可在蓮花藝術空間看到。

黃穎祥是首屆澳門版畫三年展中最年輕的入選者，他師從澳門版畫家王禎寶，亦曾獲澳門文化局獎學金到倫敦大學金匠學院學藝。畢業後，黃曾在澳門屠宰場對面的設計公司工作。常嬋說，他受貨車運送食用動物的景象影響，把生物加入創作中，一改從前強調空間和幾何的創作。黃穎祥在蓮花藝術空間展出的Catch It Outside系列是蝕刻版畫：於金屬板上雕刻，再用強酸腐蝕，製成凹版，最後用油墨印刷成畫。畫面逼真卻非真實，而是他用電腦繪製；他形容作品展現潛意識中的欲望與內在衝突。

黃穎祥筆下的作品氣氛詭異，卻不一定恐怖或淒慘。他說自己沒因為觀察屠宰場的經驗，變為素食者，創作動物圖案和裝置，僅僅為探索當牲畜四肢長得更長後，會否仍然能吃草？問題未有答案。因伴侶在港，定居香港的他，仍為澳門公司效力，遙距從事設計工作。

策展人：澳門藝術家缺展示機會

策展的小雯是蓮花藝術空間總監。她說在澳門做創作是不容易的事，除了難維持生計，也缺乏畫廊和團體為藝術家推廣。故這個藝術空間的首展，便為兩名青年藝術家策展，希望藉香港藝術三月的餘韻，吸引遊客藏家來臨。她和常嬋都認為，澳門不缺乏出色藝術家，但展示的機會不多，往往要到海外發展。

在澳門建立自己視覺藝術生態時，蓮花藝術空間所屬的蓮花國際藝術交流協會，計劃年內邀請兩名藝術家前往紐約和倫敦，展示創作與交流。小雯期待將本地藝術聯繫國際，再回頭推動文旅與商業，並透露下一個展覽是關於數字藝術及裝置。港人對澳門的印象，可以不止於豬扒包和賭場嗎？外港碼頭下船後，走12分鐘路，試試從澳門人角度看這城市。

蓮花藝術空間開幕展覽

「隱秘的絮語——黃穎祥、黃霐雴雙人展」

日期：即日至4月30日

時間：周二至日，中午12:00至晚上7:00

地址：澳門漁人碼頭勵宮酒店地下H舖

文：梁景鴻

設計：賴雋旼

編輯：梁曉菲

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 一場show一次旅行]