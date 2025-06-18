TRAVEL：布魯塞爾新酒店 隱身辦公大樓 圓拱線條 為住宿添暖意

天台級享受：餐飲是The Standard Hotels的特色之一，其中最矚目的是設於頂樓的天台酒吧餐廳Lila29，能到露台俯瞰整個城巿。除了有多款以伊比利亞菜系為靈感的菜式如烤八爪魚和伊比利黑毛豬梅花肉豬扒外，fusion雞尾酒如Green Coconut Martini和Smokey Margarita亦十分出色。（Dawn Hung攝）（酒店提供）

拱門式設計：Bernard Dubois以已故比利時建築師André Jacqmain的圓拱線條為靈感，如圖中的酒店大堂和大堂酒吧Lobby Bar，以拱門式設計配搭暖木色系，予人親密空間感。（酒店提供）

菜系結合：Double Standard餐廳位於酒店地面，有不少當地文化元素如藍精靈、TINTIN和原子塔等裝飾，在地感強；而餐廳內配有酥皮製窩夫的早餐和炸雞配窩夫，將比利時、美國菜系特色結合。（Dawn Hung攝）

房內卡座：The Standard, Brussels的酒店房除了有不少圓框設計元素，另一特色是房內設有特色卡座，加上木框滲光的燈光設計，別具溫暖感和情調。（Dawn Hung攝）

【明報專訊】「布魯塞爾不是一個即到即愛上，而是需要時間自行探索才會慢慢喜歡的城市。」The Standard Hotels集團首席設計官Verena Haller說。集團的最新據點The Standard, Brussels剛在上月中開幕，比利時的首都布魯塞爾同時是歐盟首都，整個城巿既冷又熱：冷的是其作為政商城市的一面，但同時亦有漫畫和超現實主義藝術等熾熱文化。新酒店意外地坐落在巿內北部商貿區而非傳統遊客區，隱身在Bruxelles-Nord火車站旁一幢外觀普通的1960年代現代建築風格辦公室大樓中， 靜靜地為金融區注入文化溫熱。

如要用一個形容詞來介紹The Standard, Brussels酒店的感覺，外冷內熱可能最為貼切。酒店母公司Hyatt Lifestyle Group的總裁和創意總監Amar Lalvani在接受訪問時提及，他之前在朋友口中知道布魯塞爾前世貿中心活化項目ZIN的清拆重建計劃，將整個地段化為集辦公室、住宅和運動等綜合式空間時，便產生了讓酒店進駐這個新地點的念頭。現時樓高28層的酒店，為前世貿中心兩座大樓的其中一座，以先清拆後再按照原外形重建的方式重現，概念有趣。

酒店辦公室梅花間竹

The Standard Hotels旗下系列酒店，有兩大特色：其一是公共空間如餐廳酒吧均具夜店風格，為酒店注入熱鬧氣氛，而這間酒店的地下新添建的室內植物園，便取代一般的宴會廳，別具氣氛。另一點是酒店以建立社群（community）為主，不時舉辦文化藝術活動和派對，入住前可先查看相關活動日期。整座酒店亦體現了ZIN着重的混合特色，以一層酒店空間一層辦公室的形式梅花間竹地分層，為了實現此設計，酒店的隔音出色，電梯亦作分層安排。酒店雖以辦公室大樓為外殼，但卻是極具設計風格的酒店，帶來別具玩味的違和對比。

結合美式元素和比利時風格

現時The Standard Hotels集團在全球設有13間酒店，遍佈紐約、邁阿密、曼谷和倫敦等地，以奢華懷舊風格為本。位於布魯塞爾的酒店亦不例外，由集團首席設計官Verena Haller與比利時建築師Bernard Dubois合作設計。曾為時裝品牌Lanvin、Courrèges設計店舖的Bernard Dubois，在酒店導賞時表示，集團已有自家風格，他的責任是在風格中注入比利時特質，如大堂餐廳Double Standard，便以已故比利時建築師André Jacqmain的圓拱線條為靈感，有別於大部分室內設計採用的「空間最大化」取向，Bernard Dubois以拱門設計壓縮空間感，加上暖木色系，讓人感覺更親密，更貼合人體與空間互動的比例。此設計正好跟酒店本身冰冷的辦公室大樓作對比，帶來好客感覺之餘，亦將酒店本身的美式元素與比利時的在地特色結合。大堂內放置不少自當地跳蚤巿場蒐集得來的小擺設，亦有當地設計師的作品，大大提高在地感。

整座酒店200間客房分為8個級別，並首次設有8 間佔地560平方呎起、備有自家小廚房的長居套房Suite Spot，以及更高級、佔地 796平方呎的4間 Deluxe One Bedroom Suite，貼合金融區的長期海外公幹人士需要。而即使是入門級別的Standard King，設計亦善用辦公室大樓的落地玻璃幕牆，讓房間更具空間感。房間用上不少銅色和圓框細節，加上如具調校功能的仿古按鍵燈掣，丹麥家飾品牌Lucie Kaas的蛋白玻璃杯等，現代而懷舊的手法為冰冷建築注入溫馨暖意。●

旅遊錦囊

入境要求：持香港特區護照毋須簽證

匯率：1歐元約兌9.02港元

航班：8月起國泰航空重開香港往返布魯塞爾直航，約8879港元起（連稅及附加費）●

網址：The Standard, Brussels https://www.standardhotels.com/brussels/properties/brussels

文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com）

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com