周邊景點：鯉魚潭玩立式划槳

鯉魚潭水色碧綠清透，是花蓮人最愛的SUP樂園。（梁幹持攝）

【明報專訊】鯉魚潭是花蓮人最喜愛的水上活動勝地之一，尤其以立式划槳（SUP）最為熱門，也有不少人選擇搭乘快艇環湖欣賞潭水與山巒交織的美景，或騎乘單車沿環潭步道輕鬆漫遊。湖畔有不少商店，買一杯以新鮮濃郁馳名的木瓜牛乳，坐在湖邊靜靜賞景，伴隨微風與水面波光，愜意地度過一個悠然的午後。●

地址：花蓮縣壽豐鄉環潭北路

交通：從秧悅美地度假酒店出發車程約12分鐘

慶修院賞枯山水庭園

花蓮慶修院建於1917年，原為日據時期日本移民的信仰中心，院內供奉不動明王，並設有88尊石佛，象徵「四國遍路」朝聖路線，遊人可在此「一站式參拜」，祈求平安。漫步石徑小路，欣賞枯山水庭園與古樸建築，還能體驗寫繪馬與繫御守，感受濃厚的和風文化與歷史韻味。●

地址：花蓮縣吉安鄉中興路345-1號

交通：從秧悅美地度假酒店出發車程約8分鐘

靜思堂仿唐飛簷刻362浮雕

慈濟靜思堂是一座融合莊嚴與現代美感的佛教建築，灰白色大理石外觀宏偉莊嚴，仿唐式飛簷上雕刻了362尊飛天浮雕。挑高36米的講經堂氣勢非凡，中央「佛陀灑淨圖」馬賽克壁畫也十分壯觀。堂內光線柔和，氛圍靜謐。遊客可免費參觀，熱心義工親切導覽，讓人深入了解建築之美與慈濟精神。●

地址：花蓮市中央路三段701至707號

交通：從秧悅美地度假酒店出發車程約18分鐘