TRAVEL：地段活化 荷蘭鹿特丹港口故事 訪移民博物館 登螺旋觀景梯

【明報專訊】荷蘭鹿特丹或者不是大家心目中的一線旅遊城市,沒有歐洲城市一貫的「歷史感」,也並非以自然景觀掛帥的度假勝地。鹿特丹在二次大戰期間被德軍無情轟炸,很多歷史建築均被炸毁,但在都市重建計劃時卻建起了很多極具設計感的建築物。最近當地開設了兩個跟其港口背景相關的新景點,其螺旋觀景樓梯和層疊貨櫃箱的外形打卡一流,也讓人深入了解這個港口城市的過去、現在與未來。

全新移民博物館 梯頂俯瞰活化港口

除了旅遊業一向主打的建築景點,鹿特丹近年積極發展港口旅遊業,但那不是單純讓遊客到海濱地段飽覽海景,而是連接歷史脈絡,創造獨一無二的文化旅遊體驗。港口是人來人往的集散地,鹿特丹是重要的歐美移民港口,例如著名科學家愛因斯坦,當年便是從鹿特丹乘坐荷美郵輪(Holland America Line)前赴紐約。剛於5月中開幕的FENIX移民博物館(下稱FENIX),便正好選址於同區的Rijnhaven地段。鹿特丹向來以建築聞名,FENIX亦不例外。其前身為建築師Cornelis van Goor設計、建於1923年的San Francisco Warehouse,曾是全球最大倉庫,在1950年代發生火災後重建為Fenix 1和Fenix 2兩部分。後來當地航運遷至城市西部,兩座倉庫被丟空,直到2000年後重建活化,而Droom en Daad Foundation基金會贊助的FENIX移民藝術館選址於Fenix 2,由當地建築工作室Bureau Polderman主理大樓修復。

整幢建築最矚目的,是中國建築師馬岩松的MAD Architects為大樓設計的龍捲形雙螺旋觀景樓梯Tornado,貫穿館內中庭,也是工作室首個歐洲文化建築項目。馬岩松解釋為何以精鋼作為觀景樓梯外殼︰「這個新的建築,該輕盈一點,然後能反射周邊,帶來一種奇妙的感覺,能看到自己和建築的倒影,以及自然光。整體想法是一個旅程,旅程就是一個時間的概念。人能一邊走,一邊看看周邊其他人和自己的反射。光是這個作品很重要的一部分。同時我想和這個倉庫空間對比,這種素材讓整個空間輕盈一點,帶出移民能正面走向未來,為一個更好明天而踏出新一步的感覺。」

展品+博物館餐廳 完整「移民」體驗

布魯塞爾、墨爾本等地也有以移民為主題的博物館,FENIX的定位相若,但加入文化藝術定位。館內地下的The Family of Migrants相展,展出1905年至今的移民相關照片,如National Geographic封面的Afghan Girl(1984)和Dorothea Lange的Migrant Mother(1936),亦有Moises Saman鏡頭下烏俄戰爭等合共200多幀照片。作品以新舊對照方式呈現,讓觀眾更易比讀。館內開幕主打藝術展 All Directions: Art That Moves You,則精選超過150個與移民相關作品,以身分、邊界等6個小主題展出。最搶眼的是Red Grooms的真實巴士尺寸裝置The Bus(1995)和UL 12.41 Segment of the Berlin Wall(1975-1989)柏林圍牆部分。作品以外,博物館也找來米芝連名廚Maksut Aşkar主理O Anatolian Café & Bakery,主打小亞細亞半島(即現時土耳其Anatolia一帶)街頭小食和家庭食譜,令整個「移民」參觀體驗更完整。●

網址︰FENIX https://www.fenix.nl

旅遊錦囊

入境要求:持有效香港特區護照,毋須簽證

匯率:1歐元約兌8.87港元

航班:6月份香港往返阿姆斯特丹,荷蘭航空票價約5403港元起(連稅及附加費)

交通:從阿姆斯特丹乘火車約35分鐘到鹿特丹

