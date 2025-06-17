雨下東京穿過彩虹隧道 懷舊車站限定倒影打卡

【明報專訊】出遊時，當然希望天天都是大晴天，然而天氣不似預期，未必如你所願天天放晴。6月是日本梅雨季節，但在東京遇到雨天，也不用愁眉苦臉，你既可鑽進室內的teamLab Planets Tokyo沉浸式藝術空間、Joypolis室內遊樂園、東京國立新美術館等熱門旅遊景點；也大可跟記者一起以嶄新角度發掘雨下東京的另一面，從高輪Gateway City的七彩藝術裝置，到全新形態的Ginza Sony Park，再到東京車站欣賞獨特的雨後水中倒影。

雨下的東京，別有一番動人風景。

早上11時，東京下起綿綿細雨，記者撐着雨傘來到JR高輪Gateway站，準備探索東京最新地標「高輪Gateway City」。這個由JR東日本投資、金額高達6000億日圓（約325.8億港元）的嶄新城市社區空間，由5幢建築組合而成，佔地約9.5公頃，相當於半個維園，結合旅遊、辦公室、文創、教育等多項元素，今年3月下旬開始啟用部分設施。

七彩「隧道」探索未來百年

對記者來說，與其說是探索新地標，不如說是為了網上掀起熱話的七彩「隧道」而來。走出車站，便看見不少撐着雨傘的途人紛紛走往一條七彩「隧道」！這個名為《100色の道》的藝術裝置，由居日法籍建築師Emmanuelle Moureaux創作，是其100 Colors系列的作品。該系列以顏色分割出獨特空間，曾於紐約、巴黎、迪拜、倫敦等地展出，而位於大阪梅田的BAO BAO ISSEY MIYAKE亦曾展出100 Colors系列的其他藝術裝置。《100色の道》由多條約100種顏色、稱為「線」的立體直柱組成，色彩斑斕，每條「線」刻劃着由2025年起計未來100年的不同年份，當你漫步其中，恍如在探索未來百年光景。在藝術裝置附近，不定期舉行Gateway Park Market等活動，詳情可瀏覽官網。由於高輪Gateway City大部分設施尚未開放，因此打完卡，逛一逛便可轉場。

廣告博物館33萬藏品 賞江戶時代廣告

從JR高輪Gateway站乘電車到JR新橋站，車程大約7分鐘。在新橋這個繁華商業區，雲集上班族喜愛的高性價比餐廳，例如網上爆紅的立食海鮮丼店みこ食堂，親民價的鐵板牛扒BEEF KITCHEN STAND等。從車站西口步行約5分鐘，則有該區上班族常常來參拜的烏森神社，據說以提升工作運及招來生意而聞名；神社亦供奉藝能之神「天鈿女命」，吸引不少演藝工作者來參拜，這裏的御守、御朱印（日本佛寺、神社授予的一種參拜證明）因而設計得特別精緻可愛，成為網上熱話！

在新橋站的「汐留地下檢票閘口」步行約5分鐘到Caretta汐留，這裏有日本著名的東京廣告博物館（Ad Museum Tokyo）。博物館於2022年開業，以廣告為主題，免費入場。館內光線柔和，館藏超過33萬件，包含海報、影像等。館內設有期間限定及常設展覽，常設展透過不同科技及展品，讓參觀者認識從江戶時代至今的廣告歷史，包括日本品牌資生堂、任天堂等經典廣告，令人大開眼界。

粗獷建築成藝術新地標

逛完廣告博物館，可從新橋搭乘東京Metro地下鐵銀座線至銀座站。喜歡購物的話，大可前往高級時尚圈，例如東急PLAZA銀座、GINZA SIX等各大商場或品牌名店，或漫步地下街購物，還可探索網上爆紅、很多遊客專程搭的士前來的「銀座サンド」 ，品嘗最受歡迎的吉列滑蛋三文治！

銀座除了購物以外，也有不少免費入場的文創空間及展覽，喜歡藝術及科技的話，正好讓你在雨中消磨時間。其中必到的Ginza Sony Park，由1966年落成的Sony Building改建而成，今年1月重新免費開放，已成為當地藝術新地標。灰色極簡的外觀、外露混凝土和不鏽鋼架，以及幾何形的建築結構，甚有粗獷主義建築色彩，吸引不少遊客拍攝。建築物共9層，展覽空間錯落有致，部分展覽須預約參觀。現正舉行的Sony Park Exhibition 2025內容涵蓋音樂、半導體、遊戲、財經、娛樂科技與電影。展覽分兩部分，記者早前觀看的首部分聚焦在日本創作歌手Vaundy、爆紅組合YOASOBI及另類搖滾樂隊羊文學，牆壁上印有他們歌曲的歌詞，熟悉的旋律在腦海縈繞。而由即日至6月22日舉行的第二部分，以韓國女團BABYMONSTER、日本嘻哈組合Creepy Nuts及電子音樂家牛尾憲輔為主。

免費「登陸」月球 操控機械人

離開Ginza Sony Park，對面就是三菱電機於2016年開設的活動空間METoA Ginza，其中2、3樓為免費展覽區，2樓現正舉行體驗型展覽「日常生活中的再發現和新發現 令人驚喜的理所當然」，3樓則可試玩充滿未來感的AR、VR、機械人及AI等嶄新科技，體驗VR登陸月球，操控機械人移動球體等。然而這個免費展覽區將於8月4日閉館，趁最後機會前來逛逛吧！而著名美妝品牌資生堂也在銀座設有一家超過100年歷史的「資生堂藝廊」，至今展出過數千個展覽，現正舉辦「18th Shiseido Art Egg 平田尚也展」（至6月29日），讓公眾欣賞日本新進藝術家的創意巧思。

參觀完免費展覽，夜幕低垂，終於停雨了，大家可以把握時機，從銀座站搭東京Metro地鐵的丸之內線，大約只需4分鐘便到達東京車站（丸之內），捕捉大熱的紅磚車站雨後倒影夜景！從「丸之內中央口」走出車站，抵達懷舊的紅磚東京車站，現場已聚集10多名攝影愛好者正在拍攝這個懷舊夜景。大家都低頭在地面尋找水窪，積水恍如一面鏡子，將懷舊的紅磚車站、燈光和夜色的倒影一同映入鏡頭之中。攝影師們均屏氣凝神按下快門，拍攝這個雨天城市限定夜景，展現出東京車站截然不同的美態。●

高輪Gateway City

地址：東京都港區港南2-1（高輪Gateway站）

網址：www.takanawagateway-city.com

東京廣告博物館

地址：東京都港區東新橋1-8-2 Caretta汐留

網址：www.admt.jp

註：免費入場；周日及一休息

Ginza Sony Park

地址：東京都中央區銀座5-3-1

網址：www.sonypark.com

註：部分免費入場展覽須預約

METoA Ginza

地址：東京都中央區銀座5-2-1

Tokyu Plaza Ginza 1至3樓

網址：metoa.jp

註：免費入場，8月4日閉館

資生堂藝廊

地址：東京都中央區銀座8-8-3

東京銀座資生堂大廈地下1層

網址：gallery.shiseido.com

註：周一休息

東京車站（丸之內）

地址：東京車站丸之內中央口

●旅遊錦囊

入境要求：持香港特別行政區護照毋須簽證；並於bit.ly/3TE6mHj網上辦理入境審查、海關申報

匯率：100日圓約兌5.43港元

機票：6月份香港往返東京，香港快運航空約1552港元起（連稅及行李）

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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