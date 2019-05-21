備戰考試﹕「聰明藥」補腦催谷 弄巧成拙隨時傷身

【明報專訊】5、6月是學校期終考試的季節，不單小朋友緊張，父母亦嚴陣以待「侍讀」。有家長更為求讓子女溫習時更專心、記憶力更強，扭盡六壬，部分爸媽不惜大破慳囊，搶購各式各樣聲稱有「補腦」功用的保健食品，甚至有精神科專科醫生表示，有家長要求醫生處方「聰明藥」給健康正常的子女服用。

ADHD藥 只對患者有效

坊間一直有傳，用來醫治專注力不足及過度活躍症（ADHD）的藥物，可提升孩子的專注力及記憶力，因而被不少家長視為「聰明藥」。

增多巴胺分量 提升集中力

精神科專科醫生黎大森表示，ADHD的第一線治療藥物是中樞神經刺激劑，可增強腦內負責傳遞信息的多巴胺分量，的確有助提升集中力。但他強調，藥物只會對腦內多巴胺不足的ADHD患者有效，「如果孩子腦部運作正常，食藥後不會令專注力更強。而且藥物始終有一定副作用，例如可導致輕微頭痛、肚痛、胃口差等。有些罕見個案，會出現心跳加快及呼吸急促，甚至有過敏情况，嚴重者更會喪命。因此如無必要，根本不應服用，無謂承擔不必要的風險」。

非患者服用 不會變專心

黎大森表示，曾遇過一些求「藥」若渴的家長，誤以為有一粒藥在手，便可解決孩子所有的讀書煩惱，「有個讀二年級的小女孩，因為溫習時經常發白日夢、無記性，讀書成績很差，媽媽懷疑她有ADHD。不過，經評估後，我發現她健康正常，毋須接受治療，但媽媽仍然要求我處方藥物『讓女兒試一試』，以為女兒服藥後就會變得專心，我當然拒絕了」。

他又遇過家長因為拿不到「聰明藥」而失望痛哭。有個媽媽同樣因為女兒學習表現不理想來求醫，但評估後，她根本沒有ADHD，不需用藥，這名媽媽因為空手而回，失望得哭出來。有部分家長更因為不甘心孩子評估結果「正常」，要求一兩個月後重測，亦遭黎大森一口拒絕，「ADHD的病因是與腦部發育有關，除非有突變如腦部受傷，否則短時間內再評估，結果不會有太大分別」。

■知多啲

患ADHD 勿諱疾忌醫

有家長視「聰明藥」為恩物，但亦有家長諱疾忌醫，抗拒患ADHD的子女服藥。精神科醫學院公共關注委員會主席麥永接指出，ADHD涉及生理，與腦內神經傳導物質失衡有關，或需要靠藥物改善。他引用美國國家精神衛生研究院（NIMH）一項權威研究——「ADHD孩童的多元治療模式」（Multimodal Treatment Study of Children With ADHD研究，MTA）指出，藥物輔以行為治療，近七成ADHD兒童有好轉，單靠藥物治療的亦有五成人奏效，只接受行為治療的ADHD兒童，則只有三成多人有改善。

情况改善可停藥

他指出，治療ADHD的藥物包括中樞神經刺激劑，當中有一種叫哌醋甲酯（Methylphenidate）的藥物，經常被人與毒品「冰」（甲基安非他明）混為一談，以為服用哌醋甲酯會上癮。「『冰』會令身體釋放大量多巴胺，令人興奮，而哌醋甲酯只是把原先不足夠的多巴胺，調節回正常水平，從而改善專注力，兩者作用不同。哌醋甲酯令人產生依賴及上癮的可能性極微，况且兒童的腦部是持續發育，用藥一段時間，當自我控制及專注力回復正常，是可以停藥的，非要食足一世。」

麥永接又提醒，當家長發現子女有ADHD徵狀時，應盡早求醫，避免影響孩子學習進度，「如果沒有適當治療，患者可能會經常被老師或父母指摘，令自我形象低落，長遠打擊他們的自信心」。

文︰許朝茵、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第242期]