深圳海濱靚景單車徑 人氣打卡點排隊登場

在廣深沿江高速公路橋底的單車徑，可見到水泥橋墩如窗框般看不見盡頭。（蔡朗清攝）

夕陽無限好--若天氣良好，在西灣紅樹林公園沿岸一帶可欣賞美麗日落。（蔡朗清攝）

【明報專訊】風和日麗，騎單車走在深圳西部濱海50公里騎行道上，天水圍、流浮山、白泥、屯門菠蘿山，甚至是K11商場一一映入眼簾，讓人一時忘了自己身在深圳。這條單車徑去年底才全線貫通，從福田區到寶安國際機場附近的西灣紅樹林公園，途經前海多個人氣新景點，串連深圳海灣美景與城市風光，標榜「山海連城」。全程輕鬆騎行約需6小時，但人氣打卡位接力登場，新開幕的藝術商場、純白摩天輪、期間限定趴地巨鴨，單車難免愈踩愈慢……

要形容深圳西部濱海50公里騎行道，我會用「平易近人」。不單路况平緩，且沿途設有「山海連城」標誌及單車圖案，地面髹上綠線、白線等指引車友，完全不怕迷路。單車徑沿途有多個地鐵站，大可按喜好隨時選擇乘搭地鐵進出單車徑，行程安排夠彈性。

1.福榮都市綠道段 左擁樹林右抱城市

○附近地鐵站：福田口岸站

採訪當天，記者早上近9時由福田口岸起步，經桂花路、福榮路，途經福田紅樹林生態公園，騎行約半小時後抵達福榮都市綠道，正式進入主角單車徑——深圳西部濱海50公里騎行道。

福榮都市綠道總長約3.08公里，左邊是廣東內伶仃福田國家級自然保護區，隔着鐵絲網可看到茂密樹林，生機勃勃；右邊是繁華都市，車輛在高速公路飛馳。一條單車徑，彷彿夾在兩個世界中間。騎乘20多分鐘，左轉入福田紅樹林自然保護區，來到深圳灣公園的深圳灣綠道。

2.深圳灣綠道段 眺望對岸香港

○附近地鐵站：深圳灣公園站

深圳灣綠道沿海岸線騎行，長約13公里，騎車1.5小時左右。途經多個園區，包括海韻園、北灣鷺港、小沙山、流花山等，涼風習習，不時看到候鳥在岸邊濕地覓食。

有趣的是，人在深圳，眼睛卻一直看到對岸香港的天水圍、流浮山、白泥一帶。而單車徑更在連接深港兩地的深圳灣公路大橋（深港西部通道）底經過，橋底理所當然也成了打卡點。

經過海風運動公園、燈塔紀念台地一帶，進入蛇口段。特別留意，燈塔紀念台地設有一座白色燈塔，可遠望對岸屯門菠蘿山特殊地貌。

3.蛇口段 K11「巨輪」停泊港口

○ 附近地鐵站：深圳灣口岸站、蛇口港站

記者沿海濱騎乘，經過漁人碼頭、海上世界文化藝術中心等，終抵達太子灣濱海岸線公園，眼前出現一座如停泊在港口的巨輪——K11 ECOAST。香港人對K11品牌不會陌生，據稱這是該集團在內地首個旗艦項目，4月底剛正式開業，建築面積接近23萬平方米，設購物藝術中心及多功能文化空間。K11 ECOAST近月已推出多場文化藝術活動，包括文創市集、海濱音樂live show和多元化展覽等，火速成為北上新熱點。即使不入內參觀，單是騎車經過商場，在巨輪下的小花園打卡，舉頭望向龐然大物感覺也非常震撼。其旁邊正是深圳蛇口郵輪碼頭。

我們從深圳灣綠道開始一直沿海濱騎乘，但到了深圳蛇口郵輪碼頭，便會轉入市區行走。大家只要從郵輪大道開始，跟隨地面髹上綠色線的山海連城單車徑走，便不會迷路。沿路經興海大道輔道、前灣三路、金岸中街，抵達前海灣段入口的前海石公園。從郵輪大道起步計，騎程約為45分鐘，穿插高樓大廈及行車天橋底，回到水天一色海濱地帶。整段蛇口段約18公里，騎車2小時左右。

4.前海灣段 趴地巨鴨期間限定

○附近地鐵站：前灣站（前海石公園）、臨海站（歡樂港灣）

前海灣段共長8公里，騎行約1小時，是深圳西部濱海50公里騎行道去年底連接起來的最後板塊。首4公里單車徑沿海灣而建，串聯深圳五大人氣觀海公園——前海石公園、桂灣公園、演藝公園、雙界河公園及歡樂港灣。過往因河道阻隔單車徑未能接通，後來興建了3座觀景橋——海風橋、雙界河橋和新圳河橋（海雲橋），連接5園，現在騎行無阻！

沿岸騎乘，一邊看海，一邊是綠色草坪，花團錦簇，不少遊客躺在草坪休息或野餐。當中必遊打卡位是前海石公園的巨型「趴地黃鴨」，萌爆造型讓大小朋友一見傾心，展期至6月2日，想打卡就要抓緊時間了。

另一個吸睛景點是歡樂港灣高達128米的「灣區之光」摩天輪，比香港中環摩天輪（60米）高逾1倍，轉輪直徑113.3米，轉一圈得花半小時；純白外形打卡一流，配備28個巨型轎廂，每個最多可載25人（150人民幣起／人），360°無死角的透明轎廂可盡覽四周風景。

離開歡樂港灣，騎行前海灣段後4公里的單車徑。這段單車徑設計創新，在廣深沿江高速公路其中一段橋底興建。特別留意，由歡樂港灣起步時，要經過一段約10分鐘騎程的白線單車徑，才能連接沿海邊的橋底單車徑。

進入橋底，眼前的水泥橋墩形成一個個窗框般看不見盡頭，予人一種時空隧道的錯覺。路面特別劃分成休閒、慢跑、騎行等專用的3條路並髹上不同顏色，橋墩上更標記了路程長度，十分貼心。

5.西灣段 紅樹林「鐵鳥」頭頂飛

○ 附近地鐵站：固戍站（西灣紅樹林公園）

穿出廣深沿江高速公路橋底後，來到西灣段，景色豁然開朗，沿海邊騎乘，未幾上天橋抵達深圳西端海岸線旁的西灣紅樹林公園。園內設有長長的海濱棧道，最特別的是不時有飛機從頭頂飛過。騎至海邊打卡熱點固戍碼頭，可從另一個角度觀賞在海中的廣深沿江高速公路。這段約4公里，騎乘約30分鐘。

記者由福田口岸起步騎至西灣紅樹林公園，騎程約6小時；若有餘力及時間，還可騎到毗鄰的寶安國際機場。深呼吸一口氣，騎車前進，沿寶源路騎乘約2公里，來到寶安國際機場外圍，登上行人天橋可近距離觀賞航班升降。

夕陽無限好，回程經過西灣紅樹林公園一帶的沿海單車徑，也可觀賞航機下降，配襯跨海大橋日落美景。記者騎回前海灣段，天色漸暗，再多騎到歡樂港灣，欣賞亮起燈的摩天輪，在璀璨美景中，結束一天行程。●

●旅遊錦囊

證件：回鄉卡

匯率：1人民幣約兌1.07港元

備註：旅客可選擇在深圳租借共享單車或自攜單車，要注意深圳地鐵只容許摺疊單車登車

文：蔡朗清

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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