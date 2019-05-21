亂服坊間「補品」 可致手震頭暈

家長過度緊張子女成績，也會增加孩子壓力，影響他們的專注力。（CreativaImages@iStockphoto，設計圖片）

【明報專訊】這邊廂有人向醫生求藥，另一邊廂亦有家長選擇在坊間購買「補腦」保健食品，尤其臨近考試季節，不少網上討論區、面書專頁，均在熱烈討論這話題。事實上，目前市面有不少聲稱可幫助小朋友補腦的補充劑、飲料，雖然價錢動輒數百元甚至過千元，但很多家長也毫不吝嗇。

記者發現這些產品中，大多含有以下成分，包括GABA（γ-Aminobutyric，胺基丁酸）、Phosphatidylserine（PS，磷脂絲胺酸）、假馬齒莧、紅景天及銀杏葉等。究竟這些成分有何神奇之處？真的可以令人愈食愈聰明？香港大學藥理及藥劑學系講師陳潁琳為大家逐一拆解。

抑壓腦神經活動助放鬆

◆GABA (γ-Aminobutyric，胺基丁酸）

功能：抑壓腦神經活動，放鬆心情

副作用：可能引起情緒或行為問題

腦內有多種神經傳遞物質（遞質），用來協助大腦傳遞信息，GABA是其中一種，它有抑壓腦神經活動作用，有助放鬆心情；與此同時，腦內有其他遞質則可刺激腦神經活動，提升情緒。在正常情况下，抑壓性與刺激性遞質的功能要互相平衡，大腦才可健康地運作。「理論上增加GABA有助穩定小孩情緒，雖然暫時未有研究實證指出，長期服用GABA補充劑會有深遠的副作用，但服用後，有可能令遞質之間運作失調，干擾大腦運作，影響精神健康。」

◆假馬齒莧

功能：有研究指可改善焦慮，加快閱讀理解能力、學習速度及增加記憶力。但以上各項皆未獲醫學實證

副作用：頭暈、手震及口乾

假馬齒莧的研究大多與焦慮有關，《精神藥理學雜誌》（The Journal of Psychopharmacology）曾於2001年刊登一份研究指出，成人每天服用300毫克假馬齒莧，5星期後，焦慮情况有所改善，而且閱讀理解、學習速度及記憶力也有增加。12周後這些改善更明顯。但要注意，這項研究的受訪樣本不多，類似的研究亦只得這一份，基於數據不夠，未算是有力的醫學證明。

奧米加3或助提升記憶力

◆Phosphatidylserine（PS，磷脂絲胺酸）

功能︰有助人體吸收奧米加3脂肪酸。不少大型研究證實，奧米加3脂肪酸有助心血管健康，亦有研究發現，奧米加3脂肪酸或許有助提升記憶力

副作用︰暫時未見

◆紅景天

功能：減低精神疲勞及提升體能

副作用：頭暈、眼乾、口乾

於2011及2012年有評論性文章指出，紅景天可以減低精神疲勞及提升體能。「雖然孩子用後精力可能更好，有助延長溫習時間，但這樣未必代表可以讀得專心些。」

◆銀杏葉

功能︰可以擴張血管，增加血液循環，有助血液流去腦部，有研究認為可增加記憶力，但同樣亦未獲醫學實證

副作用︰增加流血風險

劑量未必適合小朋友

陳潁琳提醒父母，上述研究大多是針對成人而做，亦沒提出兒童建議食用的分量，「很多人以為只需把成人分量減半，便適合兒童食用，但事實是否真的如此？况且小孩在成長階段，6歲與12歲的身體發育狀况已有很大分別，因此，同一個劑量未必適合所有小朋友」。

黎大森也叮囑家長，別過度緊張子女的成績，不然只會令小朋友更難集中專注力，他解釋：「子女會感受到家長的壓力，在緊張有壓力下，便難以集中精神，好像讀極也不入腦。所以，家長和孩子放鬆心情，反而有助學習表現。」

[Happy PaMa 教得樂 第242期]