同場加映：住全包式度假村體驗農耕 逛「宋朝不夜城」

Club Med黑龍灘度假村有少見的農耕體驗，可在附近的有機農場採摘蔬菜。（張淑媚攝）

【明報專訊】跑完市區行程，旅程結尾若能有一兩天完全放空，在度假村內休息，洗走疲勞，這趟旅程就更為圓滿。Club Med在內地多個省市均設有度假村，品牌去年進駐四川眉山市附近的黑龍灘。眉山對香港遊客來說或許較陌生，但一提起它是北宋文學家蘇軾的故鄉，熟悉感油然而生。

去年開幕的「Club Med地中海鄰境‧黑龍灘度假村」，毗鄰眉山市4A級景區黑龍灘風景區，度假村依山而建，綠意盎然，隨處可見竹的元素；漫步其中，呼吸的每一口空氣都顯得特別清新。Club Med其中一大特色為「一價全包」，即住宿計劃包飲食、酒吧基本飲品與村內多項設施，讓住客可以在度假村內盡情放鬆，現時2名成人入住3日2夜，每位平均價只需2397港元起。度假村內設350間客房，均有露台可享受四周美景，另有為家庭客人而設的套房，房內設滑梯、玩具與童趣裝飾。飲食方面，設有2間餐廳，國際餐廳「盎然」提供多元化自助餐菜式，連1人火鍋與四川地道麵食都有，如擔擔麵、豌雜麵、黑龍灘手工魚丸麵等。另一間特色餐廳「花燭」則主打四川火鍋，鮮紅湯底以四川的麻與辣征服客人味蕾，再配上當地食材、黑龍灘魚肉，嘗出地道滋味。

在村內亦不愁沒事做，有多達20項室內外活動，包括卡拉OK、四川麻將、室內攀石、羽毛球、單車、瑜伽等。這裏還有其他Club Med少見的農耕體驗，可在附近的有機農場採摘蔬菜，如白蘿蔔、圓形白蘿蔔、西蘭花、各式葉菜等，並可免費帶走3公斤農作物。

東坡肘子肉嫩入味 吱吱鍋巴外脆內軟

度假村周遭雖沒有便利店或其他餐廳、小店，但只需約30分鐘車程就可到達附近熱鬧的商業街，看看表演，嘗嘗當地小吃，體驗四川夜生活。眉山是蘇軾故鄉，這裏既有他與父親蘇洵及弟弟蘇轍故居改建而成的「三蘇祠博物館」，附近亦有以仿宋建築群組成的旅遊商業街「東坡印象水街」，每當夜幕低垂，古色古香的建築就會亮起燈，在水中舞台輪番上演歌舞，附近有各式小吃檔販叫賣，非常熱鬧。

說起川菜，不少人只想到紅彤彤的麻辣菜式，其實川菜有辣有不辣，不嗜辣都有很多選擇。全國有逾百間分店的「眉州東坡酒樓」以多款川菜作招徠，除了常見的東坡扣肉（約72港元），還有外皮香脆帶甜的樂山甜皮鹵鴨（半隻約31港元）、肉嫩入味的東坡肘子（約136港元），最有趣的是一道「老手藝吱吱鍋巴」（約93港元），吃前先將呈弧形的鍋巴敲碎，再淋上醬汁與鵪鶉蛋、蝦球、肉片等配料，吸滿醬汁的鍋巴外脆內軟，讓人吃不停口！●

Club Med地中海鄰境‧黑龍灘度假村

地址：四川省眉山市仁壽縣黑龍灘茶林路888號

網址：bit.ly/42BOHUb

眉州東坡酒樓（眉山水街店）

地址：四川省眉山市東坡區印象水街2幢1至3樓