在德國博物館遇上青島 殖民檔案轉動記憶 築建看不見的城市

Rautenstrauch-Joest-Museum(RJM)--何穎嘉在RJM舉行的個展Invisible City分為3個章節,第3章節展出他用相機記錄青島的所見所聞。圖左為A hidden view from Qingdao's German District, Qingdao(2024);圖右為Two boys playing on the rock, Children's park, Qingdao(2024)。(受訪者提供)