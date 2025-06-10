同場加映：走入星廚「食材寶庫」 親手即摘即煮

在主廚耐心指導下，即使平日甚少下廚的團員也似模似樣地完成3道菜式。（梁幹持攝）

【明報專訊】想享受一場從產地到餐桌的美食之旅，可以來到位於桃園大溪中庄的「香草野園」。這是一座隱世美食寶庫，專門種植歐陸蔬果、香草作物和食用花卉，當地不少星級餐廳主廚專程登門，就是為了搜尋他們的頂級有機食材！這座寶庫可不藏私，不僅對外開放，還不時舉辦食農教育體驗，讓遊人親手採摘、烹調和品嘗他們的作物。

友善農法 種植逾40種香草

農場種植約40多種香草，包括常見的薄荷、迷迭香、紫蘇葉和許多西餐專用的珍稀品種。這裏所有作物皆以有機種植，且採用友善農法，香草既能入菜，同時也用作天然的生態防治，既環保又健康。

跟隨導覽員漫步溫室田園，認識友善農法，還能聽聽大溪的歷史故事，最令人期待的就是親手下廚！帶着剛採收的香草，向主廚學做花草意大利餃。先將麵糰壓成薄片，再放上繽紛的食用花與香草，包入拌香草的豬肉餡，煮熟後拌上濃郁忌廉醬汁。現摘現做的餐點果然色香味俱全，自己動手做的料理更是格外滋味！●

香草野園

農遊體驗：每位1980新台幣（約518港元）起，5人成行，體驗時間約4小時

地址：桃園市大溪區中庄下坎20之3號

查詢：www.taiwanfarm.com.tw

前往交通：台北火車站乘台鐵至鶯歌站，車程27分鐘，車費31新台幣（約8港元），抵達後轉乘的士前往，車程約15分鐘